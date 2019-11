Cuánto puede durar el dólar a 60 pesos

Print This Post

Según los economistas que acompañan a Alberto Fernández, el actual precio de la divisa no está deprimido, siempre que hacia delante se lo ajuste según la evolución de la inflación. Lo mismo ocurre con el equipo económico actual de Mauricio Macri y con algunos analistas privados. Sin embargo, otros hablan de un mercado intervenido, que no permite el análisis serio.

«El dólar a 60 mangos no está mal, ajustado por inflación es un dólar lógico y razonable”. Con esta frase, el economista Rodolfo Santángelo abrió la polémica respecto de si la cotización actual de la divisa norteamericana es adecuada o si el dólar está atrasado. Horas antes, Matías Kulfas, uno de los principales referentes económicos de Alberto Fernández, dijo que “no hay preocupación por el dólar”.

Pero, claro, no todos opinan del mismo modo. ¿Está atrasado o es correcto el tipo de cambio oficial en 60 pesos? ¿O la estabilidad es circunstancial, producto del cepo que se fue acentuando desde agosto? ¿Y cómo se estima el comportamiento de las brechas entre el oficial, el “contado con liquidación (CCL), el dólar MEP y el blue?

El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (Itcrm), que compara la paridad del peso frente a la canasta de las monedas de los países con los que más comercia la Argentina, está hoy en 126,08. En diciembre de 2015, el valor del índice era de 85,10. Desde entonces, aumentó 48,2 por ciento.

En el mismo periodo, según las estadísticas del Indec, el Índice de Precios Mayoristas pasó de 100 a 402,3. Poco más de 300 por ciento.

Hay argumentos para los dos gustos. Todo depende del punto de partida y del tipo de cambio que se tome. La comparación previa muestra que los precios le ganaron cómodamente al cambio medido por el Itcrm. Pero si se toma la cotización del dólar transferencia en el mercado mayorista, se observa que pasó de 13,07 en enero de 2016 a 59,70 este mes. La variación fue de 356,8 por ciento. En este caso, el dólar le viene ganando a los precios.

“En la actual situación de cepo, de mercado restringido, el dólar no baja porque el (Banco) Central compra. Así, 60 parece adecuado… hasta el 10 de diciembre. Si dejaran flotar libremente y no ponen restricciones, cosa que no creo, el mercado podría llegar a 90. Hoy el CCL está casi en 80”, opina Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.

Gustavo Neffa, de FinGurú, considera que “el dólar de 60 es una pobre referencia, porque es la de un dólar totalmente intervenido con un megacepo ultrarrestrictivo. Cualquier indicio de que pueda abrirse un poco el cepo lo hará dispararse. Hoy los exportadores están liquidando muchas divisas, anticipándose a posibles cambios en las retenciones. Pero si esa oferta cesa, también producirá volatilidad en el tipo de cambio oficial. Lo que creo es que la brecha con el CCL debería ampliarse de aquí a fin de año”.

Una cambista del microcentro con años de experiencia coincide. “Con cepo, el dólar oficial en 60 puede llegar hasta febrero. Y de ahí, ajustar por debajo de la inflación. Hay bajísimas importaciones y buen saldo comercial por exportaciones agrícolas. Veo que se ampliará la brecha con el MEP (dólar Bolsa) y el CCL, y que el blue se igualaría con el MEP”.

Otro veterano cambista de la calle San Martín, que también prefirió el anonimato, opina que “el precio de 60 es razonable, por el cepo y la falta de pesos. Ajustó muy fuerte después de las Paso y además no hay pesos suficientes para que suba. Después dependerá de la política que se aplique desde el 10 de diciembre en lo que hace a la oferta de dinero”.

El banquero de inversión que twitea desde la cuenta @elosolich dice que “60 era adecuado en agosto, pero en enero no sé, por la sencilla razón de que van a emitir $200.000 millones mínimo de acá a fin de año. Todo dependerá de la brecha entre el oficial, el CCL y el blue y seguramente irán ajustando para que la brecha no se les dispare”.

El ex rector de una universidad privada que produce especialistas en finanzas cree que el dólar “está atrasado, está en $60 porque tenés cepo, sino se acercaría más a los 70. Desde que está en 60 hay una inflación acumulada de casi 10 puntos. El oxígeno que tiene el Itcrm se va a ir consumiendo con la inflación.”

Para un avezado asesor de inversiones, en 60 el dólar “es adecuado o quizás alto si nos fijamos en la media histórica. ¿Cuánto puede durar? Lo que dure la liquidación anticipada de divisas de quienes temen mayores retenciones o un tipo de cambio fijo bajo. Desde allí, lo veo acompañando a la inflación”.

Santángelo opinaba más o menos parecido. Hace un par de meses aseguraba que 60 pesos es un dólar competitivo para la economía real, pero al mismo tiempo advertía que “se lo va a comer la inflación”. Desde entonces, el dólar se mantuvo en términos nominales, mientras que los precios mayoristas registraron un incremento de 19,6 por ciento y la inflación medida por el IPC fue de 13,5 por ciento.

