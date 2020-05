Confirman más de 1.200 casos de coronavirus en barrios vulnerables

Print This Post

Con la confirmación de 113 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas, los diagnósticos de coronavirus ascendieron a 1.201 en los barrios vulnerables porteños, y hay nueve fallecidos desde el inicio de la pandemia. El total de casos positivos de Covid-19 de la Ciudad de Buenos Aires es 3.026.

Entre las víctimas fatales por Covid-19 se confirmó el fallecimiento de Víctor Giracoy, de 59 años, que era el titular del comedor “Estrella de Belén”, que funciona desde hace 25 años y es uno de los 63 que hay dentro del barrio Padre Mugica (ex Villa 31).

En un comunicado sus compañeros recordaron a Giracoy y su historia dentro del barrio ya que resistió los proyectos de relocalización en los años noventa, para la construcción de la Autopista Illia. «El Oso era radical y muy fiel a sus convicciones. Buen cocinero, vamos a extrañar sus locros, muy devoto de la virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya, buen padre y esposo. Llegó desde Jujuy de muy pibe. Era futbolista y tenía equipos juveniles en el barrio. Es triste saber que sus hijos y familiares no se pudieron despedir y más triste es saber que no van a poder hacerlo, no se pueden abrazar entre ellos para tener un consuelo porque están aislados en distintos espacios de la ciudad», explican desde el Comité de Crisis del barrio.

Este domingo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó el parte diario de situación sanitaria y precisó que el sábado 13 pacientes fueron dados de alta y hay un total de 141 personas recuperadas. En tanto, los positivos Covid totales registrados por las autoridades porteñas son 3706, con 862 altas y un total de 147 fallecidos.