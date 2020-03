Cogno: “Al gobernador no le interesa el inicio del ciclo lectivo”

Connect on Linked in

En Entre Ríos no iniciaron las clases, ya que fue contundente la adhesión al paro de los docentes, promovido por los principales gremios que representan al magisterio. En Paraná se realizó una masiva movilización al Consejo General de Educación (CGE). “Hay mucha bronca ante la falta de propuesta de recomposición salarial”, afirmó a AIM la secretaria general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre ríos (Agmer) Paraná, Susana Cogno, quien consideró que “al gobernador Gustavo Bordet no le interesa el inicio del ciclo lectivo”.

Con un acatamiento al paro que superó el 98 por ciento en el principal distrito, las clases en las escuelas públicas de Entre Ríos no iniciaron ante la falta de propuesta de recomposición salarial para los trabajadores de la educación.

En ese marco, “en Paraná, como en todos los departamentos de la provincia, se realizaron acciones para expresar el fuerte malestar que existe en la docencia”, dijo a esta Agencia Cogno, quien recordó que el Congreso del principal sindicato que representa al magisterio entrerriano –Aagmer- aprobó por unanimidad el plan de lucha de 48 horas con una gran movilización provincial que se realizará el próximo miércoles en la capital.

La docente lamentó que la patronal no presentó una oferta salarial: “Es la primera vez, en más de dos décadas, que se está frente al inicio del ciclo lectivo fijado por calendario y no hay una propuesta para discutir, lo que expone, indudablemente, que al gobernador (Gustavo) Bordet no le interesa el inicio del ciclo lectivo, como tampoco le importó la clase trabajadora cuando anunció la reforma del sistema previsional”.

“Hasta el 6 (que tendremos la próxima audiencia), no hay nada para discutir, por lo que era previsible que iba a haber medidas de acción directa”, remarcó la dirigente sindical, quien lamentó que “el Estado no garantiza las condiciones mínimas en los salarios iniciales; a penas se cubre el 60 por ciento de las condiciones que garantiza la vida digna, y lo que se prevé es que lo único que los entrerrianos vamos a tener es una suma fija de 1210 pesos en negro (del Fondo Nacional de Incentivo Docente), que no respeta la carrera, no garantiza la posibilidad de respeto al estado docente en relación a sus funciones”.