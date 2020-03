Coronavirus: El Gobierno ensaya la extracción de muestras y coordina acción con privados

Connect on Linked in

El gobernador Gustavo Bordet recorrió este martes el hospital De la Baxada de Paraná, uno de los centros médicos de emergencia que será habilitado para ampliar la capacidad de contención de los entrerrianos afectados por el coronavirus. El hospital formará parte de una red integrada de atención público privada en toda la provincia.

El lunes se comenzó con la toma de muestras, mientras que este martes se puso en funcionamiento el sector de aislamiento social para aquellas personas que estén asintomáticas para ser monitoreadas desde el área de vigilancia provincial.

En los próximos días se habilitará un sector para la atención con 20 unidades de atención crítica con respiración mecánica que se sumarán al plan operativo que está proyectando el gobierno provincial en forma conjunta con el sector privado para toda la provincia.

“Tal cual lo habíamos manifestado en el comienzo de la emergencia comenzamos a poner el hospital De la Baxada, que es un hospital de Pami que estuvo cuatro años cerrado e inhabilitado, para la atención en el marco de esta emergencia sanitaria”, indicó el mandatario.

Bordet recorrió hospital, junto la vicegobernadora Laura Stratta; el intendente de Paraná, Adán Bahl; y la ministra de Salud, Sonia Velázquez, allí afirmó que “la emergencia nos ha permitido tomar posesión del mismo y poder habilitarlo para poder tener un sector de internación que tiene 120 camas y un sector para tratamiento de aquellos pacientes que pueda presentar una patología más aguda de coronavirus, con lo cual se habilitan 20 camas con 20 respiradores”.

“Esto representa la posibilidad de tener un sistema sanitario integrado, coordinado y que se suma a los efectores privados que vienen trabajando mancomunadamente con los efectores públicos para atender esta pandemia, sobre todo en esta fase que estamos iniciando que es de circulación comunitaria”, afirmó.

En ese sentido, dijo que “tenemos un equipo articulado con una estrategia común con el gobierno nacional y los gobiernos municipales, en este caso con el intendente de Paraná, con quien hemos articulado todas las acciones necesarias para poder poner a punto el hospital junto al equipo de salud y de planeamiento”.

“Pero todo esto no alcanza si no se toman las medidas de precaución que dependen de cada familia. El autoaislamiento es la única forma más efectiva de evitar la circulación y propagación por contagio del virus. Por eso es responsabilidad de todos tener medidas de autocuidado. No salir, respetar esta cuarentena porque de esta forma no solo tiene la posibilidad de no contagiarse una persona sino que también evita que el otro se contagie. Seremos inflexibles con el cumplimento de esta cuarentena”.

Tomas de muestras

En tanto que la ministra de Salud, indicó que «esto forma parte del Plan Operativo Provincial, este es un aspecto que se suma al 0800 que es el que está estableciendo el primer triage de la clasificación para poder derivar por una eventual muestra”.

La ministra informó además que “ayer a la tarde comenzamos con la toma de muestras desde este dispositivo, tuvimos también una reunión integrada con clínica y sanatorios de la ciudad de Paraná pero también lo que hay que destacar es que en el día de la fecha ponemos en funcionamiento lo que se llama el sector de aislamiento social para aquellas personas que estén asintomática y que no cumplan las condiciones en sus domicilios poder también prever de tener el seguimiento y el monitoreo que tan rigurosamente establecemos desde el área de vigilancia provincial”.

“También se está acondicionando todo un sector para la futura habilitación en los próximos días de atención de unidades críticas, esto serían 20 unidades de atención crítica con respiración mecánica que se sumarían al plan operativo que estamos proyectando en forma conjunta sector público y privado para toda la provincia de Entre Ríos”, completó.

Coordinación con el municipio

Por su parte, el intendente de Paraná, Adán Bahl sostuvo que “vivimos un momento inédito, pero tenemos que estar tranquilos. La única manera de superar esto es entre todos”.

Luego explicó que “desde la municipalidad, estamos actuando en línea con el Presidente y el gobernador, tomando todas las medidas necesarias para garantizar el bienestar de cada vecino y respetando las directrices del órgano rector que en este caso es el ministerio de Salud”.

“Cuando se tomó la decisión de disponer de este lugar para atender la emergencia que implica el avance del virus, inmediatamente nos pusimos en contacto con las autoridades del hospital y trabajamos con los empleados municipales en el reacondicionamiento de las zonas aledañas, desmalezando y limpiando los microbasurales, asegurando la provisión de agua potable y iluminando todo el predio”.

“Los entrerrianos y los paranaenses hemos comprendido rápidamente la importancia de quedarnos en casa. Hacerlo, es la única manera de evitar que el ritmo de contagio del virus se acelere y es también una manera de brindar ayuda a todos los trabajadores en cada hospital”, finalizó Bahl.