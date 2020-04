Cómo fabricar un barbijo en casa

Connect on Linked in

Una de las medidas de protección extendida entre la población contra el Coronavirus es la utilización de mascarillas sanitarias. Si bien existen recomendaciones específicas para su uso, lo cierto es que muchos se sienten más seguros portándolos. Ante la falta de stock o alto costo dado su escases, se brindan aquí algunos tips para elaborar uno propio sin quebrar la cuarentena.

La conveniencia o no de usar barbijos ha generado un intenso debate sobre el que no existe consenso generalizado. El Gobierno provincial, a través de la responsable de la capacitación de agentes sanitarios, Ana Bejarano, señaló que su utilización como la de guantes no está recomendada en el uso masivo. La funcionaria explicó que desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se recomienda que la gente no use los barbijos en la calle. “Lo recomendable es el lavado de manos y el distanciamiento físico entre las personas”, apuntó. Bejarano aclaró sin embargo que si deben utilizar barbijos quienes tengan síntomas respiratorios como tos y estornudas, “como responsabilidad para no contagiar a personas cercanas”.

No obstante, en el sentido común popular gana fuerza el uso de mascarillas en espacios públicos ante la sospecha de que personas contagiadas por el Covid-19 transmitan el virus aunque no presenten síntomas.

Ante la escasez mundial de este producto, el retaceo que hacen proveedores y la suba de precios al público que he tenido el producto, se han dado a conocer algunas recomendaciones con indicaciones para fabricar una mascarilla casera que ayuda a limitar la propagación de gotículas respiratorias que pueden contener el virus, según las de la OMS. Esto, teniendo siempre en cuenta que la mejor forma de prevenir el contagio es lavarse las manos con frecuencia, toser y estornudar cubriéndose la boca y evitar tocarse con las manos los ojos, la nariz y la boca.

Paso a paso

Paso 1

¿Cómo fabricar una mascarilla con dos trozos de tela de algodón?

Con dos trozos de tela de algodón, dos tiras elásticas y conocimientos básicos de costura es posible fabricar una mascarilla.

Materiales que va a necesitar

2 tiras elásticas

(pueden ser gomas para el pelo, gomas elásticas o tiras de tela)

Aguja e hilo

Tijeras

Regla y lápiz

2 rectángulos de tela de algodón de 25cm. por 15 cm.

Paso 2

Recorte dos rectángulos de tela de algodón de 25 cm. por 15 cm. Use algodón bien tejido, como sábanas o telas acolchadas.

Haga un dobladillo de 0,6 cm. en los lados más largos y un dobladillo de 1,25 cm. en los más cortos.

Después de fijar los dobladillos con hilo, introduzca la cinta elástica en el dobladillo más ancho. Serán las tiras con las que sujetará la mascarilla a sus orejas. Una vez introducida la cinta, ate los extremos.

Al coser los bordes deje espacio suficiente para la goma

Puede ayudarse con una aguja grande o una horquilla

Corte la goma del pelo

Paso 3

Tire suavemente de las cuerdas elásticas hasta que los nudos queden dentro del dobladillo. A continuación, junte los dos extremos de la máscara unidos por el elástico hasta ajustarlos al tamaño de su rostro y cosa el elástico a la tela para fijarlo.

Otra opción es fabricar una mascarilla con una camiseta

Paso A

Si coser no es lo suyo, puede fabricar también una mascarilla con una camiseta vieja (lo idea son dos capas de tela). Estos son los pasos que debe seguir:

Paso B

Corte la parte inferior de la camiseta, con una anchura de entre 17 y 20 cm.

Recorte del trozo de camiseta un rectángulo de entre 15 y 17 cm.

Ate las cuerdas inferiores en el cuello y las superiores en la cabeza de manera que la mascarilla quede ajustada a su rostro.

Haga un corte en la mitad de las cuerdas que resultan tras extraer el rectángulo.

Haga un lazo o nudo con las tiras resultantes

Se recuerda también que la mascarilla para que sea lo suficientemente protectora debe tener al menos dos capas, ajustarse con facilidad a la cara y cubrir desde la barbilla hasta el rostro. No podrá, en ningún caso, dificultar la respiración sin restricciones.

¿Cómo usarlo adecuadamente?

La correcta higiene de las manos, lavadas con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol, es condición imprescindible tanto para colocarse como para quitarse la mascarilla. No toque nunca sus ojos, nariz y boca. Para desinfectarla, basta con lavarla en una lavadora.

No es recomendable que usen mascarilla los menores de dos años, las personas con dificultades para respirar y quienes no pueden quitarse la mascarilla sin ayuda.

Infografías: El País de España.