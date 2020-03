Con tres casos locales, Argentina suma 31 afectados con coronavirus

Connect on Linked in

El Ministerio de Salud confirmó 10 casos nuevos y ya suman 31 en la Argentina. Tres de ellos son los primeros contagiados dentro del país.

Otros 10 casos de coronavirus fueron confirmados hoy, por lo que la cifra de afectados ya suma 31 personas, y entre los mismos hay tres autóctonos. Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada, se trata de nueve personas de las provincias de Córdoba, Chaco, Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Salud de Chaco confirmó dos nuevos casos de coronavirus y uno de ellos fue el primero autóctono de los 31 confirmados en la Argentina. Se trata de un hombre de 38 años, que era contacto directo de una de las primeras personas confirmadas y el otro de 61, que regresó de países con circulación viral.

Este miércoles, ya el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, había anticipado que era algo que sucedería: «Es un ciclo que inexorablemente va a terminar en circulación local», dijo en el mismo día en donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el virus como una pandemia. En Argentina, uno de los 31 infectados falleció. Se trataba de un hombre de 64 años, que estaba internado en el Hospital Argerich. El Ministerio de Salud Pública de Chaco informó que, de las muestras que fueron enviadas al Instituto Malbrán de Buenos Aires, dos resultaron positivas por coronavirus en la ciudad de Resistencia. De esta manera, la provincia ya tiene cuatro casos confirmados por Covid-19. Uno de ellos es un hombre de 38 años que mantuvo contacto estrecho con uno de los primeros casos de coronavirus confirmados en la ciudad de Resistencia. Actualmente, se encuentra en buen estado de salud, con indicaciones de aislamiento social obligatorio, según consignaron medios locales. En el comunicado del Ministerio de Salud de la Nación, afirmaron que «a la fecha, en Argentina la mayoría de los casos son importados. Se detecta transmisión local en contactos estrechos, sin evidencia de transmisión comunitaria».

La Directora de Epidemiología, María Elisa Flores, dijo a C5N que «todavía no podemos hablar de ‘caso autóctono’, sino de contacto estrecho. Uno de los contagiados es familiar del primer caso confirmado que tuvimos». Y agrego: «Todavía no tenemos circulación viral. Aunque sobre las 4 localidades en aislamiento: tenemos una sospecha más en una de esas localidades pero todavía no podemos confirmar ninguno. Estamos evaluando suspender las clases. Estos nuevos resultados que tengamos entre hoy y mañana van a ser cruciales para decidir si hay necesidad o no de suspenderlas”.

