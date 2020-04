Cómo espera el regreso, una entrerriana varada en el corazón de la pandemia

Florencia Leiss es de Villa Libertador San Martín y estudia en la sede Crespo de Uader. A fin de año se le dio la oportunidad conocer los Estados Unidos y voló hacia allá. Pero la pandemia de Coronavirus la tomó en pleno viaje y quedó varada en Orlando, estado de la Florida. En la espera del regreso, cuando su aerolínea reprograme la vuelta, contó a AIM cómo son sus días en el lugar que hoy está en centro de la crisis sanitaria por Covid-19.

Desde hace tres años Florencia Leiss reside en la ciudad de Crespo. Ella es oriunda de Villa Libertador San Martín, tiene 24 años y se trasladó a Crespo para a estudiar la Licenciatura en Administración de empresas en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. A fines de 2019 viajó a los Estados Unidos. Llegó a Miami el 29 de diciembre en tren de pasear y conocer, pero en plena recorrida, la pandemia de Coronavirus la tomó en Orlando, donde quedó al resguardo de una familia peruana que le ofreció alojamiento en la zona de Millenia, contó a esta Agencia la protagonista de esta historia.

“Ya hace tres meses y medio que me encuentro acá. Con la llegada de la pandemia no he podido regresar a Argentina, mi vuelo era programado para el 3 de abril, el cual fue cancelado y todavía las aerolíneas no tienen fecha de retorno”, dijo Florencia de su posible vuelta a la Argentina. Al no poder trasladarse se comunicó con Cancillería, “ya que intentaba comunicarme con la aerolínea y estaba obviamente colapsada. Entonces me comuniqué con el consulado argentino que está en Miami y me respondieron, rápido, pero no me dieron ninguna solución ya que mi aerolínea me la tenía que dar. La única era comprar un nuevo pasaje con Aerolíneas Argentinas, pero rondaba entre los 1.000 y 2.000 dólares”, detalló sobre sus peripecias.

Aldea global

La Florida, contó Florencia, padece hoy una gran cantidad de contagios reportados de Coronavirus, siendo que los Estados Unidos se encuentran en el foco de la pandemia. “Para ser exactos hasta el día de hoy hay 21.367 y 524 muertos (en Florida). Acá no estamos viviendo en una cuarentena obligatoria, así que mucho no ha cambiado en ese sentido, si obviamente anda mucho menos gente en la calle, solamente abren supermercados y farmacias. Los supermercados son muy estrictos con la limpieza, pero no controlan la cantidad de gente que entra, de todas maneras la mayoría de la gente anda con protecciones –como barbijos, guantes y mascarillas– pero siguen haciendo una vida dentro de todo normal”, explicó. En cuanto al cambio de algunas rutinas, la entrerriana dijo no lo ha afectado tanto en el sector gastronomía, ya que allí tienen un sistema extendido de atención por el cual se hacen los pedidos mediante una máquina, de forma remota, y se retira el paquete con la comida en otro, si tener contacto social. Sí el impacto se ha visto en la hotelería que ha despedido mucha gente, dato que es una región que vive del turismo internacional y la industrial del espectáculo. Aunque por otro lado, observó, se ha tomado mucho personal en servicios de compras on line y envíos a domicilio.

En cuanto a la vida cotidiana, señaló que por el momento toma “todos los cuidados posibles, cuidarnos entre nosotros y confiar de que todo va a estar bien”. Entre los recaudados detalló que sólo sale al supermercado a comprar cosas que necesite. “Y si salgo me cuido mucho con mantener mi distancia y mucho lavado de manos y alcohol en gel, y voy solo a los súper que sé que los limpian bien”, aunque admitió que se ha dado cierto desabastecimiento de algunos insumos. “Alcohol en gel nada; productos de limpieza menos y papel higiénico tampoco”.

Finalmente Florencia dijo que en su situación espera “que todo pase para poder regresar a mi país”, manifestó. Acá, su familia dice que está tranquila, “ya que me encuentro en un hogar seguro, con gente conocida gracias a Dios. Pero bueno, obviamente extrañándonos mucho y yo queriendo estar con ellos en este caso. Pero bueno me toco esto lejos de casa”, dijo optimista.