Coronavirus y aislamiento: La importancia de no perder el hábito de realizar actividad física

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

En momentos donde es necesario quedarnos en casa, movernos y hacer actividad física tiene muchos aspectos positivos para el cuerpo, no solo en la longevidad sino en la reducción de factores de riesgo. En ese sentido, tenemos que evitar no perder el hábito o crearlo y realizar actividad para mantenernos bien, no sólo en lo físico sino también en lo emocional.

En diálogo con esta Agencia, el profesor de Educación Física, Matías González, expresó a AIM: “Ejercitarse al aire libre aporta muchos beneficios, entre ellos, consta de muchos aspectos positivos para el cuerpo, no solo en la longevidad sino en la reducción de factores de riesgo”, no obstante, al encontrarnos en nuestro país en aislamiento social por el Coronavirus, es necesario que sigamos haciendo actividad por más que no podamos salir de casa o buscarnos algún rinconcito verde, un patio ya sea grande o pequeño o una terraza o balcón.

“Realizar actividad física de manera constante elimina la sensación de fatiga, cansancio o las emociones negativas, que nos provoca la rutina. También aporta de gran manera a la presión arterial, dado que la sangre empieza a fluir de manera más ligera y liviana cuando empezamos a oxigenar”, explicó el especialista a este Medio.

Esto es necesario también para “disminuir el estrés y si tenemos un poco de sol, es mejor ya que creamos y aceleramos el proceso de la vitamina D, que produce el cuerpo en exposición al sol. Esta vitamina fija calcio y fósforo, que son fundamentales para los huesos”, destacó González.

“Tenemos que ser conscientes que la actividad física es buena todo el año. Es necesario crear el hábito y realizar actividad todo el año para estar bien no sólo en lo físico sino también en lo emocional”, destacó.

Que podemos hacer en casa

Bailar

Hacer abdominales

Yoga

Espinales

Saltar la cuerda

Usar latas de comida o botellas de bebida llenas para hacer pesas

Usar las escaleras como «step»

Utilizar muebles para hacer sentadillas

Subirnos a la bicicleta fija, escaladora o caminadora.

Gimnasia guiada

Para quienes no se animen a hacer actividad física solo, en Internet (buscar en Google, You Yube u otras redes sociales) hay miles de tutoriales para todas las edades y necesidades. Peude ser una buena opción para los que necesitan un empujoncito. Elijamos siempre los videos realizados por profesionales.

Además, el entrenamiento es una buena opción para disfrutar en familia, aprovechando que los más pequeños tampoco tienen clase.

Estiramientos

Y por último, no te olvides de la importancia de estirar tras el entrenamiento. Una correcta rutina de entrenamiento te ayudará a eliminar las tensiones musculares, mejorará la circulación y reducirá otros dolores.