Castrillón: «Jamás me entregaré a las mafias, a los vende humos, ni me arrodillaré por prebendas o apoyos»

Connect on Linked in

El Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), Emilio Castrillón, desató un tembladeral este fin de semana al explicar sus argumentos para declinar su postulación a renovar en la conducción del máximo tribunal de la provincia. Se despachó con fuertes dichos que salpican a la Procuración, a altos funcionarios y a las vinculaciones de ellos, con un medio periodístico, sus investigaciones y el impulso de algunas causas por supuesta corrupción.

Pocos días antes, que se elijan autoridades en el STJ, Castrillón dio a conocer un duro mensaje: «Jamás me entregaré a las mafias, a los vende humos, ni me arrodillaré por prebendas o apoyos», se despachó Castrillón. Y agregó en el mensaje viralizado a través de Whatsapp: «No cambio favores que no corresponden por cargos ni poderes; y mucho menos, para algunos que creen (que) no han hecho las cosas bien (y) negocian para no ser investigados a través de nexos políticos enriquecidos».

Pocos días antes, que se elijan autoridades en el STJ, Castrillón dio a conocer un duro mensaje: «Jamás me entregaré a las mafias, a los vende humos, ni me arrodillaré por prebendas o apoyos», se despachó Castrillón. Y agregó en el mensaje viralizado a través de Whatsapp: «No cambio favores que no corresponden por cargos ni poderes; y mucho menos, para algunos que creen (que) no han hecho las cosas bien (y) negocian para no ser investigados a través de nexos políticos enriquecidos».

«Manipulación de causas»

Tras el fuerte mensaje que resonó con altos decibeles en el ámbito judicial y político de la provincia, el Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos hizo declaraciones radiales para explicar lo que había intentado esbozar en el comunicado. En declaraciones realizadas a Radio De la Plaza, el presidente del máximo tribunal entrerriano, explicó sus declaraciones del fin de semana y sostuvo que «el sentido que tienen es el que siempre he tenido de lo que he considerado la manipulación de causas, investigaciones penales, en lugares donde incide la posibilidad de favores; y siento mi posición, no es de ahora eso».

Críticas a la justicia

No es novedad que el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, sea muy crítico con diferentes estamentos de la Justicia entrerriana. Al respecto, cabe recordar que a fines del año pasado, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, ya había criticado en duros términos la injerencia de la política en el Poder Judicial, y cuestionó que existan gran cantidad de «suplentes acólitos» en Fiscalías y Defensorías.

«Si el 80 por ciento de las Fiscalías, y el 85 por ciento de las Defensorías, tienen personal suplente, algún problema hay, o están para devolver favores», disparó.

En ese marco, no tuvo reparos en señalar que «hay ciudades, como Concordia, donde para ser político tenés que tener un apellido. Y para ser integrante del Poder Judicial, tener otro», había dicho en declaraciones a LaVoz.

Un estorbo

Durante la entrevista radial concretada este lunes, el Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, recordó que sus críticas no son nuevas. «Esto no es de ahora; indudablemente al ver que esos sectores aparecen asustados, agazapados. Así como reconozco la tarea de otros Poderes, no reconocen los cambios importantes que reconoce hasta el último punto del norte entrerriano, que no conoce de la Justicia, y demuestran que Castrillón les ha servido como un estorbo y lo manifiesta en un escrito como una reflexión de algo que estoy totalmente convencido».

Causas con movimiento de tortuga

«Estoy convencido de que en el 70 por ciento de las causas de la provincia de Entre Ríos contra la supuesta corrupción, el Procurador General de las causas es Daniel Enz. El iniciador de la investigación previa, antes de comenzar la causa, fue Daniel Enz y los presentadores formales, han sido entre otros, el doctor Rubén Pagliotto y otros profesionales destacados en Derecho, y a partir de ahí, se puso movimiento lento, de tortuga, con tiempos manejados por parte del Poder Judicial para dar respuesta a ese tipo de denuncias que salieron públicamente, producto de la tarea investigativa de la Revista Análisis y de Daniel Enz», apuntó.

«Sin pruebas»

«Todas las semanas, como mínimo, existe una nota sobre las causas y denuncias de corrupción en la provincia de Entre Ríos. Durante mi mandato no existió ninguna de esas denuncias que llegase a juicio; o no están las pruebas o no saben dónde buscarlas y no las terminaron o se especula con los tiempos. Esa es una reflexión mía», consideró.

Causas sin investigar

Al recordársele los casos del ex presidente de Sidecreer, Juan José Canosa, y del ex director de Obras Sanitarias, Hugo Righelato, cuyas causas se tramitaron en su mandato al frente del STJ y tuvieron condena, Castrillón lo minimizó al compararlo con otras causas. «Es como el equipo de La Paz que se enfrenta a Patronato. O sea, las denuncias más importantes, como la de los `Contratos Truchos´ y otras, no han sido investigadas; las que nombra son causas contra directores de segunda», acotó.

«Lo termino en un mes»

Asimismo, aclaró que «no puede decir por qué demoran las causas; porque no todos están capacitados para investigar todo. Probablemente, si me tocara el tema de los `Contratos Truchos´ yo te lo determinaría, en no más de un mes qué contrato es trucho y qué contrato no lo es, quédate tranquilo que te lo termino», en referencia a la investigación del expediente por los contratos legislativos, que se ventiló hace más de un año y medio.

«Hay operadores»

Agregó que «hay causas que llevan mucho tiempo más (que la de los contratos truchos) y que ya están completas, que hace seis meses están completas y tienen pruebas desde hace seis años» y «hay que ser conscientes de que hay operadores, amigos y demás que se si controlara los teléfonos de enlace que tienen con otros, muy fácil se determina. No se puede controlar porque lo tiene el Procurador, pero si se pediría a la Corte Suprema o a la Ministra Bullrich, hoy, se conseguiría».

Fuente: El Once digital.