Bordet volvió a remarcar el esfuerzo hecho por la Provincia en reconocer el salario docente

El gobernador Gustavo Bordet valoró la tarea de los docentes y destacó la realización de las III Jornadas Regionales de Educación que comenzaron hoy en el Centro Provincial de Convenciones. “He sido docente durante muchos años y sé de la importancia que tienen estos espacios”, afirmó.

Ante un auditorio de más de 1.500 docentes de la costa del Paraná, Bordet reiteró su decisión de aportar con “políticas de Estado, a largo plazo” para aumentar la calidad educativa en Entre Ríos, y puso de relieve que ante situaciones como la desigualdad económica, el crecimiento de la pobreza y la violencia “los docentes desarrollan una tarea silenciosa que nosotros valoramos muy positivamente”, sostuvo.

«Entre Ríos hoy, previo al ciclo lectivo, se presenta como una de las provincias que ha tenido el más alto reconocimiento a sus docentes en materia salarial: del 57,6 por ciento. Entendemos que ha sido un esfuerzo muy grande que realizó la provincia porque no son tiempos fáciles, pero concebimos a la educación como una inversión y estamos dispuestos a seguir invirtiendo en nuestros docentes todas las veces que sea necesario porque no podemos hablar de calidad educativa si no cumplimos con los compromisos mínimos que exigen salarialmente nuestros docentes», reafirmó Bordet.

El mandatario entrerriano convocó a los presentes a “seguir trabajando en conjunto, aportando desde el lugar que nos toca a cada uno, para lograr una educación de calidad e inclusiva”, y valoró la presencia durante las jornadas previas al inicio de clases: “esto habla a las claras también del compromiso de los docentes entrerrianos en temas tan sensibles que nos atraviesan socialmente», apuntó. Además, destacó que “las conclusiones a las que se llegue serán volcadas en las aulas y serán muy bien receptadas por nuestros niños que en definitiva es el motivo por el cual estamos todos reunidos».

En ese marco, Bordet sostuvo que “Argentina y nuestra provincia no pueden quedar al margen de cómo se desarrollan los sucesos”, y resaltó que el mundo “avanza cada vez más hacia una sociedad del conocimiento” donde “las oportunidades laborales van a depender de la cantidad de conocimiento que las personas puedan acumular a lo largo de sus vidas”.

Metas

Asimismo, se refirió a los “otros desafíos” que enfrenta la tarea educativa y trajo a colación la situación del país que “se ha acentuado en los últimos cuatro años”. Seguidamente subrayó la centralidad de la “tarea silenciosa que los docentes realizan en las aulas” en la transmisión de valores fundamentales, en especial cuando “se aplican políticas que generan en la familia desintegración, y situaciones de pobreza”.

En esa línea también habló de la brecha económica que existe a partir de la aplicación de esos modelos económicos que han propendido a la acumulación de riquezas en los sectores altos de la sociedad, y que “ha hecho que exista una desigualdad en un sistema educativo”.

“Nosotros como Estado tenemos la obligación de garantizar la educación pública e ir eliminando la brecha que se da entre las oportunidades que tiene un chico que va a la escuela pública y el que va a la privada», afirmó.

Bordet también abordó otras problemáticas como son la integración de las personas con discapacidad, para que “puedan ser tratados en condiciones de iguales dentro de los establecimientos escolares”, y valoró la asistencia y el compromiso de los docentes en instancias de capacitación al respecto.

Acompañaron al gobernador el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller, la secretaria de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, Gabriela Diker; los ministros de Gobierno, Rosario Romero, de Economía, Hugo Ballay, y de Producción, Juan José Bahillo.

Sobre el encuentro

Por su parte, Müller contó que “es una alegría el marco de muchísimos docentes de la provincia en estas jornadas regionales que se realizan en tres instancias: hoy miércoles en Paraná, el jueves en Concordia y el viernes en Gualeguaychú”.

“De esa manera acercamos estos momentos de encuentro a todos los docentes para generar un espacio de debate, de discusión, de cara al inicio del ciclo lectivo, sobre dos ejes que nos parecen centrales: el de la inclusión y el de la calidad educativa», dijo el presidente del CGE, Martín Müller.

Además, destacó la presencia del gobernador Gustavo Bordet en el acto de apertura y dijo que «sin dudas expresa el compromiso que él y sus ministros tienen de trabajar y de poner en el centro de la agenda pública a la educación, pensada como el camino para lograr una sociedad más justa y con oportunidades para todos».

Finalmente, mencionó que «las jornadas tienen modalidad presencial y luego se trabaja de manera virtual e institucional como espacios de reflexión de las prácticas de nuestros docentes, del contexto en el cual se encuentra la escuela, porque justamente de eso se trata, la calidad educativa es pensar en términos de cómo abordamos la complejidad del aula y de los contenidos en este siglo XXI”.

“La inclusión tiene que ver con eso, con no aislar lo que ocurre en una institución educativa de lo que sucede en su comunidad, en su barrio, en una sociedad marcada por la fragmentación social, por la violencia, por la falta de aceptación de la diversidad y la integración de personas diferentes. Desde esos dos ejes la idea es trabajar hoy pero como un puntapié inicial para la planificación anual», concluyó Müller.

Detalles

En su tercera edición, las Jornadas Regionales de Educación «Calidad e Inclusión en Educación» congregarán a más de 3000 docentes de Entre Ríos en sus tres sedes: Paraná, Concordia y Gualeguaychú. Incluidas en el Calendario Escolar entrerriano, son una propuesta de formación destinada a todas las instituciones educativas del territorio. En Concordia se llevarán a cabo el jueves 27; y en Gualeguaychú el viernes 28.

La modalidad en esta tercera edición será con una instancia presencial y otra institucional, donde los asistentes presenciales compartirán los aportes y coordinarán el desarrollo de las consignas propuestas en sus respectivas instituciones educativas.

Los destinatarios de la instancia presencial son los supervisores, directores y docentes de instituciones educativas de todos los niveles y modalidades de la provincia. La iniciativa busca constituirse en un aporte que permita revisar los conceptos y supuestos del título de las Jornadas: inclusión y calidad, y vincular estos conceptos con el Plan Educativo Provincial 2019 – 2023.