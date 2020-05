Print This Post

Desde 1977, el 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, proclamado por el Consejo Internacional de Museos (Icom). Este año, la campaña es: “Museos para la Igualdad: Diversidad e Inclusión”, constató AIM.

El Día Internacional de los Museos es una fecha ideal no solo para visitar los museos de tu localidad, sino para aprender sobre estas organizaciones sin fines de lucro que sirven de guardianes para el acervo cultural de la humanidad.

En los museos uno puede aprender, investigar, divertirse y hasta descubrir la historia del hombre, por medio de pinturas, esculturas, adelantos tecnológicos de cada periodo histórico y mucho más.

¿Por qué es importante que los museos resguarden las tradiciones?

Vivimos en un mundo altamente globalizado, donde la cultura está comenzando a dejarse permear por las costumbres de otras latitudes. En principio esto no es malo, porque ayuda a tener un mayor entendimiento de los habitantes de otros países, pero si empiezan a sustituir las tradiciones propias eso sí sería una tragedia, porque se perdería la identidad de los pueblos.

Este año los museos se están comprometiendo a ser garantes de que semejante suicidio cultural no ocurra, sino que por el contrario, todas aquellas personas que aún posean en su haber un resquicio de la tradición lo compartan dentro de sus sedes, lo divulguen, ayuden a otros a entenderlo y por sobre todas las cosas no permitan que se extingan cuando ellos ya no transiten por este mundo.

Los museos una red que no conoce fronteras

Por otro lado, los museos de todo el mundo se están vinculando bajo un mismo propósito. No solo el de proteger el legado de la comunidad en la que hacen vida, también el de diseminar por todo el globo las tradiciones de esos pueblos, llevándolas a latitudes inimaginables y dando a conocer a los poseedores de la tradición impidiendo que esta desaparezca.

Para los miembros del Consejo Internacional de Museos (ICOM), los museos no tienen frontera, tienen una red, donde todos se ayudan, comparten conocimiento y divulgan la cultura universal de la humanidad.

Campaña 2020: Museos para la Igualdad: Diversidad e Inclusión

En 2020, el lema del Día Internacional de los Museos es «Museos para la Igualdad: Diversidad e Inclusión». Los museos se convierten así en un punto de encuentro para celebrar la diversidad, identificar y superar los prejuicios.

Dado que los museos son instituciones muy relevantes, tienen un papel fundamental en la inclusión y la diversidad. Los museos crean experiencias de gran valor en las personas de muy diferente procedencia, religión e ideales. Y por ello tienen el poder de empatizar con todas las personas y promover la comprensión entre todas ellas.

¿Qué hacer para celebrar el Día Internacional de los Museos en 2020?

En condiciones normales, para celebrar este día, podrías visitar los museos de tu ciudad, pero en 2020, en plena pandemia de COVID-19, el Día Internacional de los Museos se ha vuelto digital. Muchos museos están organizando actividades on line para ese día, ¡únete a ellas!

Para los museos que quieran seguir manteniendo las actividades presenciales una vez que terminen los cierres, se propone por parte de la organización una fecha alternativa, una celebración de tres días entre el 14 de noviembre, que coincide con la Noche de Museos , y el 74 aniversario del Consejo Internacional de Museos (ICOM) el 16 de noviembre de 2020.