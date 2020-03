Con una propuesta novedosa pasó la apertura de la Fiesta Nacional del Mate 2020.

Print This Post

Más de 10.0000 personas se dieron cita en la primera jornada de la 31 edición de la Fiesta Nacional del Mate. Vecinos y turistas pudieron disfrutar, con entrada libre y gratuita, ballets, danza y músicos de Paraná, la región y nacionales de diversos géneros populares. Este domingo continúa con un homenaje a las mujeres y el cierre con Los Auténticos Decadentes.

La jornada inició con Canticuénticos, grupo santafesino que propone canciones y juegos con letras que hablan de nuestra identidad y tradiciones. Fue en el marco de un nuevo atractivo de la fiesta denominado “Matecito”, dedicado al público infantil. Más de 3 mil niños disfrutaron del espectáculo. Algunos cientos de chicos, de distintos barrios de la ciudad, se asistieron a esta presentación trasladados en colectivos que otorgó el Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná.

Al iniciar, como así también en otros momentos de la noche, se proyectó la foto de Fátima Florencia Acevedo para poder colaborar a difundir y continuar aportando a la búsqueda de la joven.

La Fiesta Popular fue la propuesta para la primera jornada, con los géneros cumbia, folclore y folk-rock. Así, pasaron por el escenario: ballet El Remanso, los ganadores del Pre Mate Vieja Viola (tango), El Akople (tropical) la orquesta de Costa a Costa con un emotivo homenaje a don Linares Cardozo en el centenario de su nacimiento, Cinética y Sumar Laboratorio de Danza, Bruno Arias, Arbolito, el grupo de danza folclórica El Grito Sagrado, Tolato Trío, grupo de baile El Caribe en la Piel y el broche de oro lo dio La Delio Valdéz en el cierre.

“Estamos muy contentos por la multitudinaria convocatoria que ha tenido esta primera noche de la 31° Edición de la Fiesta Nacional del Mate. Es nuestra Fiesta y hace a la idiosincrasia y cultura de los entrerrianos, de los argentinos. Luego del agua, el mate es la bebida que más se consume, y nosotros tenemos la Fiesta Nacional que le hace honor. Esta Fiesta se está haciendo con mucho esfuerzo, con el acompañamiento del gobierno provincial y nacional, de empresas entrerriana públicas y privadas y sobre todo de nuestro equipo y de los trabajadores municipales”, señaló el intendente de la ciudad, Adán Bahl

Cabe recordar que la fiesta ofrece, además, una feria de emprendedores y artesanos, cantinas a cargo de clubes de la ciudad, un patio gastronómico con cervezas artesanales, helados y coctelería regional, y la visita del trailer del Instituto Nacional de la Yerba Mate con charlas, degustaciones y la entrega gratuita del DNY (Documento Nacional Yerbatero).

Desde el municipio se coordinó con todas las áreas la organización para los operativos de tránsito, seguridad y salud. Para el evento prestaron su asistencia el gobierno provincial, Policía, Prefectura, Cruz Roja y Bomberos Voluntarios. Se trabajó también con instituciones de la ciudad, fundaciones, clubes y ONG que se sumaron al evento para poder mostrar y potenciar su labor de cara a los vecinos.

“En términos relativos, esta fiesta le salió al Municipio un 10% del total de lo que costó el evento del año pasado. Lo que no significa que hayamos resignado calidad. Por el contrario, contamos con muchos espectáculos, con una mayor variedad y con alternativas para todos los públicos. En este sentido, quiero destacar la celebración del “Matecito”, que tuvo lugar por primera vez en la historia de la Fiesta, y que es la parte destinada a los más chiquititos, a nuestros gurises. Porque esta Fiesta es de todos los que vivimos en Paraná”, declaró Bahl.

“La Fiesta Nacional del Mate es parte de la identidad de la ciudad. Ya es una tradición, es algo que esperamos año a año para celebrar. Y eso, que parece algo tan abstracto, algo inmaterial, en realidad es la base de todo. Porque si uno no siente orgullo por su ciudad, si no se siente heredero de su tradición, si no está arraigado a su lugar, difícilmente se va a sentir comprometido a cuidarlo, a trabajar por verlo mejor, que es precisamente lo que necesitamos para poder reconstruir y recuperar a Paraná. Por eso, uno de los pilares de nuestra gestión va en ese sentido. Somos una usina de artistas y contamos con los más bellos paisajes. Tenemos que apostar a la cultura y al turismo, que tantos beneficios económicos trae aparejado, como motorizador de cadenas de consumo y como generador de empleo genuino”, afirmó el intendente.

UNA APERTURA DISTINTA

Daniela Ranallo, cantante de Canticuénticos, quienes dieron inicio a la jornada expresó: “Llevamos casi 10 años y estamos sumamente contentos de haber sido invitados a esta Fiesta tan hermosa de nuestros queridos hermanos paranaenses”. Por su parte, Ruth Hillar, compositora y flautista de la banda que alegró a todos los niños se refirió a la presentación: “Es un público hermosísimo, abrir esta fiesta nos llena de orgullo y reiteramos el agradecimiento y la oportunidad de ser elegidos en esta primera edición de Matecito e inaugurar este espacio para los más chiquitos”.

ENTRERRIANOS EN EL ESCENARIO

La grilla contempló la presentación de numerosos entrerrianos y paranaenses. Eduardo Godoy, director ballet folclórico El Remanso: “Es una experiencia hermosa. Venimos preparándonos durante años para experiencias como estas y en este caso, ha sido especial porque hemos traído un cuadro dedicado a la provincia de Entre Ríos denominado “Sentir Entre Ríos” y volcarlo aquí en esta Fiesta ante todo el público paranaense y de buena parte de la provincia, ha sido el marco ideal y más que agradecidos y felices”.

Juanjo Cáceres, guitarrista de Vieja Viola, banda ganadora del Pre Mate afirmó: “Estamos muy contentos porque fueron 40 artistas los que participaron en la selección del Pre Mate y salimos seleccionados. Contentos porque es la primera vez que participamos de un evento de estas características. De repente estar aquí hoy, con este contexto en este gran escenario, representa un nuevo desafío”.

El Akople fue otro de los grupos ganadores del Pre Mate presentes en el escenario: “Para el grupo que recién empieza es una satisfacción muy grande. Es grandioso poder participar con un público que lo disfruta con entrada libre y gratuita. Impresionante el sonido y el acompañamiento de la gente. Agradecidos por habernos elegido en el Pre Mate y contentos de haber sido seleccionados porque hay muy buenos músicos en Paraná y felicitamos a toda la gente que trabajó para hacer posible esta Fiesta, y por hacer posible esta participación de artistas locales” sostuvo Raúl Oscar Verdurian.