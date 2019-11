Con un gesto mafioso amenazan de muerte a una abogada en una instancia judicial

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Espero que nadie lo observara, al finalizar la audiencia donde se definía si le imponían restricciones ambulatorias en una causa por violencia de género. Entonces miró fijamente a los ojos de la letrada que defiende a las víctimas y se cruzó el dedo índice de la mano derecha a lo largo de toda su garganta, en clara actitud intimidatoria. El hecho fue corroborado luego por las cámaras de vigilancia, razón por la cual se abrió un expediente y se pidió tobillera electrónica. La letrada a quien fue dirigido el mensaje, Fernanda Vásquez, dijo a AIM que quiso dar a conocer el hecho porque teme por su integridad.

Vásquez es querellante de una mujer e hija, víctimas de violencia de género, a quien su ex pareja, Julio Godoy, viene hostigando desde hace tiempo, con el fin de quedarse con una propiedad que era de la familia. Fue precisamente en una reciente audiencia llevada adelante ante la jueza de Garantías, Elisa Zilli, que este sujeto, con antecedentes de condena por narcotráfico en Buenos Aires, amenazó a la abogada de su ex esposa y una hija, detalló Vásquez a esta Agencia.

La audiencia de referencia se estaba instruyendo para evaluar qué medidas de coerción se le podían imponer en una causa de violencia de género en la cual recayó en desobediencia judicial y reiteración de amenazas a la ex pareja e hija para quedarse “en la casa donde antes tenía la cocina de cocaína”, indicó la profesional. En estas circunstancias de ejercer la querella, la abogada contó que “hizo un gesto como que me iba a cortar la garganta. Eso quedó filmado, hice la denuncia correspondiente, le tomaron declaración como imputado, y hoy pedí las medidas de coerción en libertad, porque ya no tiene prisión preventiva. Tambié solicité botón antipánico, ya que mis defendidas tiene tobillera dual. Pedí refuerzo de patrullaje de la comisaría de mi zona así como la zona de las víctimas. Hay distintos hechos con distintos contextos”.

La abogada no deja de sorprenderse: “El tipo me amenaza en la audiencia, frente a la jueza Zilli. Espera que nadie mire para amenazarme, pero quedó todo registrado. Se suma este hecho a los ya denunciados que está investigando la fiscal Mercedes Nin, en la investigación penal preparatoria. Y quiero hacer público esto para no seguir sometiéndonos a estos esto hechos tan lamentables que tiene que ver con la violencia de género”, finalizó la abogada.

Foto: Análisis y Diario Uno.