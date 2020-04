De 18.579 muertos por Coronavirus en España, al menos 11.600 son ancianos fallecidos en geriátricos

Connect on Linked in

La cifra incluye los fallecidos en centros de mayores y de personas con discapacidad. El Gobierno ibérico sigue sin ofrecer el dato global.

Al menos 11.600 personas han fallecido en residencias de servicios sociales por coronavirus o con síntomas compatibles. La cifra engloba los centros de mayores y también los de personas con discapacidad, por lo que es imposible conocer la magnitud del golpe específicamente en las residencias de ancianos. Pero es indudable que este es uno de los grandes focos de contagio. El dato resulta de recopilar las cifras que ofrecen las comunidades autónomas, cada una decide qué datos hace públicos. El Gobierno continúa sin dar información al respecto, dado que hay comunidades que aún no han entregado los datos requeridos.

En España, 18.579 personas han muerto por covid-19, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad este miércoles. Se trata de fallecidos a los que se ha realizado el test, la mayoría en hospitales. Se desconoce cuántos de los 11.657 residentes en centros de servicios sociales fallecidos —según la contabilidad de este diario— constan también en los datos ofrecidos por Sanidad, pero probablemente muchos de ellos estén fuera de la estadística oficial. El departamento de Salud de Cataluña, por ejemplo, solo envía al ministerio los datos de quienes mueren en el hospital. Y a gran parte de quienes han fallecido en las residencias de servicios sociales no se les ha hecho el test.

Las residencias, públicas o privadas, están obligadas a reportar diariamente su situación a las comunidades autónomas, competentes en la materia. Una orden del Ministerio de Sanidad trató de homogeneizar la información que recaban las consejerías. Algunas, como Andalucía, reportan casos solo confirmados por test; otras, como Extremadura o Cataluña incluyen además los fallecimientos con síntomas compatibles; algunas desglosan por centros de mayores; otras, como Aragón o Castilla y León, ofrecen el dato global, de todos los centros de servicios sociales.

Sin información

La orden del Ministerio de Sanidad tampoco permitirá conocer el alcance de la pandemia en las residencias de mayores. Sanidad solicitó que antes del 8 de abril, las autonomías remitieran los datos de fallecidos por coronavirus en las residencias de servicios sociales, que también incluyen centros para personas con discapacidad. El ministerio pidió a las autonomías que informaran de los fallecidos a quienes se les hubiera realizado un test; de los fallecidos con síntomas compatibles; del número de centros intervenidos y de los trabajadores de baja.

Sin embargo, hay comunidades que continúan sin ofrecer los datos. “Si no recuerdo mal, creo que hay alguna comunidad autónoma, no sé si eran dos o tres, que faltaban por informar”, ha reconocido este miércoles el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, quien ha dicho que el comité técnico no “iniciará el análisis” hasta que no disponga de toda la información solicitada, informa Europa Press.

Desde que a principios de marzo se informó del brote en la Residencia de Personas Mayores La Paz, en Madrid, el goteo de casos ha sido constante. Afecta ya a todas las comunidades. Pero la situación más crítica en cuanto a número de casos se da en Madrid, la autonomía más golpeada por la pandemia. Este miércoles, la consejería de Políticas Sociales (en manos de Ciudadanos), ha informado de que 4.953 personas han muerto en 710 residencias de servicios sociales. De ellas, 475 son residencias de mayores, pero por el momento se desconoce la cifra específica solo en estos centros. Solo ha trascendido hasta la fecha la cifra que este martes ofreció en la Asamblea de Madrid el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (Partido Popular): 2.820 fallecimientos en estos centros desde que comenzó la crisis. Una cifra mucho menor que la reportada por la Consejería de Políticas Sociales.

A Madrid le sigue en número de casos Cataluña, que el lunes reportó 1.898 muertos en residencias de ancianos, una cifra que facilitan los propios centros y que incluye no solo los casos confirmados con test, también a quienes fallecieron con síntomas compatibles con la enfermedad. Castilla y León contabiliza 827 fallecimientos confirmados por covid-19 en 1.214 centros residenciales (de ellos, 698 son centros de mayores). Además, informa de 1.039 personas que murieron con síntomas compatibles. Castilla-La Mancha informa de 621 fallecidos por coronavirus solo en centros de mayores.

Según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, correspondientes a 2018, en España hay unas 381.000 plazas en más de 5.400 residencias de mayores. El sector lleva semanas reclamando equipos de protección para los trabajadores, el escudo para impedir que el virus se propague en unos centros en los que vive población especialmente vulnerable, por su elevada edad y porque la mayoría presenta además patologías previas. También han solicitado test, para poder dimensionar el golpe en todos los centros. Y que los afectados sean atendidos por el sistema de salud, ya que los centros se quejaban de que en comunidades como Madrid y Cataluña no se estaban produciendo derivaciones al hospital. La situación es muy desigual por comunidades. En las últimas semanas ha ido llegando material de protección y, desde la semana pasada, se realizan pruebas diagnósticas en los centros.

Fuente: El País de España.