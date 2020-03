Cómo reconocer trastornos alimentarios en niños y adolescentes

Connect on Linked in

Quienes no reciben apoyo profesional, corren el riesgo de exponerse a uno de los peligros siempre latentes que son los trastornos alimentarios. Ante cualquier duda, quienes necesiten información, orientación o apoyo, pueden acercarse en Paraná, a la Fundación Centro que trabaja en prevención y atención contra bulimia y anorexia y en este caso, brindaron detalles sobre como reconocerlos. Allí se brinda tratamientos a niños, adolescentes y adultos, registró AIM.

Según detalló la fundación, podes sospechar que tu hijo sufre de Bulimia si tiene estas actitudes:

* Visitar el baño en seguida después de comer.

* Subir y bajar de peso constantemente.

* Abandonar todo lo que empieza.

Si sospechás que tu hijo o hija tiene Bulimia, se puede solicitar una entrevista diagnóstica; cuanto antes mejor. En Entre Ríos hay dos centros de atención disponiblea.

Paraná: (343) 4221264 / 4223873 / Courreges 456

Lunes a jueves de 8 a 17 / Viernes de 8 a 13

Concepción del Uruguay: (03442) 426624 / Alberdi 779

Martes a Jueves de 8 a 17

Atienden obras sociales

En tanto, también se puede sospechar que alguien sufre de Anorexia si tiene actitudes como:

* Cortar los alimentos en trozos pequeños.

* Comer lentamente.

* Masticar largo rato antes de tragar.

* Tirar, escupir o esconder la comida.

Además, pueden presentarse síntomas como:

* Caída del cabello.

* Amenorrea, piel seca.

* Hipotensión – Hipotermia.

En Paraná

En Paraná hay una opción para tratar estas patologías y se trata de una entidad pionera y líder en el campo de las Patologías Alimentarias en la Argentina.

Hablamos de Fundación Centro prevención y atención contra bulimia y anorexia (Aluba Paraná). Allí se brinda tratamientos a niños, adolescentes y adultos con trastornos de la alimentación.

Estos complejos trastornos tienen sus propios conjuntos de causas, síntomas y riesgos para la salud por eso cada persona puede expresar su enfermedad y recuperación de maneras diferentes.

Este tratamiento es llevado adelante por psicólogos, nutricionistas, médicos clínicos y médicos psiquiatras, está basado en la experiencia de la institución y en las últimas investigaciones sobre los factores biológicos y psicológicos de la bulimia nerviosa, anorexia nerviosa y los trastornos por atracón.

En Fundación Centro entienden que el proceso de buscar un tratamiento para una persona puede resultar a veces abrumador; es por ello que sus profesionales están para ayudarle y responderle cualquier duda que pueda tener.

Además, en esta institución se lleva adelante un programa para atender a niños.

Desde la entidad advierten que si “un niño no come, come todo el día, tarda horas en comer, no le gusta masticar, dice que no quiere engordar, esconde comida, selecciona comida, se aísla, no se integra en la escuela”, se debe estar atento y pedir ayuda.

En la Fundación Centro se realiza una entrevista y diagnostico con un equipo interdisciplinario de psicólogos, clínicos, psiquiatras y nutricionistas, y luego se trabaja sobre la problemática.

La sede funciona en Courreges 456 (Paraná). Teléfonos: 0343-4223873/4221264.

Sobre Aluba

En Argentina, Aluba fue fundada en el año 1985 por iniciativa de la Dra. Mabel B. Bello.

Inicialmente su sede estaba registrada en la ciudad de La Plata y tramitó y obtuvo su Personería Jurídica en el mes de julio de 1986.

En el año 1989 –tras cumplimentar con todas las formalidades legales pertinentes- traslada su Sede a la Capital Federal.

A lo largo de su intensa y fructífera vida institucional, Aluba no sólo exhibe su condición de ser la entidad pionera y líder en el campo de las Patologías Alimentarias en la Argentina, sino que logra trascender las fronteras, ya que opera con éxito en Uruguay y es reconocida en Europa por el alto índice de recuperación de sus tratamientos.