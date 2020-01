Chubut: Masiva marcha en defensa de la ley que prohíbe la minería con cianuro

Connect on Linked in

En toda la provincia de Chubut hubo movilizaciones ante el posible cambio de la Ley provincial 5001 que prohíbe la minería con utilización de cianuro.

Ayer se iniciaron vigilias a la espera de la sesión de hoy en la Legislatura, donde podría tratarse un proyecto para cambiar la norma.

«Sabemos que hay una intencionalidad desde el gobierno provincial y los legisladores, que no responden a las necesidades de la gente, sino a sus propios intereses personales, de habilitar la megaminería» señaló Viviana, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina, desde la masiva protesta en Esquel.

En diálogo con el móvil de Radio Kalewche, dijo que desde la «Campaña Los Estamos Observando» están en alerta permanente. «Desde ahora hasta que esto no se resuelva y entiendan que el pueblo no quiere la megaminería vamos a seguir así. Como el mineral sigue intacto en la montaña y la codicia también, ellos van a seguir intentando este proceso, pero hay que decirles una y otra vez desde la calle que la megaminería no es una solución» expresó.

Viviana señaló que no les alcanza con que no haya megaminería sólo en Esquel, sino que es necesario erradicarla de toda la provincia de Chubut. «Queremos que no se produzca megaminería, y que no engañen a la gente, se trata de una de las actividades más contaminante del planeta» indicó.

