Degani: “La falta de  conciencia en la población no permite disminuir los casos de cáncer generados por el VPH”

Desde el hospital San Martín y el Instituto Provincial del Cáncer trabajan fuertemente en la prevención de enfermedades relacionadas con el Virus del Papiloma Humano (VPH), contó a AIM la jefa del servicio de Ginecología del nosocomio, Graciela Degani. La falta de conciencia en la población no permite disminuir los casos de cáncer generados por la enfermedad. Está en el 80 por ciento de la población sexualmente activa. En marzo se realizarán Papanicolaou a demanda en el hospital San Martín.

Marzo es el mes de la prevención del cáncer de cuello de útero. En Argentina, diariamente 14 mujeres conocen su diagnóstico de cáncer de cuello uterino y cinco mueren por esta causa. En Entre Ríos el 50 por ciento de las mujeres no se hacen el Papanicolaou, por lo que en la provincia se trabaja “permanentemente en la temática y en marzo se refuerza la sensibilización para llegar más a la gente, contándoles de qué se trata”, dijo a esta agencia la profesional, quien desató que hay que generar conciencia que éste cáncer lo genera el VPH, “que produce en el aparato genital de la mujer y, con mayor frecuencia en el cuello de útero, lesiones que comienzan a progresar hasta formar un cáncer invasor y contribuir a una alta mortalidad en las mujeres, que no se pudo disminuir en los últimos 20 años en la provincia”.

Precisamente, en las últimas dos décadas en Entre Ríos “se trabajó muchísimo en la temática para mejorar la cobertura de la atención del Papanicolaou, pero si la mujer no va a hacerse el test nunca se le encuentra la patología”, contó la médica, quien subrayó que lo que aún hace falta en la población es tomar conciencia de que hay que detectar y combatir el virus que se trasmite vía sexual, por lo que todas las mujeres que tienen actividad sexual, independientemente de la edad, deben realizarse el control del Papanicolaou.

Ante este escenario, el Estado trabaja en dos ejes: la prevención primaria, mediante las dos dosis de la vacuna contra el virus del HPV y la prevención secundaria en las mujeres sexualmente activas, quienes concurren a realizarse el Papanicolaou para detección de lesiones producidas por el virus del HPV. Además, este 2020 Entre Ríos incorporará el tamizaje para el virus del VPH en mujeres ‘objetivo’.

Sobre la prevención primaria, Degani destacó la importancia de la vacunación: “Mediante las dos dosis de la vacuna contra el virus del HPV en niños y niñas de 11 años estamos protegiendo a las generaciones futuras, por eso es importante que todas las madres tengan cuidado con los niños y niñas.

La vacuna está disponible en todos los centros vacunatorios, de atención primaria y hospitales de la provincia y se suministra de modo gratuita, sin embargo el problema “es que (a pesar de que desde 2011 existe) no está la cobertura adecuada, ya que se coloca la primera dosis y después no tienen presente la segunda dosis, por lo que no quedan protegidos adecuadamente para la enfermedad en la adultez”.

Asimismo, el Estado trabaja en la prevención secundaria en las mujeres sexualmente activas, a quienes convoca a realizarse el Papanicolaou “que es detección de lesiones producidas por el virus del HPV para tratar la enfermedad en estadios muy iniciales (aún antes de generar un cáncer)”

El gobierno apuesta “a la sensibilización y concientización de que hay que hacerse el Papanicolaou, “porque el virus cuando infecta las cédulas en la mujer o en el hombre (en el aparato genital, en el ano, en orofaringe u otros genitales) es de trasmisión sexual y afecta a órganos que intervienen en diferentes variables de las relaciones sexuales en las personas”. El virus se trasmite por vía sexual y está presente en el 80 por ciento de la población sexual activa, pero solamente progresa en enfermedad en un 15 por ciento de las personas (hombres y mujeres), quienes no tienen la inmunidad suficiente en las células para rechazar el desarrollo del virus y enfermedades en diferentes estadios como causantes de los canceres de útero, de ano, vulva u orofaringeo.

Además, Degani adelantó que a estas medidas en los próximos meses se comenzará a aplicar otra estrategia que, también, es tan efectiva para prevención primaria como la vacuna o como detección secundaria como el Papanicolaou: el tamizaje para el virus del VPH en mujeres ‘objetivo’ (quienes tienen mayor prevalencia del virus), de entre 30 y 65 años. En ese sentido, la doctora comentó que esta nueva técnica se comenzará a trabajar mayo o junio, porque se está construyendo el laboratorio en el hospital San Martín y se traerán medicamentos y equipamientos gracias a un convenio que se firmó con el Instituto Nacional del Cáncer en 2018.

Durante los próximos cinco años se tamizará a las mujeres ‘objetivo’ que se atienden en efectores públicos, que implicará la búsqueda del virus y se les realizará un seguimiento para encontrar qué daño produjo o si solamente está presente realizar un control para evitar que desarrolle una enfermedad. El trabajo se realizará en cinco años porque ese es el período de tiempo que hay que controlar a las mujeres cuando tienen negatividad para el desarrollo del VPH.

“La estrategia que se aplicará, que tendrá como centro de atención al hospital San Martín, permitirá que a las mujeres no se las controle tan seguido con Papanicolaou sino que este nuevo sistema de control distancia los controles cada cinco años”, detalló.

Por otro lado, la jefa del servicio contó que junto al Departamento Enfermería –del servicio de Ginecología- del hospital San Martín se realizó el viernes pasado una actividad en plaza de Mayo y en estas semanas se harán jornadas de concientización y sensibilización en los barrios San Agustín, Antártida Argentina y La Floresta de Paraná y en zonas rurales.

Papanicolaou a demanda

Además, contó en el hospital San Martín los miércoles y jueves de marzo se realizarán, desde las 9 a las 12, Papanicolaou a demanda, “por lo que las mujeres en edad sexual activa podrán concurrir y hacerse ese mismo día la toma del estudio, para que no tengan que esperar el turno”.

Asimismo, destacó que “es importante que las madres, abuelas y padres tengan presente la vacunación de los niños a las 11 años, que los cubrirá para no desarrollar la enfermedad en edad adulta”.