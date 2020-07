Burgos exigió medidas integrales para frenar la pandemia y no sólo apelar a las conductas individuales

Connect on Linked in

«Vamos cuatro meses de cuarentena y los contagios siguen en aumento, todavía no llegamos al pico y las dudas sobre la capacidad del sistema de salud son cada vez mayores. Si hay algo que está claro, es que los gobiernos responsabilizan las conductas individuales para tapar que la cuarentena, como la están administrado, no sirve. Es urgente pensar medidas económicas y sociales que permitan a los trabajadores cuidar su salud”, fustigó la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores, FIT-Unidad, Nadia Burgos.

En declaraciones públicas, la referente del trotskismo, planteó que no se puede “permitir que por ceder a las presiones empresariales nos obliguen a decidir entre salir y enfermarnos o quedarnos en casa y no saber si vamos a tener para comer». Y en este sentido puntualizó: «En esta nueva etapa del distanciamiento empezamos a ver los contagios en lugares de trabajo, como se evidenció esta semana en un importante mayorista de Paraná o en el hospital de Concepción del Uruguay. Esto es el reflejo de la falta de EPP (elementos de protección personal), de la ausencia de control sobre los protocolos, que no son pensados por trabajadores, ya que están excluidos de los comités de crisis, y de la apertura de actividades no esenciales”, denunciaron.

Desde la izquierda, plantearon que “para revertir esta situación es necesario tomar medidas integrales, como por ejemplo una cuarenta con pago del 100 por ciento de los salarios para los sectores que tienen que parar sus actividades, prohibir despidos y suspensiones y subsidios de 40 mil pesos para desocupades, monotributistas y pequeños comercios que no puedan trabajar. Para defender nuestra salud es urgente realizar más testeos para conocer la real situación de circulación, garantizar EPP (barbijos, mascarillas, antiparras, etc.)

y recursos humanos para proteger a les trabajadores y unificar el sistema de salud. Nuestras vidas y nuestra salud valen, por eso las medidas hay que tomarlas de inmediato. Para que se puedan aplicar, hay que avanzar en el impuesto a las fortunas, dejar de negociar con los buitres y que toda la plata se ponga al servicio de las necesidades de las mayorías, porque la deuda es con el trabajo, la educación, les jubilades y no con los especuladores y el FMI”.