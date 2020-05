Desde la “sororidad”, la Asamblea de Mujeres reclama por los femicidios a las funcionarias de los tres poderes

Print This Post

En una carta abierta dirigida a todas las funcionarias provinciales, desde los más altos estamentos, las legisladores, hasta quienes ocupan lugares en el Poder Judicial, la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná pidió por urgente políticas para frenar la violencia y los crímenes de odio de género en la provincia. La idea “interpelar desde la sororidad del género a quienes ocupan lugares en el Estado para avanzar en llevar adelante políticas públicas que venimos reclamando desde hace rato desde el movimiento feminista”, dijo a AIM María Elena Alé, del colectivo asambleario.

Con un fuerte reclamo hacia el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná hizo público una demanda hacia sus pares funcionarias en un reclamo que va desde la búsqueda de recursos para asistir a las víctimas de violencia, de accionar de la policía para llevar adelante las restricciones a los agresores, hasta la ejecución de penas con perspectiva de género. Es una demanda que “tiene que ver también con un posicionamiento ético y político, en el sentido de que quienes ocupan esos lugares en el Estado también son parte del grupo que posee vulneraciones a causa del machismo, o sea, que es una problemática que nos atraviesan a nosotras y quienes ocupan cargos en los poderes del Estado”, planteó a esta Agencia María Elena Alé, del movimiento asambleario.

La activista feminista planteó que la situación de emergencia “porque a pesar de la cuarentena y la pandemia, todos los días una mujer, lesbiana, travesti o trans es asesinada por la violencia machista, cientos de miles han tenido que abandonar los hogares en medio de la pandemia para salvar sus vidas y no formar parte de una estadística trágica de feminicidio”. Y en este sentido, explicó que “la violencia contra las mujeres, lesbianas, travestis y trans es la tragedia que vivimos a diario por nuestra condición, es responsabilidad del Estado implementar estrategias y presupuestos para contrarrestar esto. Queremos otra sociedad más libre y justa y ese tiene que ser el compromiso de quienes ocupan cargos en el Estado como funcionarias”, propuso.

La “Carta Abierta a Funcionarias del Estado” de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná dice textual y completa:

“Vice Gobernadora de la Provincia de Entre Ríos, Laura Stratta

Ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero

Ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira

Ministra de Salud, Sonia Velázquez

Titular del Observatorio de Género y Derechos Humanos de Entre Ríos, Sigrid Kunath

Secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Mariana Broggi

Subsecretaria de Mujeres, Valeria Migueles

Vice Presidenta del Copnaf, Graciela Dalesio

Legisladoras Nacionales por Entre Ríos: Stella Maris Olalla, Mayda Cresto, Carolina Gaillard, Gabriela Lena, Blanca Osuna

Legisladoras Provinciales: Claudia Gieco, Ester González, Flavia Maidana, Nancy Miranda, Estefanía Cora, Mariana Farfan, Silvia Moreno, Carina Ramos, Verónica Rubattino, María del Carmen Toller, Sara Foletto, Gracia Jaroslavsky, Lucia Varisco, Rosario Acosta

Vocal de la Sala Nª 1 en lo Penal, Claudia Mizawak

Vocal de la Sala Nª 3 del Trabajo e Integrante de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, Susana Medina de Rizzo

Fiscal General del Ministerio Público Fiscal, Laura Zaccagnini de Gambino

Fiscal Adjunta, Cecilia Andrea Goyeneche

Secretaria del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y responsable de la Oficina de Violencia de Género, Yanina Yzet

Juezas de Familia: Estela Paola De Torres, María Victoria Solari, María Eleonora Murga, Claudia Lafferriere.

Vice Presidenta Municipal, Andrea Zoff

Secretaria de Coordinación Estratégica, Camila Farías

Secretaria de Participación y Gestión Comunitaria; María Juliana Robledo

Secretaria de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Lucila Haidar

Subsecretaria de Mujer, Género y Diversidad, Cristina Ingleson

Intendentas, Vice Intendentas y Concejalas de todos los municipios de la provincia

Nos dirigimos a ustedes apelando a su sororidad porque estamos en emergencia.

Hace mucho que nos están matando y violentando de muchas maneras.

Hace mucho que sabemos que, aunque hay avances legislativos no son suficientes. Tampoco son suficientes las áreas creadas para atender y prevenir la violencia hacia las mujeres y las disidencias porque no hay inversión en recursos humanos con capacitación, ni en presupuesto real y mucho menos en infraestructura.

Nosotras estamos en emergencia. Y ustedes también.

Ni nosotras, ni ustedes, ni ninguna de las mujeres que conocemos está a salvo de esta escalada de machismo.

Este es el momento de trabajar en la construcción de espacios públicos con participación de las organizaciones feministas y que se permita el contralor social de las acciones del Estado.

Todas tenemos “Jefe”.

Lo sabe la trabajadora doméstica, lo sabe la empleada de comercio, lo sabe la docente, lo sabemos todas. Pocas de nosotras podemos sentarnos a dialogar, negociar y menos acordar con nuestros jefes.

Algunas de ustedes sí pueden hacer ese intento. Aunque sea un intento. En esta solicitud no olvidamos el patriarcado y no les pedimos que se sacrifiquen. No queremos más víctimas, necesitamos mujeres con poder que acompañen el empoderamiento de otras mujeres.

Les exigimos que hagan uso de sus lugares de toma de decisión y busquen recursos para contener a las víctimas de manera humana, con el fin de prevenir y erradicar la violencia. Exigimos que las víctimas cuenten con asistencia real, que incluya acceso al trabajo, a espacios de cuidado, a la atención en salud y a la vivienda.

Por último, y no por menos importante, Sras. Juezas y Fiscales: necesitamos que ustedes tengan perspectiva de género y apliquen las Leyes vigentes pensando que donde hay un delito hay una víctima y no es lo mismo un robo que la violencia de género.

No exigimos penas mayores, no somos punitivistas, necesitamos que los agresores menores de hoy no sean feminicidas mañana.

Necesitamos que la Policía entregue las notificaciones y aplique la normativa judicial ante los incumplimientos de medidas de restricción.

Es responsabilidad del Estado que todas las personas que habitamos el suelo argentino podamos ejercer nuestros derechos, y es hora de que las mujeres podamos vivir una vida libre de violencia.

A todas ustedes mujeres, víctimas y sobrevivientes igual que nosotras del machismo, les decimos:

Trabajemos para construir la vida digna, plena en ejercicio de derechos y feliz que nos merecemos todas.

No necesitamos respuesta mediática, sólo que ocupen responsablemente sus lugares y eso empieza destinando un presupuesto acorde a la emergencia que estamos viviendo.

Nosotras estamos donde tenemos que estar: juntas, organizadas y después de la cuarentena, estaremos nuevamente en las plazas y en las calles.

¡Ni una menos, vivas y libres nos queremos!”.