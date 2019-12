Coninagro considera que “no hay lugar para la retenciones”

Print This Post

El presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), Carlos Iannizzotto, se mostró sorprendido por el decreto que fija un nuevo esquema de retenciones a la producción agropecuaria. El dirigente rural dijo que “se había comenzado a pensar no en medidas inconsultas, sino en más diálogo”.

Ante la medida del gobierno nacional, Iannizzotto agregó que “se esperaba un anuncio a favor de la producción, alentándolas a través de nuevos sistemas financieros, reintegros y políticas a favor de las economías regionales y comienzan con un esquema tributario, más impuestos, más de lo mismo”. En este sentido consideró: «Entendemos la situación de emergencia y la necesidad fiscal que tienen las arcas públicas, pero estas medidas sin previa comunicación, unilaterales con los sectores de la producción, no condicen con los conceptos sobre diálogo, apertura que esbozó el presidente en manifestaciones anteriores y en su discurso inaugural».

Por otro lado, el referente de Coninagro señaló que “estas son medidas vinculadas únicamente a solucionar problemas del Estado sin conocer las necesidades de los productores y pymes que están en estado de vulnerabilidad y de pobreza. En este contexto no hay lugar para retenciones”, afirmó. “Hoy no hay tasa de interés, no hay crédito y tenemos presión tributaria. Es algo aislado; incluso con medidas que producen importante interrogantes a los productores. Una es la imposición de doble indemnización por despidos durante seis meses, ¿esto va a generar más trabajo y empleo? Y el procesamiento de los últimos días a dirigentes del campo. ¿Esto mejora el diálogo y rompe con la grieta en Argentina?”, se preguntó finalmente.