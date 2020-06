Con barbijos y con distancia social, el #NiUnaMenos se lanza nuevamente a las calles

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

A cinco años de la primera gran movilización bajo la convocatoria del #NiUnaMenos, la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná convocó nuevamente a una manifestación. Será en Plaza Mansilla de la capital provincial este 3 de junio a las 16. “Porque frente a la violencia machista, frente a los femicidios que no cesan, hay que seguir organizadas” y en la calle, dijo a AIM la referente Nadia Burgos.

“El #3J de 2015 marcó un antes y un después para nuestro país. La movilización multitudinaria marcó el ascenso de mujeres y de la disidencia. Un ascenso que fue también a nivel internacional que muestra cómo venimos organizadas exigiendo poder vivir libres de toda violencia machista”, dijo a esta Agencia Nadia Burgos, dirigente política e integrante de la Asamblea, al momento de repasar un nuevo aniversario de la primera gran protesta feminista en la Argentina.

“En esta oportunidad nos vemos convocando a una acción en un contexto particular. Con una crisis sanitaria también a nivel mundial. Creemos necesario concentrarnos, y en la calle. Porque frente a la violencia machista, frente a los femicidios que no cesan, hay que seguir organizadas”, indicó la referente del MST-Nueva Izquierda, quien agregó: “Si hay algo que el movimiento de mujeres y de las disidencias ha demostrado todos estos años es cómo cuidarnos. Somos nosotras que construimos las respuestas que el Estado no da.

Por eso quienes asistan pedimos que vayan con barbijos, que se mantenga la distancia social”, pidió.

Al momento de pedir por medidas concretas, Burgos retomó el argumento y señaló: “Porque nosotras nos cuidamos entre todas, pero también que es necesario exigir un presupuesto de emergencia porque nuestra provincia no es ajena a la realidad nacional. Porque van más de 100 feminicios en lo que va del año, porque necesitamos justicia por los femicidios impunes como el de Jéssica Do Santos, el de Gisela López, el de Fátima, el de Julieta, y porque cada día que pasa es una mujer más muerta en manos del machismo, el patriarcado y un Estado que es responsable por omisión o inacción. Por eso creemos que es necesario seguir reclamando y organizándonos para conquistar esto que tanto venimos anhelando que es poder vivir libre de toda violencia”, cerró.