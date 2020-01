CÃ³mo crear una lista de propÃ³sitos que se hagan realidad

Print This Post

Los primeros días de enero son un excelente momento para establecer los propósitos de año nuevo. El año que termina te dejó momentos buenos y malos, situaciones donde viviste altos y bajos, y sobre todo, te dejó grandes experiencias, alegrías y aprendizajes. Hoy tienes una nueva oportunidad para establecer propósitos de año nuevo, una nueva oportunidad para trabajar en las metas que no se pudieron cumplir el año pasado y revisar tus hábitos.

La importancia de crear una lista de propósitos de año nuevo

No podemos negar que muchos de los propósitos que se establecen para el año nuevo se quedan sin cumplir. Esta es la razón por la cual el Método Kaizen para lograr tus metas personales está cobrando tanta importancia a nivel mundial.

Y es que está científicamente comprobado que, de todos los propósitos de año nuevo que una persona se plantea, pocas veces logra cumplir uno. Por lo general, cuando se da el primer paso, que es crear la lista, el entusiasmo restante solo alcanza para las primeras semanas de enero.

Pero, ¿a qué se debe esto? ¿Cuál es la razón por la que es tan difícil, en principio, elaborar una lista de propósitos de año nuevo y luego cumplirla?

En realidad, las causas pueden ser muchas: falta de organización, olvido, o incluso falta de confianza en sí mismo. A veces es la mezcla de todas ellas y algunas otras.

Es por esto que hemos creado esta guía donde te explicamos cómo crear una lista de propósitos de año nuevo (te propondremos una), junto a algunos consejos para que puedas cumplirlos.

Establecer propósitos de año nuevo creíbles, medibles y posibles:

Antes de comenzar, es necesario que entiendas algo sumamente importante: tus propósitos de año nuevo deben ser cosas reales, ese decir, que puedas llegar a cumplir y que no solo se queden en deseos ambiguos como «Ser feliz» o «Ayudar a los demás».

Es decir, para aprender cómo ser feliz y ayudar a los demás debes plantearte algunos métodos o formas que te permitirán a llevarlo a cabo.

Es momento de que pienses bien qué es lo que deseas. Tómate tu tiempo, utiliza lápiz y papel y comienza. Recuerda: mientras más creíbles, medibles y posibles sean tus propósitos de año nuevo, más probabilidades tendrás de cumplirlos.

Ahora sí, comencemos con esta lista que te proponemos:

Comer sano o hacer dieta para adelgazar:

Este propósito de año nuevo está en el top de los deseos de muchas personas. La mayoría de ellas lo escribe tal cual en su lista, sin llegar a pensar cómo llevarlo a cabo. Ese es el primer error. Lo correcto es considerar qué hacer.

Hacer dieta implica un control o régimen alimenticio. Entonces, ¿cómo cumplirlo? Comienza eliminando algunos hábitos que pueden ser perjudiciales como la comida chatarra. Si antes ibas por hamburguesas tres o cuatro veces al mes, es momento de hacerlo una.

Una buena forma de cumplirlo es colocándote fechas: solo podrás consumir comida chatarra el último sábado del mes. ¿Ves? Ahora es menos complicado.

Con esto conseguirás adelgazar un poco y tu organismo estará más saludable.

Hacer ejercicio:

Al igual que el anterior, para muchos, hacer ejercicio es uno de los principales propósitos de año nuevo que desean cumplir.

Esto se debe a que, por el estilo de vida y el trabajo, pocas veces hay tiempo para salir y hacer algo de deporte. Además, es una ayuda para adelgazar.

Pues bien, el principal error parte de no ser específico. Hacer ejercicio es un propósito muy amplio que puede cumplirse de muchas maneras. Lo ideal es establecer una.

Por ejemplo, si eres de los que disfruta caminar o correr, puedes iniciar una rutina en las mañanas o en las noches, cuando no tengas ocupaciones.

Lo mismo puede abarcar a otras disciplinas como practicar yoga o ir al gimnasio. En todo caso, se trata de elegir una forma y dedicarle una o dos horas que hasta entonces utilizabas en cosas que no te ayudaban.

Aprender algo nuevo:

Esto aplica para idiomas, oficios prácticos, alguna otra profesión o sencillamente ampliar el vocabulario: todo ello puede formar parte de aprender algo nuevo.

El truco para cumplir este propósito de año nuevo es, como antes, ser específicos y comenzar a trabajar de manera práctica.

Si te gustan los idiomas, entonces es momento de inscribirte en cursos online de inglés o presencial si así lo prefieres.

En cuanto a ampliar tu vocabulario, puedes aprender una palabra por día. Comienza en la mañana y repítela varias veces, haciendo oraciones o incluso utilizándola al escribir y hablar.

No obstante, si deseas aprender un oficio nuevo, lo ideal es que hagas cursos o acudas a quien te puede enseñar. Elige los fines de semana o momentos que tengas libre. Es la mejor manera de evitar las excusas para postergarlo.

Por último, hemos creado una guía para aprender más rápido lo que te propongas en unos cuantos sencillos pasos.

Leer un poco más:

Si eres de los que disfrutan de la lectura, pero no tienes tiempo para ella, entonces seguramente esto estará en tus propósitos de año nuevo.

Para leer un poco más es necesario ser organizado. Lo primero es elegir la lista de libros que deseas comenzar. Recuerda que no deben ser muchos. Una buena opción es elegir doce: uno para cada mes. Así podrás disponer del tiempo necesario para disfrutar de cada texto.

Si terminas uno antes del mes, puede pasar al otro. O si te tardas con alguno, puedes tomar algunos días del siguiente. Lo ideal es que al finalizar el año, tus doce libros estén finalizados.

Viajar, salir o pasar más tiempo junto a la naturaleza:

Los viajes, excursiones y salidas de campo o al parque también forman parte de los propósitos de año nuevo preferidos.

Por lo general, esto ocurre cuando, al final de una larga rutina, nos damos cuenta de que afuera existen paisajes que aún no conocemos.

Una buena forma de crear esa conexión con la naturaleza es escoger algún día al mes para realizar una salida a un sitio. Puede ser un paseo en bicicleta, una excursión o un día de campo.

Lo importante es planear todo de la mejor manera y adecuar las responsabilidades para que se cumpla.

Utilizar recordatorios en almanaques es una forma de mantenerse atento. Además, es importante que las fechas señaladas se cumplan como si se tratarse de un compromiso más.

Por otro lado muchas personas establecen propósitos de año nuevo que implican viajar por el mundo, si este es uno de tus sueños, te compartimos una serie de trabajos para ganar dinero mientras viajas.

Ahorrar o dejar de gastar tanto:

Ahorrar un poco más de dinero suele ser un propósito de año nuevo que muchos consideran, pero pocos ponen en práctica. Las emergencias, gastos imprevistos y algunas compras que pueden no ser necesarias lo evitan.

Para cumplir esta nueva meta, lo ideal es llevar un correcto manejo de las finanzas. Para esto puede aprender cómo ahorrar dinero, por medio de consejos prácticos y fáciles de aplicar.

No es necesario ser tan precio en los cálculos, pero sí tener un estimado de lo que se gasta y lo que se gana. El dinero restante es el que puede ahorrarse.

Muchas personas utilizan sus cuentas de banco, mientras que otras aún optan por una alcancía. Un grupo más arriesgado decide invertirlo, lo cual puede resultar bueno si se desea sacar provecho a los ahorros.

De cualquier manera, lo ideal es limitar los ingresos a lo estrictamente necesario y no pagar por más de lo que se requiere.

Las listas antes de salir de compras son una gran ayuda, ya que evitan gastos que no estaban dentro del presupuesto. Este último es de suma importancia para mejorar tus finanzas personales, así que resulta fundamental que aprendas cómo hacer un presupuesto personal.

Dejar de fumar y beber menos alcohol:

Más allá de propósitos de año nuevo, abandonar el cigarrillo y dejar un poco el alcohol son decisiones de vida. Cumplirlas, requiere de mucho esfuerzo, pero con la debida dedicación puede lograrse.

Lo importante es no caer en las típicas frases de «este es el último» o «solo beberé esta vez». Si deseas comenzar el año de la mejor manera, lo correcto es buscar los métodos más adecuado para abandonar un vicio o disminuir otro.

Hoy en día existen muchas alternativas para el cigarrillo. Puedes escoger la que más se adecue a tus gustos. Sin embargo, lo que debes recordar es que si bien es una decisión tuya, necesitarás de toda la ayuda posible. Familiares, amigos, pareja; todo pueden ayudarte a cumplir tu propósito.

Pasar más tiempo con tus seres queridos:

Si durante el año pasado estuviste dedicado en el trabajo y demás ocupaciones, y no pudiste pasar tiempo de calidad con tus seres queridos, entonces tu lista persona de propósitos para de año nuevo debe tener este deseo.

Ahora bien, no basta con que sea solo un anhelo. Debes encontrar la forma de hacerlo posible. Las citas para comer funcionan a la perfección.

Si se trata de tu familia, puedes organizar una o dos veces al mes un almuerzo en tu casa. Normalmente, los planes para los domingos son días de descanso y casi nadie trabaja, por lo que es un buen momento para reunirse.

En caso de que sean amigos o pareja, también puedes organizar encuentros. Considera los gustos de cada uno: cine, excursión, playa o un almuerzo. Si haces de estas reuniones algo constante, podrás tener un año nuevo compartido con quien más quieres.

Ayudar a los demás:

Ser más solidario suele ser un propósito de año nuevo para quienes sienten la necesidad de compartir todo lo que ha ganado. Sin embargo, este estímulo inicial suele perderse a medida que pasan los días y comienza la rutina diaria.

Para ayudar a los demás es importante establecer algún mecanismo. Los voluntariados son una forma muy sincera de tener contacto con quienes más lo necesitan.

También es posible sumarse a actividades de ONG’s o brindar apoyo a esa persona que se conoce desde hace mucho tiempo y requiere de alguna mano.

Claro está, no todo debe ser hacia el exterior. Ayudar a los demás también es escuchar a los seres queridos, servir de apoyo para los amigos y comenzar a pensar más en quienes nos rodean que en nosotros mismos.

Para esto solo hace falta ser más receptivo con los otros. Mirar más allá de lo que vemos diariamente y buscar las formas más prácticas de ser solidario.

Progresar en el trabajo:

Bien sea alcanzar un puesto de trabajo superior al que se está, o emprender una idea de negocio, también pueden ser un propósito de año nuevo.

Para cumplirlo se necesita de muchísimo esfuerzo y dedicación, pero sobre todo paciencia ya que se trata de una meta cuyo cumplimiento requiere de tiempo.

Lo primordial es entender que es la suma de muchos pasos pequeños. De esta manera, cada vez que tengamos retos específicos para cumplir, los llevaremos a cabo pensando que en la medida en que se logren adecuadamente se podrá tener mayor posibilidad de escalar en el trabajo.

Esto sin contar el aprendizaje, el cual sin duda alguna, te hará una persona mucho más inteligente.

Hacerle mejoras a la casa:

Si uno de tus propósitos de año nuevo es que tu casa tenga algunas reparaciones que la hagan lucir como deseas, entonces debes comenzar ya.

Son muchos aspectos que debes tomar en cuenta: ahorro de dinero para la inversión, el tiempo en el que se realizará, la compra de materiales, contratación de personal, entre otros gastos.

Si bien puede parecer mucho trabajo, recuerda que tienes un año por delante. Divide cada tarea y concéntrate en ella hasta que la termines. De esta manera, podrás alcanzas grandes metas en cuestión de meses.

Recuerda que puedes pedir ayuda a alguien que conozcas. Así podrás asesorarte sobre lo que debes hacer durante todo el proceso.

Conocer a alguien especial:

Para algunas personas, uno de los propósitos de año nuevo más recurrente en sus listas es encontrar el amor verdadero.

Acá vale la pena aclarar que se trata de un deseo al cual hay que estar abierto en su multiplicidad de opciones: es momento de salir, conocer gente y aprender a decir «sí» en ciertas ocasiones y también aprender a decir no, en otras.

Si deseas enamorarte en este año no olvides que esa persona no llegará a ti si sigues haciendo lo mismo.

Debes invertir en ti, en tu conocimiento, salud física, estabilidad emocional, y sobre todo, tener claro que tu felicidad depende de ti, y no es responsabilidad de nadie más.

Para terminar, algunos consejos extra:

Como verás, se trata de una de lista de propósitos de año nuevo con doce tópicos: uno para cada mes.

Claro está que pueden mezclarse algunos con otros y así hacer que sean menos. Lo importante es que establezcas metas que quieres alcanzar y encuentres la forma correcta de cumplirlas.

Algunos consejos extra que vale la pena tener en cuenta para ello, son:

Ser más específico: Los propósitos de año nuevo que elijas deben ser realizables y no tan amplios como ser más saludable; encuentra la manera de serlo.

Trabajar en equipo: muchos de los deseos propuestos se cumplen de mejor manera cuando se trabaja en equipo. Resulta más sencillo hacer ejercicio cuando se está acompañado. Lo mismo ocurre con viajar, aprender algo nuevo o hacer dieta.

Concentrarse en uno o dos propósitos: si bien se trata de una lista, puedes iniciar el año con un par de propósitos de año nuevo. Así irás poco a poco hasta que sienta que adaptas tu rutina a ellos y luego añadirás los demás.

Ser organizado: todos los propósitos que elijas podrán ser cumplidos si cuentas con un sistema de organización adecuado. Utiliza alarmas, recordatorios, pide a los demás que te apoyen y ten todo anotado y bien ordenado.

No te desanimes: si no puedes cumplir alguno de los propósitos de año nuevo no debes desanimarte.

Siempre existe la posibilidad de retomarlo y hacerlo mejor, no solo se trata de alcanzar el objetivo, sino de la persona en la que te conviertes en el proceso.

Emprendiendo Historias.-