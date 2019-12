CÃ³mo serÃ¡ la recolecciÃ³n de residuos en AÃ±o Nuevo

Print This Post

La municipalidad de Paraná dio a conocer el esquema de recolección programado para estos días con motivo de las fiestas de Fin de Año. Se recomienda a los vecinos no sacar los residuos en momentos indebidos, supo AIM.

Con motivo de celebrarse Año Nuevo, la secretaría de Servicios Públicos dio a conocer el cronograma de recolección de residuos domiciliarios.

En tal sentido, informó que este martes 31 la recolección se realizará de forma normal hasta el mediodía; el miércoles 1 no habrá recolección y el servicio se retomará a la hora cero del jueves 2.

Se recomienda a los vecinos no sacar los residuos fuera de los días establecidos, con el objetivo de que los contenedores no se llenen rápidamente y la basura no se disperse en la vía pública.

En tanto, según se adelantó a AIM, el 1 de enero a la mañana, saldrá una cuadrilla especial a trabajar en el Parque Urquiza y Balnearios de la ciudad.