Cosspra propuso a la Superintendencia de Servicios de Salud la necesidad de tomar medidas en conjunto

Para analizar estrategias de trabajo en conjunto, el presidente del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (Cosspra), Fernando Cañete, se reunió este miércoles con el superintendente de Servicios de Salud (SSS), Eugenio Zanarini. «Es fundamental tomar medidas en conjunto para tener la garantía de seguir sosteniendo el sistema de salud”, afirmó a AIM el presidente del Directorio Obrero del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper).

La SSS es un organismo descentralizado que depende del ministerio de Salud de la Nación. Cañete, que integra Cosspra en representación de Iosper, organización que ocupa ahora la presidencia, señaló que, en el encuentro, se abordó “la posibilidad de trabajar en forma conjunta. Transmití a Zanarini que las obras sociales provinciales de la República Argentina son las que primero reciben el pedido de cobertura de nuevas tecnologías o medicamentos de alto costo, y a la vez, son las que más desamparadas están porque, ante la respuesta en forma negativa o expresando que los fármacos son de uso compasivo, o no tienen evidencias científicas que los respalden, ni tampoco determinado el costo beneficio, a pesar de los argumentos de las prestadoras de salud a los demandantes, las prestaciones terminan brindándose en perjuicio del colectivo de los afiliados”.

Cañete agregó que las obras sociales provinciales que integran Cosspra necesitan “ponerse de acuerdo con todas las entidades nacionales, que tienen -de una u otra manera- injerencia en la definición de salud. Necesitamos que nos escuchen, tener la posibilidad de discutir la compra conjunta de algunos medicamentos, y aportar a las definiciones políticas que toma la SSS respecto de los valores arancelarios de discapacidad en el país”.

El presidente de Cosspra destacó que Zanarini se mostró abierto a iniciar la actividad con la Cosspra de manera conjunta, en particular, en las decisiones que se vayan tomando y analizar de qué manera impactan éstas a las obras sociales provinciales.

Cañete adelantó que Zanarini se comprometió a abrir el diálogo para la compra de medicamentos en forma conjunta. “Se comprometió a invitar a la Cosspra y luego cada obra social provincial definirá, pero también, abrirá la puerta con el organismo que define las políticas nacionales para discapacidad”.

El aporte ya no alcanza

Las obras sociales ocupan un lugar central en el sistema de salud de la Argentina. En la actualidad, alrededor de un tercio de las personas se atienden en el sector público; en las prepagas, entre un siete y un 10 por ciento, y las obras sociales nacionales y provinciales y el Pami cubren casi al 60 por ciento de la población.

Así, las obras sociales se financian con los aportes de los trabajadores y empleadores. Cada trabajador en relación de dependencia aporta un tres por ciento de su sueldo para financiar su obra social y su empleador suma otro seis por ciento. Al respecto, el presidente de Cosspra le preguntó a Zanarini si ese dinero alcanza para sostener el sistema de salud, pero el funcionario admitió que no es suficiente. “Como ya no tenemos más recursos y el Estado nacional no puede establecer nuevos impuestos ni otorgar subsidios, en las obras sociales provinciales reafirmamos que el sistema está colapsado y en cualquier momento se funde. Por eso reclamamos tomar medidas en conjunto para tener la garantía de seguir sosteniendo el sistema de salud. Si no alcanza el nueve por ciento de aporte entre la retención del empleado, y lo de la patronal, menos aún alcanza el 7,5 por ciento que tiene Iosper”.