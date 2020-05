Covid-19 en San Benito: Qué medidas se tomarán en la ciudad

Connect on Linked in

El intendente, Exequiel Donda, confirmó que «el caso es de nuestra ciudad, me avisaron hoy por la tarde desde el ministerio de Salud. La ministra me comentó acerca del protocolo de Salud y los pasos que se han ido siguiendo, para llevar tranquilidad».

«Es un caso y se está estudiando el nexo para determinar cómo pudo haberse contagiado, teniendo en cuenta de que no tenemos circulación comunitaria del virus en la zona. Se está intentando dar con el origen del caso», dijo.

Aseguró que «en principio me informaron que no habría tenido contacto con alguien que llegó del exterior. Es un paciente que tiene una afección en la salud. Realiza un tratamiento, se tiene que hacer estudios. Es un paciente muy bajo en defensas y se está tratando de determinar si no tuvo contacto con algún familiar que vino de otro lugar o cuál fue el nexo. El vecino, por su enfermedad, no estuvo circulando por la ciudad, llevamos tranquilidad en ese sentido».

«Se tomaron todas las precauciones y se aplicó el protocolo tanto en la persona afectada como en sus familiares. Es una familia que no es numerosa, porque son él, su esposa y su hija», remarcó.

Adelantó que a partir de este caso intensificarán los controles. «En los avances venimos de la mano con la provincia, no hemos habilitado otras actividades que no sean las que se han determinado. Pregunté a la ministra si ahora era necesario dar marcha atrás con alguna actividad o medida y me dijo que no. En caso de que sea necesario y el Coes lo crea necesario, me informaría para tomar la decisión en conjunto», indicó.

«La esposa e hija de este paciente con coronavirus no presentaban síntomas hasta el momento. Les hicieron los estudios y estaban esperando los resultados», agregó.

Pidió a los ciudadanos de San Benito «seguir cuidándonos, tenemos que aunar este último esfuerzo de cuidarnos porque es necesario, porque cuando menos lo esperamos aparece un caso. Esto nos lleva a prender las alertas para poder cuidarnos. Si nos cuidamos el virus no nos puede avasallar».

«No hay que relajar los cuidados. Nos estamos descuidando un poco todos en todos lados. Este es una alerta para volver a tomar los cuidados que nos llevan a estar bien», finalizó.

Fuente: Elonce.com