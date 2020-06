Coronavirus: Más de 150 corporaciones globales piden una recuperación neutra en carbono

Print This Post

Más de 150 empresas han firmado un manifiesto en el que instan a los gobiernos de todo el mundo a alinear sus esfuerzos de ayuda económica y recuperación de la crisis de la Covid-19 con la ciencia climática más reciente.

El siguiente es un comunicado de prensa conjunto de la iniciativa Science Based Targets, UN Global Compact y la coalición We Mean Business.

155 empresas, procedentes de 33 países y con un valor conjunto en bolsa de más de 2,4 billones de dólares y más de cinco millones de empleados, han firmado un manifiesto en el que instan a los gobiernos de todo el mundo a alinear sus esfuerzos de ayuda económica y recuperación de la crisis de la Covid-19 con la ciencia climática más reciente. En él, las empresas que forman parte de la iniciativa Science Based targets están demandando políticas climáticas que aumenten la capacidad de recuperación ante futuras crisis. Éstas, afirman, deben estar basadas en los esfuerzos para mantener el aumento de la temperatura mundial dentro del límite de 1,5ºC por encima de los niveles preindustriales, en consonancia con el objetivo de alcanzar las cero emisiones netas mucho antes de 2050.

La declaración se produce cuando los gobiernos de todo el mundo están preparando paquetes de estímulo por valor de billones de dólares para ayudar a las economías a recuperarse de los impactos de la pandemia del coronavirus al tiempo que se preparan para presentar planes climáticos nacionales mejorados en el marco del Acuerdo de París. En las próximas semanas, varias economías importantes tomarán decisiones clave en sus esfuerzos de recuperación, incluido el Plan de Recuperación de la Unión Europea, los nuevos paquetes de estímulo de los Estados Unidos de América y la India, y la cumbre de Jefes de Estado del G7 que se celebrará en junio.

“Salvar vidas y medios de vida y construir un futuro próspero, inclusivo y sostenible, están en el centro de nuestros esfuerzos para recuperarnos de la Covid-19”, ha afirmado el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres. “Podemos vencer al virus, abordar el cambio climático y crear nuevos puestos de trabajo mediante acciones que nos hagan pasar de la economía gris a la verde. Muchas empresas están haciéndonos ver que es realmente posible y rentable adoptar planes sostenibles de reducción de las emisiones incluso en tiempos difíciles como éste. Acojo con gran satisfacción las medidas ambiciosas y de base científica que están llevando a cabo empresas líderes y que además están demostrando a los responsables de la formulación de políticas que el crecimiento ecológico sigue siendo la mejor estrategia de crecimiento”.

Las 155 empresas, entre las que se encuentran 10 españolas, ya han fijado, o se han comprometido a fijar, objetivos de reducción de emisiones basados en la ciencia. Al firmar la declaración, están reafirmando que sus propias decisiones y acciones empresariales siguen en esta línea, al tiempo que piden a los gobiernos que “den prioridad a una transición más rápida y justa de una economía gris a una economía verde”. Y es que, según un estudio de la Universidad de Oxford, las políticas y las inversiones que incorporen objetivos climáticos incrementarán la resiliencia a las crisis y desastres futuros, crearán empleos de calidad, reducirán las emisiones y garantizarán un aire limpio.

En este sentido, las administraciones públicas deben asumir su responsabilidad. Según Lila Karbassi, Jefa de Programas de UN Global Compact y miembro de la Junta Directiva de la iniciativa Science Based Targets, “los gobiernos tienen una función decisiva que desempeñar para alinear las políticas y los planes de recuperación con la ciencia climática más reciente, pero no pueden impulsar por sí solos una transformación socioeconómica sistémica. Para hacer frente a los desafíos globales a los que nos enfrentamos, debemos trabajar juntos como comunidad internacional. Sólo de esa forma podremos cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París”. Y añade sobre el manifiesto, “esta iniciativa es el mayor esfuerzo empresarial de promoción del clima respaldado por la ONU. Estas empresas están liderando el camino para impulsar acciones climáticas ambiciosas basadas en la ciencia para ayudar a reducir la vulnerabilidad ante futuras crisis y desastres”.

Las empresas son convocadas por la iniciativa Science Based Targets (SBTi) junto con el Pacto Mundial de Naciones Unidas y la coalición We Mean Business como socios de la campaña Business Ambition for 1,5°C. El SBTi es una colaboración entre CDP, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales y WWF que evalúa y valida independientemente los objetivos climáticos de las empresas en relación con la ciencia climática más reciente.

Paul Simpson, CEO de CDP, uno de los socios del SBTi, asevera que “el brote de coronavirus es un claro recordatorio de la fragilidad de nuestro sistema económico actual. También nos recuerda que la ciencia debe ser nuestra guía colectiva en el camino hacia una economía más resistente. Establecer y trabajar en la consecución de objetivos basados en la ciencia es la mejor manera de que tanto las empresas como los gobiernos se protejan contra futuras perturbaciones empresariales y económicas relacionadas con el clima”.

Por su parte, Maria Mendiluce, CEO de la coalición We Mean Business, manifiesta que “los gobiernos pueden estar seguros de que las empresas están aplicando objetivos basados en la ciencia para llevarnos a una trayectoria de 1,5°C. Están pidiendo políticas de recuperación que impulsen la economía y aumenten la capacidad de recuperación. Una recuperación neta en carbono que permitirá a las empresas invertir e innovar al ritmo y la escala necesarios para reconstruir una economía mejor, creando puestos de trabajo decentes, protegiendo la salud, reduciendo las emisiones y aumentando la capacidad de recuperación frente a crisis futuras”.

Esta recuperación basada en objetivos climáticos es también avalada por el Dr. Andrew Steer, Presidente y Director General del Instituto de Recursos Mundiales y miembro de la Junta del SBTi: “es imperativo que no sólo reiniciemos la economía mundial, sino que también la restablezcamos. Sería una tragedia que después de gastar entre 10 y 20 billones de dólares de dinero público simplemente reconstruyéramos la misma economía desigual, vulnerable y de altos niveles de carbono que teníamos antes”. Asimismo, muestra su apoyo a la iniciativa: “aplaudimos a los dirigentes de estas 155 empresas, que no sólo se han comprometido a restablecer sus propias empresas, sino que también exigen que los gobiernos del mundo actúen a la luz de la mejor ciencia y la mejor economía, lo que demuestra que las políticas climáticamente inteligentes crearán más puestos de trabajo y estimularán un crecimiento económico resistente e integrador”.

Fuente: noticiasambientales.com/