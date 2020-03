Denuncian por violación al presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy

Connect on Linked in

La presentación fue radicada el viernes por la ex directora de Estadística y Censos de la provincia, Ana Juárez Orieta, contra Pablo Baca, un juez cercano al gobernador Gerardo Morales.

La ex directora de Estadística y Censos de Jujuy, Ana Juárez Orieta, denunció que fue violada por el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Pablo Baca, un ex diputado radical cercano al gobernador Gerardo Morales.

Según contó en diálogo con el portal El Cohete a la Luna, el hecho ocurrió en agosto de 2019 luego de que ella terminara con la relación que habían mantenido durante un par de años. La mujer presentó la denuncia el viernes. “Anoche pude hacer finalmente una denuncia contra Pablo Baca por lo que me hizo en agosto de 2019. No lo hice en ese momento porque tenía miedo, y sigo teniendo miedo. Pero lo hice porque no puedo vivir ya con esto y porque sé que lo que me hizo, se lo pudo haber hecho a otras mujeres”, relató en diálogo con la periodista Alejandra Dandan.

Baca y Orieta habían mantenido una relación entre 2016 y 2018 pero ella decidió cortarla luego de varios hechos de maltrato y violencia. En agosto de 2019 la citó a su estudio con el pretexto de entregarle unos documentos pero nunca se los dio. “’Yo vine por los papeles, Pablo», le dije. Y él: ‘Pero vení, vení’ —dijo, y me señalaba el pasillo. Y le dije: me voy si no me vas a dar los papeles, y me agarró del pelo. Y con la otra mano, me agarró de la cintura y me llevó alzando”, relató sobre el inicio del ataque sexual.

La mujer denunció que la golpeó, le tiró del pelo para obligarla a hacerle sexo oral y que le lastimó el ano con los dedos. Luego la amenazó: “Si vos hablas, te voy a hacer cualquier denuncia o vas a aparecer flotando en el dique”, dice que le gritó.

Baca fue denunciado semanas atrás luego de que El Cohete a la luna filtrara los audios en los que reconocía que Milagro Sala era una perseguida política. En esos audios, es la propia Orieta, hermana de la legisladora provincial Débora Juárez Orieta, la que aparece conversando con él.

En esos audios, Baca admite que la dirigente social está presa «no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas».

Los diputados del PJ local denunciaron al juez y se inició una comisión investigadora en la legislatura provincial, sin embargo el oficialismo dilata las reuniones.

Fuente: Tiempo Argentino.