Cuidar la salud: Día del riñón

El segundo jueves de marzo (12 de marzo en 2020) es el Día del riñón, fecha que se dedica a la prevención de las afecciones renales, registró AIM. Solamente en la Argentina, se estima que unos dos millones de personas padecen algún grado de enfermedad renal crónica y, lo que peor es que lo desconocen.

A nivel mundial, se calcula que ciertas enfermedades claves como la renal, así como la hipertensión arterial y la diabetes (ambos relacionados con la primera), se cobraron unos 37 millones de vidas para este año, de aquí la importancia de concientizar sobre este tipo de afecciones.

El Día mundial del riñón se celebra con el objetivo de enseñar a la población acerca de sus riñones y su funcionamiento, así como también sobre la hipertensión y la diabetes, que son dos de los principales factores de riesgo que pueden desencadenar en enfermedad renal.

Este día surge en el año 2006 como iniciativa conjunta de la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) y de la Federación Internacional de Fundaciones del Riñón (Ifkf) para promover la salud renal a partir de la prevención partiendo de la premisa de que la Enfermedad Renal Crónica es nociva y tratable.

Además, se busca incentivar a la población general a efectuar la evaluación correspondiente de la presencia de factores de riesgo de enfermedad renal, y a realizarse un simple test renal periódico.

Lo cierto es que cada año, millones de personas mueren prematuramente por fallo renal o enfermedades cardiovasculares relacionadas con la enfermedad renal crónica.

Las enfermedades renales por lo general no presentan síntomas y afectan la calidad de vida de las personas. Se estima que una de cada 10 personas tiene alguna enfermedad renal y cada año millones mueren prematuramente por complicaciones relacionadas con estas enfermedades. Después de los 40 años, el filtrado del riñón empieza a decaer aproximadamente un uno por ciento por año. Se estima que uno de cada 5 hombres y una de cada 4 mujeres, entre 65 y 75 años, y la mitad de los mayores de 75 años tienen algún grado de enfermedad renal.

Los riñones filtran aproximadamente 200 litros de sangre por día, eliminando así los desechos y el exceso de líquido del cuerpo, los cuales forma la orina. Si no pueden ser eliminados se acumulan en la sangre siendo perjudiciales para el organismo, entonces estamos hablando de insuficiencia renal.

Es importante destacar que ésta enfermedad evoluciona por estadios y son cinco.

La fase 1 es cuando la persona tiene los factores de riesgo y los riñones todavía funcionan bien.

En la fase 2, los riñones comienzan a deteriorarse y funcionan entre el 90 y el 60 por ciento.

En la fase 3 funcionan entre el 60 y el 30 por ciento. En la fase 4 entre el 30 y el 15 por ciento. Y en la fase 5, menos del 15 por ciento y se tiene que ingresar a diálisis.

Lo interesante de todo este proceso es que pueden transcurrir años entre la fase 1 y la 5. Es por eso que la intervención de nefrólogos puede cambiar la historia de la enfermedad y evitar que se llegue a la última fase. A veces son 10, 15 y hasta 20 años antes de saber de la insuficiencia renal.

¿Cómo funcionan tus riñones? es la pregunta a tener en cuenta en ésta campaña. Es fundamental saber que el primer órgano que empieza a deteriorarse a partir de los 30 años es el riñón que termina endureciéndose. Son importantes los hábitos de vida saludable. Es fundamental controlarse y hacerse un examen mínimo. El trasplante no es la cura, es tener otra enfermedad renal porque el paciente debe seguir tomando medicación de por vida. Solo se libera de la diálisis.

Pero no todas son malas noticias. Hoy en día hay medicamentos que frenan la evolución de la enfermedad renal, la revierten y pueden evitar la entrada a diálisis. Son de bajo costo, se proporcionan en los hospitales y los implementan los nefrólogos desde la fase más temprana. Aun antes de que se declare la enfermedad.

Es por eso que es importante someterse a un simple análisis de microalbuminuria (son proteínas que se pierden en la orina). Se analiza de la primer orina de la mañana y es considerado el signo de alarma precoz y fundamental que avisa del daño insipiente en los riñones y también del riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas.

Este año, el Día Mundial del Riñón necesita su apoyo para difundir este mensaje, fomentar la prevención, y llevar este asunto a la atención de los gobiernos, de los políticos y del público en general.

Más datos

Para este día, invitan a todos a beber una copa de agua para celebrar sus riñones. Es un gesto simbólico para acordarse que los riñones son órganos vitales y deben ser tratados con cuidado; es una manera de hacer que la gente sea más consciente de su estilo de vida.

Qué puede hacer por sus riñones

Las enfermedades renales se suelen denominar “asesinos silenciosos” e influyen considerablemente en nuestra calidad de vida. No obstante, existen algunas formas muy sencillas de reducir el riesgo de desarrollar enfermedades renales.

-Mantenerse en forma y activo

-Controlar regularmente el nivel de azúcar en sangre

-Vigilar la presión sanguínea

-Comer sano y controlar el peso

-Mantener una ingesta de líquidos sana

-No fumar

-No tomar medicamentos sin receta médica regularmente

-Comprobar la función renal si se presentan uno o más factores de “alto riesgo”

Consumir mucho líquido ayuda a los riñones a eliminar sodio, urea y toxinas, lo que implica un “menor riesgo significativo” de desarrollar enfermedades renales crónicas. Los estudios existentes no defienden una “carga agresiva de líquidos” dado que podría causar efectos secundarios, sino que aportan evidencia de que una ingesta de agua moderadamente mayor, de unos dos litros diarios, podría reducir el riesgo de disminución de la función renal – para más información, véanse los artículos del Prof. Clark and Prof. Strippoli Es importante recordar que el nivel adecuado de ingesta de líquidos de una persona depende de numerosos factores (sexo, ejercicio, clima, condiciones sanitarias, embarazo y lactancia, etc.). Asimismo, se recomienda que aquellas personas que hayan tenido cálculos renales beban de dos a tres litros de agua diariamente para reducir el riesgo de que se forme un nuevo cálculo.