Confirman la causa del accidente en FederaciÃ³n

Un joven de 22 años falleció ayer en la ruta 44, en el acceso a Federación, al chocar el auto que conducía contra un camión. La fiscal de Federación Josefina Penón, confirmó que la principal hipótesis es la de un hecho intencional.

Se trata de Luciano Ezequiel Villalba, un muchacho oriundo de Federación que prestaba servicio en el Regimiento de Caballería Tanques 7 de Chajarí.

Aclaró que «aún no me he entrevistado directamente con los familiares», pero «un señor que dijo ser su papá, se presentó en sede policial, minutos antes del accidente, diciendo que su hijo había manifestado a personas allegadas de esa intención de quitarse la vida».

La fiscal confirmó que el conductor del camión contra el que impactó mortalmente el Fiat Siena, es oriundo de Concordia. «Me entrevisté con él, me dijo que estaba ingresando a Federación porque traía resina para una empresa», agregó.

«No sufrió lesiones de mayor importancia, salvo un golpe en la pierna»; aunque de todas maneras fue examinado clínicamente.