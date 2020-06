Contratan hoteles alojar a personas que deban cumplir aislamiento por Covid-19 en Paraná

Print This Post

El intendente Bahl anunció que el gobierno municipal dispusieron dispuso la contratación de las primeras plazas para quienes son nexo estrecho de un paciente confirmado. El objetivo es llegar a 100 unidades para seguir cuidando a la comunidad, evitando más contagios y reforzando el sistema sanitario. “No hay mejor herramienta que la prevención”, sostuvo el presidente municipal.

“Como gestión queremos estar a la altura de las circunstancias porque es nuestro deber y, a pedido del Gobierno provincial, decidimos avanzar en la búsqueda de alojamientos para quienes sean posibles casos. El objetivo es que puedan cumplir el aislamiento durante las 24 o 48 horas necesarias para obtener los resultados del testeo sin poner en riesgo a quienes conviven con ellos”, explicó Bahl.

“Esto lo tenemos que hacer rápido y bien. Desde este viernes las primeras habitaciones ya están a disposición del sistema de Salud y la semana próxima la idea es llegar al objetivo de las 100 para resguardar camas con que disponen los hospitales para los casos de mayor gravedad”, agregó.

El presidente municipal informó que el alojamiento será sin cargo para los pacientes y destacó que la habilitación de estas nuevas camas es el resultado del trabajo articulado entre el sector público y el sector privado. En ese sentido, manifestó que se trabaja en la logística y la capacitación del personal del primer hotel contratado a través de los expertos de salud de la Provincia y del Hospital de la Baxada.

Por otro lado, Bahl remarcó el contacto permanente con Provincia y Nación respecto a la evolución de la pandemia. “Conjuntamente estamos sistematizando recursos materiales y de personal para poder cuidar a los vecinos y a las vecinas de Paraná”.

Plazas oficiales

La disposición de camas en hoteles se suma a las 60 plazas con las que cuenta el Centro de Educación Integral Municipal (CEMI) para albergar a los pacientes con coronavirus que presenten sintomatología leve.

Se trata de un edifico que ya está concluido y que desde marzo fue equipado con camas y colchones, calefacción, limpieza, alimentación y toda la preparación para ponerlo en funcionamiento. Además, se contrató a enfermeros para que estén allí las 24 horas y un médico externo. En este sentido, Bahl explicó: “Nosotros nos encargamos de poner todo en condiciones y luego la Provincia es quien decide cuándo ingresan los pacientes y por cuánto tiempo”.

“El municipio está abordando la seguridad y la salud pública. Cada uno tiene que hacer su parte; no circular si no tenemos motivos, usar tapabocas, mantener el distanciamiento, la higiene personal y reforzar el lavado de manos. Parece algo muy simple pero muchas veces no se hace”, señaló Bahl, y finalizó: “En este contexto difícil, queremos repetir algo de suma importancia: seamos solidarios y tolerantes con la persona que se contagie. Es una pandemia a la que todos estamos expuestos”.

El intendente estuvo acompañado por Juliana Robledo, secretaria de Participación y Gestión Comunitaria; Micaela Rey, subsecretaria de Salud Comunitaria, Agustín Clavenzani, subsecretario de Turismo por la Municipalidad y Marcos Bachetti, subsecretario Redes Integradas Servicios de Salud de la Provincia a cargo de la capacitación del personal .