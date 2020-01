Curas herbales: Caseras, efectivas y rÃ¡pidas

Connect on Linked in

Cuando quieres tratar un problema de salud con curas herbales, quieres detalles específicos, no especulaciones. Y cuando se trata de las hierbas que pueden aliviar esos problemas, los detalles realmente importan. Aunque hay una gran cantidad de remedios herbales a base de hierbas, no siempre es fácil saber qué debe usar o cómo debe usarlo. Las etiquetas no dicen nada, y los empleados de las tiendas a menudo no tienen ni idea. Para utilizar la medicina a base de hierbas, necesitas orientación específica, y obtener esa orientación es un desafío.

Una de las razones de toda la confusión es la normativa emitida por la FDA. Bajo la Ley de Salud y Educación Dietética de 1994, los productos herbales se convirtieron en «suplementos dietéticos», sujetos a ciertas reglas que cubren el etiquetado y la publicidad. Como resultado, los fabricantes de productos a base de hierbas tienen prohibido dar la información específica que se necesita.

Los fabricantes solo pueden hacer reclamos por estructura y función, no por acciones y usos específicos de las hierbas. Es por eso que nunca verás en un anuncio de la hierba de San Juan que mencione su capacidad comprobada para aliviar la depresión leve a moderada. En su lugar, verás un anuncio que se refiere a su «beneficio para mejorar el estado de ánimo».

Para hacer las cosas más difíciles, los fabricantes de hierbas pueden, y lo hacen, usar diferentes fórmulas y concentraciones. Eso significa que el ginseng de un fabricante podría proporcionar 500 mg por dosis; otro podría entregar 100 mg. Eso, también, hace montañas de confusión.

Esta guía práctica te dice todo lo que necesitas saber acerca de nueve hierbas clínicamente probadas que pueden aliviar una variedad de afecciones molestas. ¡Sigue leyendo y feliz sanación!

Curadora de la piel: Aloe Vera (Aloe Vera)

El aloe cura las superficies de la piel que toca. Hace unos de los remedios o curas herbales más usadas con hierbas.

Usos: trastornos crónicos de la piel, como psoriasis, eczema y acné; quemaduras solares, quemaduras leves y heridas leves.

Cuánto y con qué frecuencia: para los trastornos de la piel, aplica una pequeña cantidad de gel a la herida tres veces al día. El gel debe aplicarse hasta que la herida o condición haya cicatrizado.

Cuánto tiempo: Aplicado externamente, el aloe se puede usar tanto tiempo como sea necesario.

Advertencia / interacciones medicamentosas: Ninguna conocida

Cómo comprar: Solo compre gel puro de aloe vera, o usa gel fresco de una planta de aloe. Simplemente rompe una hoja con forma de tallo, divídela por la mitad, raspa el gel y aplica.

Alivio de artritis: Garra del diablo (Harpagophytum procumbens)

La garra del diablo es a menudo tan efectiva como los medicamentos recetados y de venta libre que se usan para hacer curas herbales para tratar la artritis, menos los efectos secundarios.

Usos: Dolor crónico de articulaciones, músculos o tendones.

Cuánto tomar: Tintura 1: 5, 1 cucharadita; extracto fluido 1: 1, 20 gotas; extracto sólido seco en tabletas 3: 1, tableta de 400 mg

Con qué frecuencia: tres veces al día

Cuánto tiempo: se debe utilizar durante dos a tres meses para sentir los efectos

Advertencia: no debe ser utilizado por personas con úlceras gástricas o duodenales, personas que toman medicamentos antiarrítmicos, personas con cálculos biliares o mujeres embarazadas o en período de lactancia.

Interacciones con otros medicamentos: no debe usarse con otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (aspirina, ibuprofeno, naproxeno, etc.) porque su actividad es similar.

Cómo comprar: Elige productos hechos únicamente de la raíz de Harpagophytum procumbens.

Curas herbales para la salud del corazón: el espino blanco (Crataegus monogyna)

Usos: puede ser útil para aquellos con antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular o que tienen un alto riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular

Cuánto tomar: Frutos secos o cabezas de flores, 3 g como té; tintura 1: 5, 1 cucharadita; extracto fluido 1: 1, 20 gotas; extracto estandarizado sólido comprimido, comprimido de 100 a 250 mg (estandarizado al 10 por ciento de procianidinas)

Con qué frecuencia: tres veces al día

Cuánto tiempo: el espino es un tratamiento preventivo a largo plazo para las enfermedades cardiovasculares. Es seguro usarlo toda la vida, y ese es el tiempo que debes planear usarlo.

Advertencia: El espino puede reducir la presión arterial. Si ya estás tomando medicamentos para la presión arterial, es posible que necesites menos. Haz que tu médico controle y altere tus medicamentos para la presión arterial si es necesario. Nunca alteres tus medicamentos para el corazón de ninguna manera sin consultar con tu médico. Las personas con presión arterial baja deben usar el espino con precaución debido a su actividad para reducir la presión arterial. En el caso de una enfermedad cardíaca existente, el espino solo se debe utilizar bajo el consejo de un profesional de la salud.

Interacciones con otros medicamentos: no debe utilizarse si está tomando digoxina o un medicamento similar.

Cómo comprar: elige productos elaborados con puntas de flores o frutos de Crataegus monogyna. Aunque los extractos estandarizados han ganado popularidad, los productos no estandarizados funcionan igual de bien.

Si quieres evitar desarrollar una enfermedad cardíaca, hacer curas herbales con esta hierba es de lo más recomendado. Los pacientes de alto riesgo se ven mejor, se sienten mejor y se sienten mejor cuando toman espino con regularidad.

Solución a problemas menstruales: Sauzgatillo (Vitex agnus-castus)

La mayoría de los casos de irregularidad menstrual mejoran cuando el sauzgatillo se usa regularmente.

Usos: síndrome premenstrual, períodos irregulares, períodos dolorosos, sangrado excesivo durante la menstruación y ausencia de menstruación

Cuánto tomar: Tintura 1: 5, 50 gotas en una taza de agua; extracto fluido 1: 1, 10 gotas en una taza de agua; extracto estandarizado en tabletas que contiene 0,5 por ciento de agnusida, 175 a 225 mg por día

Cuantas veces: una vez en la mañana

Cuánto tiempo: el sauzgatillo debe tomarse durante tres ciclos menstruales consecutivos antes de que notes una mejoría. Después de 2 años de uso, puedes dejar de tomarlo; tu ciclo debe permanecer regular.

Advertencia / interacciones medicamentosas: Ninguna conocida. Si experimentas sangrado entre períodos, consulta a tu ginecólogo.

Cómo comprar: Elige productos hechos de las semillas del sauzgatillo. Los productos no estandarizados funcionan tan bien como los productos estandarizados.

Estimulante del sistema inmune: Maitake (Grifola frondosa)

En un mundo donde hay muy poco que ofrecer a las personas que padecen enfermedades virales, el maitake ofrece esperanza.

Usos: Recomendado para problemas virales como herpes, verrugas, síndrome de fatiga crónica, síndrome postviral y resfriados

Cuánto tomar: dos tabletas de 350 mg.

Con qué frecuencia: tres veces al día

Cuánto tiempo: se puede usar Maitake para eliminar un virus y mantenerlo en remisión. Inicialmente, se debe utilizar durante tres meses a diario; a partir de entonces, se puede utilizar si existe alguna sospecha de una recaída. Para el herpes oral o genital, usa maitake continuamente hasta que no tengas síntomas. Comienza a tomarlo nuevamente cada vez que sientas la punzada reveladora que generalmente precede a un brote de herpes.

Advertencia / interacciones medicamentosas: Ninguna conocida

Cómo comprar: elige tabletas hechas de hongos Grifola frondosa enteros en polvo. Evita los productos que contengan extractos estandarizados de maitake.

Alternativa contra las alergias: Ortiga (Urtica dioica)

En algunos casos, solo la ortiga ha resuelto problemas de alergia de larga duración.

Usos: alergias, erupciones cutáneas alérgicas, fiebre del heno y rinitis estacional

Cuánto tomar: Tintura 1: 5, 1 cucharadita; extracto fluido 1: 1, 20 gotas.

Con qué frecuencia: tres veces al día

Cuánto tiempo: Comienza antes de que comience la temporada de alergias y continúa tomándola directamente durante la temporada o cuando surja tu alergia particular.

Advertencia / interacciones medicamentosas: Ninguna conocida

Cómo comprar: Seleccione productos hechos de toda la planta de Urtica dioica. Evita los productos hechos de raíz de ortiga.

Protector del hígado: cardo mariano (Silybum marianum)

curas herbales con cardo mariano

Cuando el problema es la enfermedad crónica del hígado o la exposición crónica a toxinas, el cardo mariano puede ser de las mejores opciones. En un mundo lleno de contaminantes tóxicos que dañan el hígado, el cardo mariano es un poderoso aliado a base de hierbas.

Usos: útil para las personas con enfermedad hepática, las que abusan del alcohol o las drogas o toman recetas que dañan el hígado, las que trabajan con sustancias químicas tóxicas y las que tienen hepatitis crónica y aguda.

Cuánto tomar: Semillas secas, 1 cucharadita de semillas hervidas en un té; tintura 1: 5, 1 cucharadita; extracto fluido 1: 1, 10 gotas; extracto estandarizado en tabletas, extracto de 70 a 210 mg estandarizado a 70 a 80 por ciento de silimarina.

Con qué frecuencia: tres veces al día

Cuánto tiempo: mientras el hígado esté sujeto a sustancias químicas tóxicas, toma el cardo mariano para evitar que se produzcan daños. Es seguro para el uso a largo plazo. Utiliza a largo plazo si tienes enfermedad hepática crónica.

Advertencia: en dosis excesivamente grandes, puede causar heces sueltas cuando comiences a tomarlo.

Interacciones de drogas: Ninguna conocida

Cómo comprar: Elige productos hechos estrictamente de la semilla de Silybum marianum. Los extractos estandarizados han ganado popularidad, pero los productos no estandarizados han funcionado igual de bien. Evita los productos hechos de otras partes de la planta.

La planta para accidentes: Avellano de bruja (Hamamelis virginiana)

El avellano de bruja es de las mejores plantas y más efectivas para reducir la inflamación y acelerar el proceso de curación.

Usos: Músculos, articulaciones o huesos adoloridos o lesionados; rasguños, quemaduras menores y picaduras de insectos.

Cuánto, con qué frecuencia, cuánto tiempo usar los remedios herbales con el avellano: el hamamelis se usa tópicamente para estimular y acelerar la curación. Aplica la tintura 1: 5 a una venda y colócala sobre el área lesionada. Permite que el vendaje permanezca en su lugar hasta que la herida o la lesión se curen.

Advertencia: sólo para uso externo

Interacciones de drogas: Ninguna conocida

Cómo comprar: Seleccione un producto a base de alcohol (tintura) hecho de la corteza y / o hojas de Hamamelis virginiana. Evitar el agua destilada de hamamelis.

Prevención del dolor de cabeza: Feverfew / Matricaria (Tanacetum parthenium)

Muchas personas con dolor de cabeza de por vida han encontrado alivio permanente con esta hierba.

Usos: Prevención de migrañas y dolores de cabeza en racimo: no es útil para tratar un dolor de cabeza una vez que comienza.

Cuánto tomar: hierba fresca, una hoja; hierba liofilizada, tableta de 300 mg; tintura de plantas frescas 1: 5, 40 gotas; extracto estandarizado en tabletas, una dosis que proporciona el equivalente de 0,25 a 0,50 mg de partenolida

Con qué frecuencia usar curas herbales con la matricaria: una dosis cada mañana

Cuánto tiempo: la remisión debe comenzar después de dos meses de uso. Si no ha habido mejoría después de 4 meses, suspende el uso. La hierba se puede usar indefinidamente, aunque después de 2 años, algunas personas ya no la consideran necesaria.

Advertencia: En raras ocasiones, puede causar úlceras en la boca.

Interacciones de drogas: Ninguna conocida

Cómo comprar: Dado que el secado tradicional destruye el componente activo de la matricaria, solo compra tinturas de hojas frescas o tabletas / cápsulas de hojas liofilizadas.

Precauciones en el tratamiento con curas herbales

Lee la etiqueta cuidadosamente para asegurarte de que el producto contenga la hierba correcta, la parte correcta de la hierba y solo esa hierba. Evita los productos herbales combinados a menos que tu profesional a base de hierbas indique lo contrario.

Si has tomado alguna de estas curas herbales durante el tiempo recomendado y no está funcionando, deja de usarla y consulta a un profesional de la salud capacitado. Si tienes un problema médico o antecedentes graves, o estás tomando medicamentos recetados, consulta a un médico experto que pueda hablar sobre posibles interacciones antes de tomar hierbas. Las mujeres embarazadas o en período de lactancia no deben usar las hierbas a menos que las recete un profesional de la salud.

