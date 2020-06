Cada vez hay mÃ¡s casos sospechosos en ParanÃ¡ y evalÃºan nuevas medidas

Print This Post

El director de Epidemiología, Diego Garcilazo, dio precisiones sobre la situación epidemiológica ante la aparición de más casos de Covid-19 en Paraná y otras localidades entrerrianas e informó que provincia evalúa con distintos municipios el comportamiento del virus y medidas a tomar.

Precisó ante la confirmación de casos de Covid_19 en Paraná, «esas personas contagiaron a sus compañeros de trabajo, a su vez esos compañeros de trabajo a familiares y se ha generado una cadena importante de contagios».

Respecto de la cantidad de casos, y al ser consultado sobre la toma de algún tipo de decisión vinculada a la aparición de más confirmados, Garcilazo indicó que «nos reunimos con el municipio de la ciudad (Paraná), lo fundamental y más importante que hemos planteado es disminuir la circulación de gente lo mayor posible».

Las claves

Asimismo, indicó que esa medida tiene que ver con «ir atrás con algunas actividades, o sostener aquellas que sean necesarias; y otra clave está relacionada también al transporte público». Dijo que esas son las actividades «las que en primera instancia hay que evaluar y lo más importante es bajar la circulación de gente, que haya menos gente circulando y en contacto, ese es el objetivo fundamental que tienen que perseguir los municipios y también la provincia para que el virus no encuentre gente para seguir siendo multiplicado».

Por otra parte, puntualizó que en relación al «conglomerado que estamos viendo ahora, vemos muchos casos sospechosos que se van generando día a día». En ese marco, afirmó que «esta semana esperamos tener alrededor de entre cinco y 10 casos diarios en Paraná, por la cantidad de contactos que han tenido todo estos casos que hemos confirmado. Se han creado muchísimos contactos, ha habido muchísima circulación de gente con lo cual estamos observando que el conglomerado va a seguir aumentando durante esta semana».

La posibilidad de ser «más duros»

Por lo tanto, «hemos evaluado con el municipio ver cómo se va a comportar el virus esta semana y si es necesario ser un poco más duros con lo que respecta a la circulación de gente. Nosotros creemos que durante esta semana vamos a seguir detectando casos en Paraná».

En tanto que aclaró que en el caso de la transmisión comunitaria «el diagnóstico y esos nexos o contacto con casos positivos no se pueden unir, no hay unión epidemiológica entre un caso y otro. Esa situación es más compleja y se entra en una fase de circulación comunitaria en la cual el contagio ya se da más ampliamente en la población».

Hospital San Roque

Garcilazo puntualizó en referencia a los casos que se han registrado en el hospital materno infantil San Roque, que «son casos que están relacionados al conglomerado, son familiares de casos que se han dado positivo dentro de la empresa, o del primer grupo y los familiares por la edad y ciertas características, debieron aislarse y hacer el testeo en el hospital San Roque».

Cooperativa Farmacéutica y otras instituciones

Por otra parte, Garcilazo apuntó que «nos reunimos con los gerentes de la empresa donde se detectó primeramente el brote o la situación de conglomerado, la Cooperativa Farmacéutica, que es una distribuidora, y consideramos que era fundamental el cierre por lo menos de 14 días hasta ir evaluando cuál era la situación completa de los empleados y esto se ha ido ampliando no sólo al Banco Nación sino también a otras entidades de Paraná en las cuales se han identificado casos positivos».

Dijo que «entendemos también que eso lleva un perjuicio desde el punto de vista económico a las empresas, pero se va trabajando en lo que tiene que ver principalmente con lo sanitario, hemos hablado y las distintas entidades han cooperado muy bien en este sentido. Pero tenemos que priorizar lo sanitario y en este punto se va evaluando en qué momento y de acuerdo a lo que se puedan ir dando de alta personas, o que pueda ir terminando su cuarentena e ir reincorporándose». En ese marco, mencionó que «esto va a llevar un tiempo, por lo menos nosotros planteamos 14 días hasta que se pueda ir normalizando la situación de estas actividades. De hecho, hay algunas actividades que proveen insumos esenciales para la provincia, por lo cual es que necesitamos que rápidamente puedan volver a sus funciones».

Sobre la cantidad de personas aisladas, Garcilazo indicó que «hay muchas personas que están aisladas en la ciudad, lo cual no quiere decir que todas sean contactos estrechos. Es por precaución, se han ido aislando un grupo importante de personas y a su vez de esas personas hay muchos que son contactos estrechos, que requieren una cuarentena muy estricta de 14 días y un seguimiento muy estricto».

En ese sentido, Garcilazo, explicó a que se llama contacto estrecho, y dijo:» Contacto estrecho significa que la persona estuvo expuesta al virus por haber estado con una persona o cercano a una persona que haya tenido la enfermedad. Esto quiere decir que al estar expuesto puede o no estar enfermo», y precisó que «ese proceso lleva más o menos para evaluar esa situación 14 días, que es el tiempo máximo de incubación de virus».

Sobre el momento en que se realizan los testeos, Garcilazo, explicó que se evalúa principalmente la presencia de los síntomas típicos de la enfermad o se va evaluando también si tiene alguna comorbilidad, y precisó que «lo importante a tener en cuenta los contactos estrechos que son asintomáticos, uno no puede distinguir en este momento si la persona está incubando la enfermedad o directamente no tuvo el virus en su cuerpo. Esto es importante porque mucha gente se confunde con el tema del contacto estrecho con el paciente asintomático, que es otra cosa».

En ese sentido, detalló: «El paciente asintomático es una persona que tiene la enfermedad, pero no desarrolla síntomas, y el contacto estrecho es otra cosa, es una persona que estuvo expuesta pero no sabemos si va a desarrollar o no la enfermedad. Esto es muy importante porque si nosotros testeamos a la persona en contacto estrecho en un momento en el cual la persona está en la fase de incubación, el estudio de laboratorio nos va a dar negativo, la persona se puede confundir y a los tres o cuatro días empieza a manifestar la enfermedad y a contagiar».

Ante lo cual explicó que «muchas veces se han hecho testeos o se propone hacer testeos a contactos estrechos antes que se cumplan los 14 días de cuarentena, igualmente por más que den negativo la recomendación es que continúen sus 14 días de cuarentena porque sino pueden desarrollar los síntomas tardíamente y el test tampoco lo puede haber detectado si se hace muy temprano».

Indicó que «en eso hay que tener muy clara esa situación, que no es lo mismo un contacto estrecho que una persona asintomática, son cosas completamente distintas y a veces se confunden esos dos conceptos. En ese punto es muy importante que se haga un seguimiento de cada uno de los contactos estrechos muy específico por las áreas de epidemiología».

Santa Ana y otras localidades

El funcionario se refirió a los casos que se registran en Santa Ana, una localidad de aproximadamente 2.000 habitantes, «hace un momento tuvimos una reunión por videoconferencia con el nodo epidemiológico de Chajarí, del nodo del departamento, básicamente de Federación también y estuvimos también en contacto con el intendente». Detalló que «ellos están en una situación muy similar a la de Paraná, con menos casos, porque la población es menor, pero también están en una situación de conglomerado».

En este sentido, «estuvimos analizando con el intendente, lo mismo que planteamos en Paraná, de bajar lo más posible la circulación de personas, a través de ir disminuyendo número de actividades que están autorizadas, y controlar los ingresos y egresos a la ciudad y vamos evaluando también la situación de aislamiento con los servicios de salud están en esa región».

Indicó que «sería una situación bastante similar a lo que ha ocurrido en Colón, en Villa San Justo, Islas, lo está corriendo ahora en Paraná es una situación de las mismas características».

Por último, en referencia al caso de Concepción del Uruguay, señaló que «es un profesional de la salud, en realidad de es de la provincia de Buenos Aires, tiene su trabajo en un centro de salud y ese es el último caso que hemos confirmado».