Chau ojeras

No hay cosa que pueda ser más odiosa que levantarse y verte en el espejo y descubrir en tu rostro esas horribles ojeras que te hacen parecer más vieja y deteriorada. En este artículo te compartimos los Siete Remedios Caseros para eliminar las ojeras.

¿Cómo se forman las ojeras?

Esas espantosas formaciones de tono más bien oscuro tan resistidas por todos, en especial por las mujeres, se deben a una acumulación de agua, grasa y toxinas y a un proceso de dilatación de los vasos sanguíneos en la zona inferior del ojo.

Lo dicho anteriormente es la explicación fisiológica y técnica, pero seguro también quieras saber ¿qué cosas estoy haciendo para tener estas horribles ojeras?

Bueno, debes saber que ellas aparecen frecuentemente por falta de descanso, cuando no duermes o duermes muy poco. Presta atención a eso.

Pero éste no es el único factor, por más importante que sea: también cooperan las afecciones respiratorias, el cansancio, una mala o deficiente alimentación con bajo nivel de nutrientes, consumir altas dosis de cafeína y, claro! no podíamos olvidarnos del mal del siglo: el estrés, que produce muchas de estos indeseables efectos descriptos anteriormente sobre nuestra salud, a la vez de provocarnos un estado de alteración nerviosa. ¿Todo eso provoca las ojeras? ¡Si, señor/señora!

Una pregunta… ¿Si mi mamá tuvo ojeras, yo también las tendré?

Bueno, podemos decir que hay una alta probabilidad que si. Estas ‘bolsitas’ al parecer también respetan patrones hereditarios, aunque ello no se cuenta como un patrón exacto e invariable. Recuerda que ellas son producidas por la dilatación de capilares o vasos sanguíneos, lo cual les da ese horrible tono azulado, por lo tanto si tu familia padece de esta afección debes preguntarte si sufren problemas derivados del sistema circulatorio sanguíneo, y, en una segunda instancia, analiza que tan sano es su estilo de vida y compáralo con el tuyo.

Pero no desesperes. Aquí llega lo que tanto estabas esperando. Te compartimos los 7 Tips Mas Efectivos Para Reducir Ojeras

Té: poner 2 saquitos de té húmedos en el congelador y en la noche antes de dormir aplicar sobre los ojos. El frío y las propiedades que tiene el té acabarán con esas ojeras.

tratamiento para eliminar ojeras con saquitos de te

Kiwi: Poner sobre los ojos rodajas de kiwi por 20 minutos

Zanahoria y pepino: Poner en una gasa, zanahoria y pepino rallados. Aplicar sobre los ojos.

Manzanilla: Hacer una infusión de té, empapar un algodón y aplicar sobre los ojos cerrados. Dejar toda noche.

Cucharas heladas: Poner dos cucharas en el congelador por algunos minutos, cuando estén bien frías, aplicarlas en el contorno de los ojos, moviéndolas circularmente durante 3 minutos sintiendo que el frío actúe. Esto quitará la inflamación, hacerlo dos a tres veces al día.

Papas: Poner rodajas de papa fría sobre los ojos todos los días por 10 minutos. La papa tiene poderes desinflamante y ayuda a la circulación de la sangre.

Menta: Poner hojas de menta con aceite de almendra bajo los ojos.

¿Lista para probar estas recetas? Recuerda, estos son tips para reducir o disminuir tus molestas bolsas, pero no existen milagros si no cambias aquellos malos hábitos que has tenido hasta ahora. Ahh, y bebe abundante agua, ya que la deshidratación ayuda en producirlas!

Si te ha servido este artículo sobre Siete Remedios Caseros para eliminar las ojeras compártelo entre tus amigas a través de tus redes sociales favoritas!