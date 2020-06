Cerraron el Banco NaciÃ³n en ParanÃ¡ por caso sospechoso de Covid-19

Print This Post

Este lunes, la sucursal Paraná del Banco Nación ubicado en Peatonal y España, se encuentra cerrado ante un caso sospechoso de coronavirus. La medida es preventiva. Se trata de la esposa de un trabajador.

Son 20 los casos de coronavirus registrados en Paraná en solo 4 días y en total son 28, de los cuales 21 están activos y 7 ya fueron dados de alta. El pasado sábado, la municipalidad de Paraná suspendió por siete días las actividades habilitadas, como las recreativas, deportivas, de bares y restaurantes.

Sin embargo, los efectos de brote en la ciudad, impactan en diferentes ámbitos y este lunes, Elonce pudo confirmar que el Banco Nación en Paraná, está cerrado. Según indicaron a este medio, la sede bancaria ubicada en España y peatonal San Martín, no abrió sus puertas como medida preventiva, debido a la aparición de un caso sospechoso de coronavirus, se indicó a este medio.

Esposa de un trabajador

Eduardo Enrique, secretario general de «La Bancaria» en el Banco Nación, señaló que «la esposa de un compañero dio positivo de Covid-19, hicimos una reunión esta mañana para que no se permita el ingreso de gente y de los empleados para preservar la salud de todos», remarcó.

«El Banco Nación no está operativo y no va a haber posibilidades de hacer diligencias, pero se van a mantener los servicios esenciales, como la carga de los cajeros que no va a estar en riesgo de que se quede sin dinero», dijo Enrique y agregó que «la medida se va a mantener hasta obtener el resultado del análisis del compañero», afirmó.

El Once*