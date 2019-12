Coordinan acciones para desplegar un operativo de control de pirotecnia

Print This Post

Desde el municipio coordinan acciones para controlar la venta ilegal de pirotecnia en la vía pública. El operativo comenzará este martes. Inspectores de distintas direcciones y personal de Bomberos de la provincia trabajarán en el decomiso y destrucción de los artefactos ilegales. Además, se controlarán los locales habilitados y no habilitados para la venta. Las denuncias pueden realizarse en la línea 147, del Sistema de Atención al Vecino.

Atendiendo al Decreto 1469/17, el municipio organizó operativos de control de venta de ilegal de pirotecnia, en consenso con distintas áreas que tienen competencia y los comerciantes habilitados. Los mismos comenzarán este lunes a las 17 y se extenderán hasta el 31 de diciembre a las 21 horas. También se dispuso que, luego del decomiso, los materiales incautados serán inutilizados en contenedores con agua dispuestos en el vivero municipal. Asimismo, se dispondrá de matafuegos y un camión cisterna.

Por otra parte, el municipio desarrolló una campaña en redes sociales invitando a los vecinos a celebrar las fiestas con responsabilidad, sin usar pirotecnia, para preservar la integridad física de las personas, de los animales y del ambiente en general.

Reunión

“Queremos concientizar sobre el cuidado y el impacto que tiene el uso de pirotecnia en personas y animales, y en ese sentido hacer valer el decreto 1.469”, dijo Juliana Robledo

Con el propósito de generar mayor visibilidad a la problemática que genera la comercialización y uso de pirotecnia sonora en amplios sectores de nuestra comunidad y promover el vínculo y la colaboración entre el Municipio y organizaciones de la sociedad civil , la secretaria de Participación y Gestión Comunitaria, María Juliana Robledo, se reunió hoy con representantes de las organizaciones Mirar Tea; Fundación Mi reino por un caballo; Mi pata tu mano; proteccionistas de animales y del Colegio Médico Veterinario, para informarles sobre el rol de la nueva secretaría y ponerlos en conocimiento de las acciones que implementó la comuna frente a la venta y uso de pirotécnica para estas fiestas.

La convocatoria, que tuvo lugar en la Casa de la Costa, contó además con la participación de Vanesa Zehnder, subsecretaria de Ambiente y Acción Climática; Micaela Rey, subsecretaria de Salud Comunitaria; Lucas Garcilazo, de Bienestar Animal e Integración Social; Bibiana Fehr, de Comunidades Vecinales; Neri Ribero, director coordinador de soporte a la participación y César Cesario, director general de asuntos administrativos y legales de la Municipalidad y el concejal Sergio Granetto.

Durante el encuentro, Robledo, les informó a los presentes sobre el rol que tendrá la Secretaría, los objetivos planteados y en conjunto con la Secretaria Legal las acciones que se llevaran adelante para evitar la venta ilegal de pirotecnia en la ciudad y el servicio del número telefónico 147, donde se recibirán las denuncias por venta no autorizada. Asimismo, anticipó que quienes incumplan con las normativas vigentes, se les aplicará sanciones previstas en la normativa.

Las entidades, por su parte, expusieron sobre las causas y consecuencias que genera el uso de pirotécnica sonora en personas que padecen autismo, trastornos en el desarrollo o hipersensibilidad como también los impactos que genera en animales.

En ese sentido, Mariana Martínez, de la Asociación Civil Mirar Tea, describió que las personas que padecen de autismo tienen “hipersensibilidad” y ese desorden sensorial, ante cualquier ruido fuerte, como es la explosión de los fuegos artificiales, les provoca mucho dolor y si este dolor persiste, es tan fuerte, pueden convulsionar. “A las 12 de la noche cuando todos festejan la Navidad o Año Nuevo, nosotros como mamás estamos encerradas en el baño con nuestros hijos tratando de evitar una convulsión, tapándoles los oídos porque ellos, sienten que ese ruido les representa un peligro real de muerte”, describió.

Ante esa situación, Martínez, hizo un llamado para que no se use pirotecnia sonora no solo durante las fiestas sino durante todo el año. “No nos parece justo que mientras unos festejan explotando pirotecnia nosotras estemos encerradas, por eso queremos una sociedad para todos. La normativa existe, pero falta sensibilidad de parte de la gente”, acotó.

Como dato, la integrante de Mirar Tea, comentó que una por cada 56 personas padecen autismo, lo que representa que exista una persona por manzana, aproximadamente, “Las personas sordas que usan audífonos o los héroes de Malvinas, también sufren con esos ruidos”, aseguró.

Por su parte, Paola Heinrich, proteccionista de animales reiteró que es necesario la sensibilización de toda la sociedad sobre el uso de pirotécnica sonora. “El animal pierde conciencia y se puede volver agresivo porque tiene miedo a morir, por eso pedimos que piensen en el otro, que se tenga empatía y no se use pirotecnia”.

Ante esa situación, Robledo, anticipó que a fines de febrero habrá una nueva reunión con las entidades que participaron hoy y otras a las que se convocará para evaluar las acciones dispuestas. “ Sabemos que la concientizacion es un proceso de largo plazo pero que se desarrolla con acciones concretas y sostenidas, y queremos articular con las organizaciones para ir alcanzando las metas que nos propongamos para generar un mayor compromiso comunitario en este sentido»

“Como Secretaría queremos llevar un mensaje de cuidado, que no solo abarca al ambiente como espacio físico sino a las personas y a los animales. Particularmente vamos a trabajar con la Secretaria Legal y Administrativa todo el año con este tema que sea preventivo, que existan las habilitaciones correspondientes, etc. y para estas fechas en particular el número 147 va a estar con el ojo puesto en las denuncias que se realicen por venta ilegal, y se ha organizado el operativo en caso de decomiso junto al Secretaria pertinente», dijo finalmente.

Por las entidades estuvieron presentes: además de Mariana Martínez de Mirar Tea, Luz Salas y Vanina Larrosa; por la Fundación Mi reino por un caballo, Mariel Pérez; Carolina Barroso por Mi Pata mi mano; Juan Domingo Del Prado por el Colegio Médico Veterinario.