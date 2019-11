Cómo enfrentarnos a los contaminantes del aire… uno por uno

Print This Post

La contaminación atmosférica es una mezcla de sustancias producida por diversas fuentes, éstas pueden ser de origen antropogénico o natural. Las fuentes de origen antropogénico inducen a la contaminación por la intervención del hombre como consecuencia de sus actividades industriales, agrícolas, domésticas, por el uso de energía y de transporte.

Las fuentes de origen natural producen una contaminación que no tiene su origen en la intervención del hombre, pero que sin embargo se ve agravada por él. Para combatirla la contaminación, es interesante considerar uno por uno los principales contaminantes.

Los principales gases contaminantes de la atmósfera:

Dióxido de carbono (CO2)

¿Cómo se produce? La emisión antropogénica de CO2 es la consecuencia directa de la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), que ahora mismo suponen el 75 por ciento del abastecimiento energético de la humanidad.

Acción: Dada su presencia natural en la atmósfera y su falta de toxicidad, no se debería considerar una sustancia que contamina. Sin embargo, hay circunstancias que lo convierten en un potencial contaminante: es un gas que retiene rayos infrarrojos y produce el efecto invernadero, y su concentración está aumentando en los últimos años debido a la quema de combustibles fósiles.

Este incremento del gas también hace que aumente la temperatura del planeta, lo que implica graves consecuencias, como por ejemplo que las estaciones climáticas sean cada vez más extremas con inviernos cada vez más gélidos y veranos más calurosos, que se den sucesos meteorológicos extremos como inundaciones y lluvias torrenciales que dañan ciudades y cultivos, e incluso se cobran vidas humanas, de animales, etc. También se ha visto incrementada la prevalencia de enfermedades de transmisión vectorial como el dengue y el paludismo.

¿Qué podemos hacer los ciudadanos para reducir los niveles de CO2?

Cualquier cosa que evite la quema de carbón, petróleo o gas ayuda a disminuirlo. Nosotros como ciudadanos podemos poner en práctica una movilidad más sostenible, reduciendo el uso del coche privado, así como seguir una dieta con baja huella de carbono, ya que la producción de alimentos es responsable de al menos el 20 por ciento de los gases de efecto invernadero, para ello hay que evitar los productos que necesitan más energía o recursos naturales, se transportan desde lejos o requieren de un complejo envasado.

Monóxido de Carbono (CO)

¿Cómo se produce? Un 90 por ciento de este gas existe en la atmósfera de forma natural mediante reacciones fotoquímicas en la oxidación de metano (CH4). De manera antrópica se encuentra en el humo de la combustión, como el expulsado por automóviles y camiones, estufas, fogones de gas y sistemas de calefacción.

Acción. El CO que proviene de este tipo de humos se acumula en lugares que no tienen una buena circulación de aire fresco, como puede ser en un garaje cerrado o en un atasco, y es tóxico. Este gas se va eliminando en el suelo metabolizado por los hongos y por oxidación lenta a CO2 en la atmósfera. El CO, a su vez un precursor de la formación de ozono troposférico.

¿Qué podemos hacer los ciudadanos para reducir los niveles de CO?

En los vehículos con motor de combustión, el monóxido de carbono (CO) se convierte en dióxido de carbono (CO2) gracias a los catalizadores que contienen paladio o platino, por lo que reducir el uso de vehículos a motor sería una buena forma de disminuir la cantidad de monóxido de carbono (CO).

Metano (CH4)

¿Cómo se produce? El CH4 es un gas que se forma cuando la materia orgánica se descompone en condiciones en que hay escasez de oxígeno.

Ocurre por ejemplo en los vertederos, por lo que son fuente de generación de metano, ya que los desperdicios que se generan en las ciudades terminan en ellos desprendiendo metano equivalente a la materia orgánica que se va descomponiendo. A su vez también se produce en los procesos de digestión y defecación de los animales herbívoros como las vacas. Aparte, la combustión del petróleo, gas y carbón también contribuye significativamente.

Acción. El metano es uno de los principales gases del efecto invernadero, su efecto negativo sobre el calentamiento del planeta es 21 veces mayor que el del dióxido de carbono.

¿Qué se puede hacer para reducir los niveles de CH4?

Para poder reducir las emisiones de gas de metano, los vertederos deben incorporar tecnologías para recuperar este gas, y de esta manera utilizarlo para generar electricidad y calor. También, utilizar mejores mezclas de piensos en las instalaciones estabuladas, convertir los residuos animales en biocombustible, y consumir menos carne ayudaría a reducir las emisiones de metano ya que habría menos producción de esta.

Ozono troposférico

¿Cómo se produce? el ozono troposférico se encuentra en la zona más cercana a la superficie terrestre, se forma por reacciones inducidas por la luz solar en las que participan principalmente los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos presentes en el aire (COV).

Acción. El ozono troposférico es el componente más dañino del smog fotoquímico y causa daños importantes para la salud cuando está en concentraciones altas, de igual modo, frena el crecimiento de las plantas y los árboles. Es un gas con alto poder de producir efecto invernadero.

¿Qué podemos hacer los ciudadanos para reducir los niveles de ozono troposférico?

No sirven estrategias a corto plazo, se deben desarrollar a medio-largo plazo. Estas estrategias son tales como la utilización de vehículos menos contaminantes y la utilización de transporte público, lo cual ayuda a reducir los NOx y los COVs. Por otro lado el uso de energías no contaminantes ayuda también a disminuir los NOx, y la reducción del uso de disolventes hace que disminuyan los COVs.

Óxidos de nitrógeno (NOx)

¿Cómo se produce? Este gas procede fundamentalmente de emisiones antropogénicas, como los vehículos a motor, generadores de electricidad y otros procesos de combustión que implica la reacción de nitrógeno y oxígeno atmosféricos a altas temperaturas. Un elemento importante de emisión de NO2 son los motores diésel.

Acción. Los óxidos de nitrógeno causan problemas respiratorios, reducen la capacidad pulmonar, y generan enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, tienen efectos muy negativos sobre los ecosistemas ya que contribuyen a la lluvia ácida, y son fuente importante de aporte de nutrientes, por lo que inducen a procesos de eutrofización en las aguas.

En otro orden de ideas, es importante mencionar que los NOx son precursores principales del smog fotoquímico, el cual es un problema grave en muchas ciudades. El NOx junto con otros contaminantes como el ozono participa en reacciones inducidas por la luz solar, dando lugar a una mezcla que oscurece la atmósfera dejando una atmósfera teñida de color marrón rojiza, cargada de componentes dañinos para los seres vivos.

¿Qué podemos hacer los ciudadanos para reducir los niveles de NOx?

Para reducir la cantidad de óxidos de nitrógeno la principal acción consistiría en dejar de utilizar vehículos diesel.

Dióxido de azufre (SO2)

Breve historia. ¿Qué es el smog sulfuroso o industrial? Fue muy típico en algunas ciudades grandes, como Londres o Chicago, con mucha industria, en las que, hasta hace unos años, se quemaban grandes cantidades de carbón y petróleo pesado con mucho azufre, en instalaciones industriales y de calefacción. En estas ciudades se formaba una mezcla de dióxido de azufre, gotitas de ácido sulfúrico formada por la combinación de SO2 y agua, y una gran variedad de partículas sólidas en suspensión, que originaba una espesa niebla cargada de contaminantes, con efectos muy nocivos para la salud de las personas y para la conservación de edificios y materiales.

¿Cómo se produce? El origen se encuentra en fuentes antropogénicas, como la combustión de carbón con contenido en azufre en ciudades, por el uso de carbón y fuel pesado rico en azufre para calefacciones, y de forma natural en las erupciones volcánicas. Es el principal componente del smog sulfuroso.

Acción. Contribuye a la generación de lluvia ácida, la cual es nociva para las plantas, y provoca manchas en sus hojas.

¿Qué podemos hacer los ciudadanos para reducir los niveles de SO2?

Para reducir la generación de este gas se deben dejar de usar sistemas de calefacciones de carbón, fuel y otros derivados pesados del petróleo.

Partículas

¿Cómo se producen? Las partículas son materias sólidas o líquidas que se encuentran dispersas y son arrastradas por el aire. Estas partículas son por ejemplo, polvo, polen, hollín (carbón), metales (plomo y cadmio). La cantidad de partículas en el aire de una ciudad está íntimamente relacionada con la emisión de los motores diesel.

Acción. Si las partículas son muy grandes precipitan muy cerca del punto de emisión, pero si son muy pequeñas permanecen mucho tiempo en suspensión precipitando muy lejos del punto de emisión, por eso es muy fácil que se dispersen por el aire. Por su tamaño es muy fácil que entren en las vías respiratorias y causen daños en la salud.

¿Qué podemos hacer los ciudadanos para reducir los niveles de partículas?

Reducir la utilización de vehículos diesel y su fabricación disminuiría significativamente la cantidad de partículas en el aire.

Laura Velasco Puig para vidasostenible.org/