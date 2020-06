Charlar taller sobre crónica periodística con un especialista internacional

Print This Post

Este sábado a las 12, el actual editor de proyectos especiales de la edición América de El País de España, ofrecerá una charla a través de una de las plataformas digitales de la Municipalidad de Paraná. Será en el marco de la convocatoria conjunta de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná, la Facultad de Ciencias de la Educación de la Uner, y el Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (Setpyc).

“Un Texto en Construcción” se denomina el intercambio que se transmitirá en vivo a través de la red social Instagram, en la cuenta de la Subsecretaría de Cultura (@paranaculturaok). Allí, Eliezer Budasoff abordará ejes centrales para pensar modos y motivaciones al momento de elegir los temas de un texto de no ficción, la tarea de indagación y el diseño de la arquitectura del texto, entre otros.

La organización de la convocatoria Paraná en Crónicas, que abrirá la recepción de textos a partir del 1 de julio y hasta el 1 de septiembre inclusive, invitó al ex editor de The New York Times en Español con el propósito de estimular la participación y ofrecer herramientas a los interesados en realizar y enviar el material.

Una vez cerrado el período de recepción y luego del fallo del jurado, 12 textos serán seleccionados y publicados semanalmente en El Diario desde el 20 de septiembre. Habrá un reconocimiento de 4.000 pesos para cada autor elegido.

Las bases y condiciones se pueden consultar en la web www.parana.gob.ar

Periodismo narrativo

Eliezer Budasoff, periodista paranaense de 41 años, es en la actualidad editor de proyectos especiales de la edición América de El País de España. Anteriormente fue director editorial de The New York Times en Español desde junio de 2018 hasta septiembre de 2019. Entre 2014 y 2016, fue editor de Etiqueta Negra, una de las publicaciones de periodismo narrativo y ensayos en español más prestigiosas.

En el mismo periodo fue editor de Etiqueta Verde, su versión ambiental. En la actualidad, además, se desempeña como profesor en la Maestría de Periodismo sobre Políticas Publicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide), de México.

En 2016 fue finalista del premio de periodismo Gabriel García Márquez en la categoría Texto. En 2011 ganó el premio internacional de crónicas Las Nuevas Plumas por su trabajo El hombre que se convirtió en espejo. Ha sido también maestro de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (Fnpi).