Cristina Kirchner declarÃ³ en la causa por la obra pÃºblica

La ex presidenta Cristina Kirchner declaró este lunes durante cuatro horas en los tribunales de Comodoro Py, en el marco de la causa por el presunto redireccionamiento de la obra pública durante su mandato.

Vestida de blanco, la ex mandataria llegó a los tribunales de Retiro a las 9:35 luego de que su abogado Carlos Beraldi presentara un último recurso para que la audiencia sea transmitida en vivo.

El reclamo fue rechazado por los jueces del Tribunal Oral Federal 2, con el voto mayoritario del juez Jorge Gorini y Andrés Basso, tras lo cual la vicepresidenta electa comenzó con su declaración.

Las principales frases de Cristina en su indagatoria:

-«La causa de la obra pública es el caso paradigmático del lawfare».

-«Esta causa tuvo una difusión mediática en vivo y en directo inédita».

-«Qué suerte tengo con los sorteos de las causas: Siempre me toca (Claudio) Bonadio o (Julián) Ercolini».

-«No sólo todo el juicio de instrucción, la acusación fue difundida, sino que era tema en 20 millones de programas de televisión. Hubo cinco audiencias completas que fueron transmitidas en vivo y en directo y en los pasajes más escabrosos del guión fiscal apuntaban a mi cara. Eso es el lafware: que los medios de comunicación publiciten cosas que no figuran en el expediente o que no son delitos para conformar a la opinión publica y con eso los jueces no tengan otra alternativa que condenar. Es para construir mediáticamente lo que no pueden comprobar jurídicamente».

-«¿No les parece que tiene impacto que la vicepresidenta de la Argentina esté acusada de ser la jefa de una banda? No les parece que interesa a la opinion publica? Yo creo que sí».

-«Esta causa fue un plan ordenado por el gobierno saliente».

-«El embargo y el monto que dispuso el juez Ercolini es lawfare».

-«El gobierno utilizó la Oficina Anticorrupción y la UIF para impulsar las causas judiciales. El rol de la señora Laura Alonso, no abogada, que asume la OA. Se modificó el decreto para que pueda asumir. ¿Quién es el titular de la UIF? Mariano Federici, un ex funcionario del FMI. Eso no es reprochable, pero Federici viene del HSBC, entidad que ha sido internacionalmente perseguida por lavado de dinero. El HSBC tiene una causa en la Argentina».

-«El Tribunal tendría que tener en cuenta la causa Dolores (de espionaje ilegal), que es muy interesante, La informacion la dio un arrepentido, Leonardo Fariña. Sería bueno pedir al juez Ramos Padilla lo que fue el guionado de testigos».

-«El gobierno que se va tenía una mesa judicial que decidía quién iba preso, quién no, a qué empresario había que apretar para que no vaya preso, para que venda sus empresas».

-«El plan fue ideado para una feroz e inédita persecución para quien fuera dos veces presidenta de la República. Primero, multiplicidad de procesamientos. Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas, la verdad que no se como tuve tiempo para gobernar».

-«Irurzun (el camarista Martín) te escucha e Irurzun te mete preso. Esa sería la fórmula de Comodoro Py».

-«Con la DaJuDeCO se difunden en vivo y en directo escuchas de una ex presidenta con un ex funcionario (por Oscar Parrilli) y hay programas de televisión que anuncian como un circo gran función hoy la difusión de las escuchas. Y a los jueces de Comodoro Py no se les mueve un pelo cuando son los responsables de esas escuchas».

-«Esto pasó en la República Argentina, no en ningún lugar exótico del mundo. Un año y pico estuvo la responsabilidad de las escuchas en la doctora (Alejandra) Gils Carbó y nunca se filtró ni una letra. Bastó que llegara este gobierno para que se difundan conversaciones privadas».

-«Este gobierno llegó con el auxilio invalorable del aparato judicial».

-«El único presidente que no puso amigos en la Corte, Nestor Kirchner, fue acusado como jefe de una asociación ilícita. Es el que hoy está denunciado. Fue el primer presidente en no poner a nadie en la Corte, por ahí se equivocó».

-«Le asignan (a Kirchner) la planificación de la asociación ilícita y no hay ninguna prueba. Es de antología».