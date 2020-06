Denunciarán penalmente a los responsables de los incendios

Print This Post

Así lo señaló el ministro de Medio Ambiente de la Nación al sobrevolar las islas. La Justicia define si fue una acción deliberada.

Mientras los brigadistas continuaban ayer combatiendo más de 30 focos intencionales en la zona de islas; el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable nacional, Juan Cabandié, adelantó desde la base del operativo montado en el aeroclub de Alvear que realizará una denuncia penal para que los responsables de los incendios se hagan cargo de los costos. «Todo el presupuesto que se utiliza desde Nación por personas inescrupulosas, que está afectando a los rosarinos y a todo el cordón costero, que se le cargue a los responsables», subrayó Cabandié. “La vista aérea es impresionante, kilómetros y kilómetros de quemas, de nubes, es de muchísima gravedad lo que se ve, una situación inescrupulosa, es peor al escenario que esperábamos encontrarnos”, resumió.

El humo proveniente de la quema de pastizales en las islas entrerrianas tornó irrespirable el aire en Rosario y en varias localidades cercanas, al tiempo que las quejas se multiplicaban por las redes sociales. Ese fue el panorama que encontró el ministro Cabandié, quien luego de arribar a Alvear –donde se montó el operativo del que participan unas 70 personas, aviones hidrantes y helicópteros– sobrevoló la zona acompañado por su par provincial, Erika Gonnet, y el director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Alberto Seufferheld.

«Hace falta hacer un inventario de los humedales, son un patrimonio ambiental muy rico, muy necesario para la biodiversidad, no puede ser que esté pasando esto. Necesitamos saber quiénes son los responsables para poder terminar con este flagelo», señaló el ministro. «Ya hay siete nombres, la justicia va a tener que imputarles los gastos operativos que tuvo la Nación, se lo vamos a solicitar a la justicia a través de una denuncia penal», adelantó Cabandié. Los dueños de los campos identificados son Pablo Rufino Baggio, César Aguiar, Hipólito, Juan y José Luis Maceratesi, Alberto, Daniel y Graciela Chiartano y Luis Carlos Pérez.

El secretario de Protección Civil provincial, Gabriel Gasparutti, reveló que tras el acuerdo alcanzado el pasado viernes para frenar los incendios, la cantidad de focos «se multiplicó por 10».

“Las imágenes aéreas son devastadoras, kilómetros de quemas, con brigadistas metidos en el medio de la isla, tenemos que replantearnos el uso de este lugar, preservándolo, porque lo productivo no puede ir en contra de este tipo de espacios”, planteó Gonnet. “Necesitamos una solución definitiva, las provincias van a tener que ponerse de acuerdo en un ordenamiento territorial, hay que prohibir ya las quemas”, agregó. Cabandié consideró que son «las provincias las que tendrían que prohibir las quemas, como lo hizo Santa Fe hace varios años con una ley provincial. Entre Ríos y Buenos Aires también tendrían que prohibirlo, pero no es mi competencia, es responsabilidad de las legislaturas». Para el ministro, el aumento de la quema de pastizales después del inédito encuentro constituye «una provocación».

En el mismo sentido se manifestó el intendente Pablo Javkin: «Nunca se dio una reunión, así como la del viernes y frente a esa respuesta pareció una actitud de provocación. No me parece raro que sobre el final hubo fuego». Según el intendente, el trabajo de los brigadistas «llevará un par de días y hay que poner el ojo en la cuestión de fondo. No hay dudas de que los dueños de los campos son los grandes beneficiados, los grandes responsables».

Dijo que la clave para avanzar en una solución a la quema de pastizales en la zona de islas son las sanciones. «Nosotros ampliamos la denuncia penal, porque más allá de lo administrativo hay problemas de salud que afecta a millones de personas. Y esto lo digo porque no hablamos sólo de Rosario».

En relación al avance de las causas penales en los Tribunales entrerrianos, el fiscal Carlos García Escalada explicó: «Estamos reconstruyendo cada uno de los casos para saber en qué consistió la quema, cómo se inició y si es producto de una acción deliberada o de un proceder imprudente». Si bien el funcionario judicial reveló que la causa está en la etapa final de la investigación, confirmó que ninguno de los propietarios de los campos identificados donde se producen los incendios intencionales fue citado por el juez Federal de Paraná.

