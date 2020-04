Con descargas gratuitas y salas virtuales, así se transforma la producción editorial

Print This Post

La pandemia de Coronavirus ha obligado a modificar la dinámica de la mayoría de las actividades productivas y la cultura no es un espacio que ha quedado ajeno. En el caso la Editorial de Fundación La Hendija profundizó las tareas para llevar a la casa y también ha disparado la posibilidad de replicar encuentros on line para el lanzamiento de publicaciones, contó a AIM uno de los responsables de la iniciativa, Armando Salzman.

La emergencia sanitaria ha impactado en todas a las actividades de la vida social y productiva. Y el espacio de la cultura se ha visto obligado a replegarse para mutar a otras dimensiones creativas. La Editorial de Fundación La Hendija de Paraná se ha abocado a concentrar todo el trabajo que se pueda realizar de forma virtual, contó Salzman a esta Agencia. “En nuestra casa armamos los textos ya confirmados para publicar, la edición que se hace en computadora y funciona los encuentro virtuales con autores, los chats de estudio, toda la difusión de los proyectos y desarrollo de propuestas”, apuntó.

En cuanto lo que se ha dejado en un impasse, el responsable editorial agregó que “por ahora la impresión y encuadernación está frenada, porque no encuadra en las tareas permitidas de trabajar dentro de la cuarentena para la pandemia, al igual que la venta en librerías”. En cuanto a la venta on line, desde el 2 de abril está habilitada a través de los servicios de correo y puerta a puerta, ya que cuentan con numerosos pedidos. En Paraná no se abona el envío. De igual forma, está abierta, a través de la página de la Editorial, la preventa de libros de las publicaciones prontas a ver la luz.

Respecto a las novedades surgidas como parte de la restricción obligatoria, desde Editorial La Hendija comenzaron a compartir narraciones a través de su lista de difusión por WhatsApp. “Durante este tiempo de cuarentena compartiremos con ustedes un link (que también está disponible en la Fanpage de la editorial ‘Editorial Fundación La Hendija’) donde podrán descargar cuentos para niñes de manera que puedan leerlos, contarlos, dibujarlos o lo que sientan con los más peques de la casa.

Son cuentos de autores y autoras entrerrianas, así que agradecemos a ellos por la disponibilidad y prenderse en esta idea. Nos encantaría también que puedan enviarnos comentarios que hayan suscitado los cuentos, dibujos, o preguntas de los y las niñas y con la autorización de ustedes los compartiremos en la página”, invitaron.

Uno de los enlaces abiertos es de “Piedra Gris” de Mario Bozzi. “Por supuesto que si los adultos resuenan pueden darle lugar a su niño interior y jugar también”, contó Laura Martincich, de la Editorial.

https://drive.google.com/file/d/162wkk6iIZv10Kd0sK0BuGnblxN1zbYZ5/view?fbclid=IwAR1IcoNRDYZAdGnIV04UK5t-0kf0uA8o1oQACh_iqKhE6vbZXMkNjQKGXlw

Lo más novedoso que están pensando desde La Hendija es avanzar en “una idea de hacer presentaciones en salas virtuales”, aunque por ahora está en etapa larvaria, “estamos animando a los autores para hacer una charla de este tipo”, describió Martincich.

El escenario se presenta así, “lo vamos relojeando. Expectantes, ante las contradictorias posiciones frente a esto que nos pasa. Hemos escuchado desde las versiones más apocalípticas hasta las que dicen que esto no es así”, reflexionó finalmente Salzman.