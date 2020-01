Dengue: Operativos de bloqueo sanitario y la campaña prevención

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El municipio implementa la campaña “Patio Limpio”, que prevé promoción ambiental, sensibilización, descacharrización, fumigación y desmalezado para evitar riesgos y prevenir el dengue, zika, chikungunya y leptospirosis en la ciudad.

“La temporada estival trae aparejada una serie de riesgos para la salud que es necesario prevenir. El calor y la humedad constituyen el ambiente propicio para la proliferación de ciertos agentes transmisores de enfermedades, como el dengue o la leptospirosis, que tenemos la tarea de prevenir entre todos”, sostuvo el presidente municipal Adan Bahl.

“A fin de afrontar esta dificultad, y con el foco puesto en la prevención, se dará a los vecinos la información básica en estos casos” explicó, y agregó: “A la vez, junto al ministerio de Salud de la Provincia, se realizaron operativos de bloqueo sanitario, con el protocolo que establecen los organismos internacionales”.

Además, describió: “Intervenimos ante dos casos de dengue en la ciudad. Ninguno de ellos se originó en Paraná, ambos fueron importados por personas provenientes de Paraguay. Apenas detectados, se declaró el bloqueo sanitario y automáticamente se procedió a ayudar a los vecinos de la zona en la limpieza de sus hogares, y se emprendieron tareas de desmalezado y fumigación en las áreas aledañas”.

Campaña Patio Limpio

La secretaría de Participación y Gestión Comunitaria coordina con otras áreas de la comuna y del ministerio de Salud de Entre Ríos, la campaña “Patio Limpio” de prevención de varias enfermedades, entre ellas: dengue, zika y chikungunya, como también las que generan las ratas (leptospirosis) y los alacranes.

El operativo se realizará en tres etapas. La primera es la de sensibilización y promoción ambiental. “Los agentes informarán a los vecinos sobre la campaña de descacharrización, que es la segunda etapa del plan, que implica que un determinado día de la semana, puedan sacar los elementos o residuos voluminosos en desuso que tienen en sus patios y un camión de la Secretaría de Servicios Públicos pasará a recogerlos”, explicó Robledo.

“Pequeñas acciones de los vecinos nos permitirán prevenir el dengue, el zika y la fiebre chikungunya, evitando la reproducción de los mosquitos que transmiten estas enfermedades. Lo fundamental es no dejar recipientes con agua (baldes, botellas) en los patios, tapar los tanques de agua, realizar limpieza frecuente de canaletas en los techos así como eliminar todo elemento en desuso que pueda contener agua”, enumeró la secretaria que coordina los operativos.

La tercera etapa es la fumigación y desmalezado. “Es importante aclarar que la fumigación, no se realiza dentro de los domicilios, y no será efectiva si no se ejecuta la limpieza de los patios. Por eso es fundamental que los vecinos saquen los elementos o residuos donde los mosquitos puedan proliferar, o donde pueda haber alacranes o roedores”, destacó Robledo.

Operativos de bloqueo

El municipio de la ciudad de Paraná trabaja en un nuevo bloqueo sanitario en el centro de la ciudad. Al igual que días atrás en el barrio Vairetti, en horas de la mañana se dispuso realizar un operativo en el centro de la ciudad a raíz de la confirmación de un nuevo caso de dengue importado. Los agentes, recorrieron casa por casa nueve manzanas para informar sobre la necesidad de mantener los patios limpios, para lo que deben sacar todos los residuos que no se usen y que puedan juntar agua, ya que esos recipientes son propensos para la cría del mosquito transmisor del dengue

Atendidas esas dos zonas de Paraná, el operativo “Patio Limpio” continúa este martes 14, en Barrio Balbi. La campaña intensiva de promoción ambiental que lleva adelante la Municipalidad de Paraná, está articulada con las áreas de Salud, Comunidades Vecinales y Servicios Públicos.