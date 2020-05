Confirman 9 nuevas muertes por Coronavirus en la Argentina y ya son 273 víctimas fatales

Print This Post

El Ministerio de Salud comunicó que el total de fallecidos es de 273 y los contagios acumulados son 5.208 al sumarse 188 infectados en las últimas 24 horas.

El Ministerio de Salud de la Nación comunicó este miércoles nueve muertes por coronavirus y 188 contagios en las últimas 24 horas, la cifra más alta registrada hasta el momento en un solo día. De esta manera, el número total de infectados en todo el país ascendió a 5.208 y las víctimas fatales suman 273.

De la totalidad de esos casos, 928 (17,8 por ciento) son importados, 2.291 (44 por ciento) son contactos estrechos de casos confirmados, 1.508 (29 por ciento) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

De acuerdo al reporte diario, perdieron la vida seis hombres. Tres de ellos, de 65, 60 y 89 años, vivían en la provincia de Buenos Aires; otro de 91 años, era oriundo de la provincia de Río Negro; y otro de 61 años, de la ciudad de Buenos Aires. Las tres personas fallecidas restantes son mujeres, dos de 91 y 80 años, ambas residentes en la provincia de Buenos Aires; y otra de 69 años, con domicilio en Capital Federal.

De los 188 casos nuevos, 102 son de la ciudad de Buenos Aires, 63 de la provincia de Buenos Aires, 8 de Chaco, 6 de Río Negro, 5 de Córdoba, 3 de Corrientes y 1 de La Rioja. Formosa y Catamarca continúan siendo las únicas jurisdicciones en las que no se han presentado enfermos por coronavirus.

Hasta el momento el total de altas es de 1.524 personas. Esta mañana, desde la cartera de Salud que comanda Ginés González García se informó desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 72.315 pruebas diagnósticas para esta enfermedad (ayer, martes, se realizaron 2.597 muestras), lo que equivale a 1.593,7 muestras por millón de habitantes.

El número de casos descartados hasta ayer es de 55.893 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). Por otra parte, las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 42 años.

También este miércoles, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires reveló que la curva de contagio del coronavirus en los sectores vulnerables porteños continúa en alza: en el informe diario del avance de la pandemia en los barrios de Capital Federal, se confirmó que hay en total 301 casos positivos de Covid-19 en todas las villas y seis personas que fallecieron a causa del virus.

La Villa 31 de Retiro es la más afectada con 198 personas infectadas, seguida por la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores, también conocida como Barrio Padre Ricciardelli, con otros 79. La distribución de casos se completa con seis en la Villa 21-24 (Zavaleta); seis en Ciudad Oculta; tres en el Barrio Ramón Carrillo; dos en Barrio 20; dos en Rodrigo Bueno; uno en Barrio Fátima; uno en Los Piletones; uno en el Barrio Inta; otro en el Barrio Mitre y uno de un paciente que prefirió no revelar su procedencia.

El equipo de epidemiología del Ministerio de Salud porteño, en tanto, trabaja con otros 119 casos sospechosos de haber contraído el virus, por tratarse de contactos estrechos de los casos positivos.

El 20 de marzo, el gobierno nacional dispuso la cuarentena total, prorrogada en tres ocasiones con algunas excepciones. La fase IV del confinamiento terminará el 10 de mayo y el presidente Alberto Fernández define las flexibilidades para la próxima extensión.

Precisamente hoy, el máximo mandatario se refirió a la flexibilización del aislamiento y a la forma paulatina en que decidió segmentarlo.

Primeramente, hizo hincapié en los planteos de economistas, empresarios y dirigentes políticos que en los últimos días pidieron una salida de la cuarentena más veloz debido al fuerte impacto que las medidas contra la Covid-19 generaron en el mecanismo económico, financiero y laboral del país.

De tal modo, aseguró: “Los que dicen ‘salgamos de la cuarentena ya’, sepan que salir ya en los términos que ellos reclaman es llevar a la muerte a miles de argentinos porque no lo podemos controlar eso”. Y, en una entrevista que concedió a Radio con Vos, agregó: “Están jugando con el malestar que tienen los argentinos. Les pido que miren los informes; si no hubiéramos hecho la cuarentena, tendríamos miles de muertos, que no llegaron porque fuimos responsables”.

Luego, Fernández anunció que están preparando protocolos para ir abriendo actividades económicas y resaltó que en el interior se puede hacer con más facilidad. “Estamos cumpliendo los objetivos que nos hemos fijado, estamos muy cerca de que la velocidad de duplicación del contagio sea de 25 días. En esa fase podemos hacer una apertura para el 75 por ciento de la gente en todo el país. Este es el plan que tenemos”, especificó.

Fuente: Infobae.