Brupbacher reclamó sesiones presenciales de la Cámara de Diputados en el Centro de Convenciones

El diputado provincial, Uriel Brupbacher (Juntos por el Cambio–UCR), reclamó a las autoridades de la Cámara Baja de Entre Ríos que las sesiones de ese cuerpo legislativo vuelvan a ser presenciales y propuso que sea el Centro de Convenciones de Paraná, el lugar indicado de no poder realizarse en el recinto natural.

«Nos cansamos que nos hagan trampa con la virtualidad. Han hecho lo que han querido, desde no dar la palabra, no permitir que alguno de nuestros legisladores hable, hasta haber evitado la votación nominal como se lo pedimos en el tratamiento de la Ley de Emergencia el miércoles pasado y haber decidido votar el articulado sin mediar discusión al tratamiento en particular», dijo el legislador oriundo de Viale.

Y añadió: «Ya quedó evidenciado que, de esa manera, no se puede porque el oficialismo, no juega limpio. Por eso ya es hora de retornar a las sesiones presenciales», sostuvo Brupbacher.

En ese sentido indicó que las autoridades del cuerpo «deberán estudiar y aplicar todos los protocolos sanitarios que sean necesarios para volver a sesionar como corresponde, y si consideran que el recinto no reúne esas condiciones, ahí tienen el Centro de Convenciones de Paraná, con un salón inmenso, que se puede acondicionar para la circunstancia y que serviría para albergar a quienes debemos realizar esa tarea, tanto legisladores como empleados de la cámara, manteniendo la distancia social y todas las condiciones de seguridad»

Brupbacher expresó finalmente: «Resultaría un buen método la virtualidad para sesionar en el marco de esta Cuarentena, sin que existan trampas o golpes bajos como ha ocurrido en las dos últimas sesiones, de allí que de no mediar una respuesta positiva en este sentido tal como le he pedido, solicitaré a mis pares de bancada y presidentes de los partidos que conforman el Interbloque, que no demos quorum a la próxima sesión y a todas aquellas que sigan con el método de la virtualidad y formularé la misma propuesta a los senadores de Cambiemos para que determine en esa otra Cámara una situación similar».