Desconfinamiento: España deja salir a los niños una hora por día y podrán llevar bicicleta

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

En la salida programada dentro de la cuarentena en el país ibérico, la mascarilla será recomendable y en los paseos hasta tres menores de 14 años podrán ir acompañados de un adulto que conviva con ellos. Se podrán realizar entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche.

Saúl Ruiz, de 12 años, ya tiene planeada su salida para este domingo: “Pienso ir con la bici y llevaré a mi perro al campo, que ya me apetecía salir. Pero voy a ser muy responsable para proteger a los abuelitos que son los que más se juegan”. Este madrileño es uno de los 6,8 millones de niños de hasta 14 años cuyos paseos estarán regulados a partir del domingo tras pasar seis semanas confinados en casa. Podrán salir una hora, a un kilómetro de su domicilio y usar bicis y patinetes. A partir de los 15 años, los menores se ajustarán a las salidas contempladas desde un principio en el estado de alarma. En todo caso, abandonar el domicilio estará prohibido para niños con fiebre o síntomas compatibles con la covid-19.

Está previsto que el sábado se publique la orden con todos los detalles de la medida que se aplicará a partir del domingo 26, pero este jueves el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, han confirmado las grandes claves del cambio. Fue después de que el Gobierno tuviese que corregir un anuncio inicial el martes, tras el Consejo de Ministros, en el que se comunicó por la mañana que los niños solo podrían acompañar a sus padres en las salidas necesarias al supermercado o la farmacia. Ante la polémica suscitada, el ministro de Sanidad rectificó por la tarde. Este jueves Pablo Iglesias ha pedido disculpas por la confusión generada.

¿Conviene ir de la mano de los niños? ¿Es necesario desinfectar los carritos?

Las primeras palabras del vicepresidente han sido para los niños y niñas, a quienes ha pedido perdón por el encierro al que han estado sometidos y ha dado las gracias por su paciencia en estas seis semanas. “Sé que el confinamiento no ha sido fácil para vosotros, que habéis tenido que quedaros en casa jugando. Habéis tenido un papel muy importante en la lucha contra el coronavirus para que podamos volver a la normalidad, y toda la sociedad os debe un aplauso muy grande”, ha dicho Iglesias.

El ministro Illa ha explicado que la salida a la calle de los menores debe realizarse “con la máxima prudencia” y teniendo en cuenta las tres prioridades para combatir al coronavirus: “Guardar la distancia física de un metro y medio a dos metros, lavado frecuente de manos y mantener una higiene muy estricta en el uso de los espacios físicos”.

Cuando a Frida, de tres años, le contaron este jueves que podrá volver a la calle estaba feliz: “Voy a ir al parque a hacer un montón de pompas”, le dijo a su madre Marta, que respira aliviada con la noticia de que a sus dos hijas de siete y tres años les dé el aire y el sol. Chris, padre de tres niños de 3, 8 y 12 cree que la medida es “tardía pero necesaria”. Es importante que “los adolescentes tengan los mismos derechos que los más pequeños porque comparten sus necesidades”, añade.

A un kilómetro de casa. Los niños podrán salir de nueve de la mañana a nueve de la noche. Una vez al día y durante una hora. Las salidas podrán hacerse como máximo a un kilómetro de distancia de la vivienda. Pablo Iglesias ha concretado que durante las salidas se recomienda “evitar las horas punta”.

Al menos un responsable. En las salidas los niños deben ir acompañados de un adulto que conviva con ellos, aunque no tiene por qué ser su progenitor. Podrá hacerse cargo de hasta tres menores, el requisito es que vivan los cuatro en la misma casa. El adulto será responsable de vigilar las medidas de seguridad y la distancia física con otros adultos y otros niños.

Numerosas

¿Y las familias con más de tres hijos? Los ministros no explicaron cómo debían gestionar las salidas las familias numerosas. En casa de Elena Losana, madre de siete hijos, hay muchas dudas: “¿Tendré que salir tres veces para sacar a los siete?”, se pregunta. “Yo no puedo dejarlos solos porque son pequeños, ¿y si mi marido está trabajando no podremos salir? La ley debería contemplar excepciones como esta”, apunta.

Andar y correr. Los críos, además de pasear, podrán correr y llevar juguetes, aunque no podrán usar las zonas de juego de los parques. El vicepresidente Pablo Iglesias también ha concretado que los niños deberán “respetar las condiciones de distancia física”. Respecto al entorno rural, ha señalado que podrán “pasear por el bosque o por el campo respetando las medidas”.

Juguetes. Iglesias ha detallado que se les permite llevar juguetes: “Podrán salir con sus juguetes, una pelota o un patinete”. Aunque no se ha especificado el uso de esos juguetes para garantizar la seguridad y si por ejemplo dos hermanos podrían jugar al fútbol con su pelota en una plaza.

Carritos de bebé. Pasear con carritos de bebé estará permitido. Además, los niños podrán utilizar el patinete y la bicicleta, según han confirmado fuentes del Ministerio de Sanidad. Siempre manteniendo las distancias de seguridad.

Medidas higiénicas. La mascarilla es recomendable, aunque no obligatoria. Sin embargo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha insistido en que se debe mantener la distancia física y su uso debe ir siempre acompañado del lavado de manos.

Qué pasa con los de 15, 16 y 17 años. Los mensajes han sido confusos respecto a este 1,4 millón de menores. Lo que está claro es que podrán salir, aunque ha habido mensajes contradictorios respecto a en qué condiciones. En rueda de prensa, Iglesias e Illa han apuntado a que podrán salir en los mismos términos que se contempla en el decreto de alarma para los adultos, es decir, al supermercado, a pasear al perro, al médico o la farmacia. ¿También, como los adultos, de forma individual? Este jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho en el Congreso que los niños mayores de 14 podrían acompañar a sus padres a las actividades esenciales. Después de Sánchez hubo otras tres declaraciones de miembros del Ejecutivo —la ministra Montero, el ministro Ábalos y el director del Centro de Emergencias Fernando Simón— que apuntaban a que los mayores de 14 años han podido salir a lo largo de todo el estado de alarma y que el decreto no limita su movimiento. “Pues se les olvidó decírselo a la gente”, lamenta Gustavo, padre de una adolescente de 15 años que no ha salido de su casa en seis semanas.

No es una tarjeta verde

El epidemiólogo y pediatra Quique Bassat, uno de los especialistas que asesoró al Gobierno en este proceso, se muestra satisfecho con las medidas anunciadas: “No tenía sentido dejarles salir para meterles en un supermercado lleno de gente”. También apela a la responsabilidad ciudadana y advierte de que no es “una barra libre, sino un permiso especial para una población que no había sido tenida en cuenta en las normas iniciales”.