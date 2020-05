Print This Post

El 4 de mayo, fans y simpatizantes de Star Wars celebran el Día de Star Wars, una fecha para homenajear a los personajes, la historia y el trasfondo de la saga creada por George Lucas, constató AIM.

¿Por qué se celebra el 4 de mayo el día de Star Wars?

El Día de Star Wars fue creado por fanáticos de la saga y posteriormente difundido en redes sociales hasta llegar a ser conocida y celebrada mundialmente.

El origen de la fecha es muy curioso. El 4 de mayo de 1979, cuando el mundo estaba extasiado tras el estreno de la primera película de La Guerra de las Galaxias, el diario británico London Evening News publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margare*t Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país, incluyendo esta frase «May the Force be with you», traducido como «que la fuerza te acompañe». Esto fue aprovechado por los fans como impulso para crear el Star Wars Day.

Otro hito importante se produjo en 2011 cuando el Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine este día. Desde entonces multitud de empresas aprovechan la ocasión para ofrecer ofertas y descuentos especiales en sus productos de Star Wars.

La Guerra de las Galaxias, en la historia

Pocas historias mantienen el interés del público después de más de 40 años desde el estreno de Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza (1977), la primera de la saga.

Ello indica la fuerza que tiene esta historia que se ha convertido en un fenómeno de masas y en un mito cultural a lo largo de los años. Una historia que habla de la lucha entre el bien y el mal, representado en los jedis y los sith.

La lucha entre La República y el Imperio nos muestra a lo largo de todas las películas de la saga una serie de escenarios que recrean un universo de razas, robots y personajes a cuál más extraño. Además de enseñarnos planetas y universos propios de la imaginación más prolija.

Pero lo más importante de la saga es la enseñanza en valores encarnado en diferentes personajes que gozan de sabiduría como el maestro Yoda y otros maestros Yedi.

Como sabrán todos los amantes de la saga, la trilogía original fue desarrollada en los años 70 y 80, siendo las películas más valoradas.

Más de una década después surgió la trilogía de las llamadas «precuelas» ya que cuentan la historia anterior a la trilogía original.

A finales de 2012 Disney adquirió Lucasfilm, productora de las seis películas anteriores, ​ y anunció la realización de una tercera trilogía, junto con dos películas derivadas y con la categoría de «Historias de Star Wars».

Enumeramos todas las películas de la saga a continuación:

Trilogía original

Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza (1977)

Star Wars: Episodio V – El Imperio contraataca (1980)

Star Wars: Episodio VI – El retorno del Jedi (1983)

Precuelas

Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma (1999)

Star Wars: Episodio II – El ataque de los clones (2002)

Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith (2005)

Trilogía final

Star Wars: Episodio VII – El despertar de la Fuerza (2015)

Star Wars: Episodio VIII – Los últimos Jedi (2017)

Star Wars: Episodio IX – El ascenso de Skywalker (2019)

Historias de Star Wars

Rogue One: una historia de Star Wars (2016)

Han Solo: una historia de Star Wars (2018)

3 Libros sobre Star Wars para que leas en casa

Como este año, el Día de Star Wars tendrás mucho tiempo libre, te vamos a recomendar algunas lecturas interesantes sobre la saga, en español que puedes comprar online.

Universo Star Wars: Personajes, criaturas, vehículos, tecnología y localizaciones:

Libro en español y en tapa dura que habla sobre personajes, escenarios, tecnología y vehículos presentes en las películas de Star Wars. Con este libro ¡te convertirás en un experto de la galaxia Star Wars!

Star Wars. Atlas galáctico

Libro en español y en tapa dura que explora el universo de Star Wars, desde los desiertos de Tatooine hasta las heladas planicies de Hoth. Abarca las siete películas de la saga más Star Wars Rebels, Las Guerras Clon, las novelas y los cómics.

Los Archivos de Star Wars: Episodios IV-VI 1977-1983

Realizado en estrecha colaboración con George Lucas y Lucasfilm, este libro aborda la historia de la trilogía original y ofrece una entrevista en exclusiva con Lucas. El libro está ilustrado con páginas de guiones, documentos de producción, arte conceptual, guiones gráficos, fotografías de rodaje, fotogramas y carteles.

¿Cómo se celebra en el mundo el Día de Star Wars?

Cada día 4 de mayo se producen acontecimientos importantes en todo el mundo para conmemorar el Día de Star Wars. Por ejemplo el 4 de mayo de 2015, los astronautas en la Estación Espacial Internacional vieron películas de Star Wars. En 2016 los Obama se sumaron a los festejos del Día de Star Wars bailando. Y así, multitud de actos que hacen de este Día un evento a nivel mundial.

En todo el mundo, el 4 de mayo tienen lugar maratones de Star Wars con la exhibición de las películas de la saga, fiestas de disfraces con las caracterizaciones más extrañas, exposiciones y todo tipo de eventos para rendir homenaje a una historia que ya forma parte del imaginario colectivo.

Este año, con motivo de la crisis del COVID-19 los fans tendrán que celebrarlo en sus casas en familia, esperando a que el año que viene la edición del Día de Star Wars sea mejor que nunca.