Cada 15 de noviembre se celebra el Día Mundial sin Alcohol, fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el claro objetivo de concienciar a las personas de todo el mundo sobre los daños físicos y psicológicos que produce el consumo de este tipo de sustancias en nuestro organismo, constató AIM.

Fue en pleno siglo XX cuando el alcoholismo fue declarado como enfermedad y hoy en día sigue siendo el responsable de 3 millones y medias de muerte cada año, principalmente porque se sigue combinando con la conducción, acarreando terribles accidentes que no solo le ciegan la vida a la persona que se encuentra bajo sus efectos, sino también a múltiples inocentes que se atraviesan a su paso.

El alcohol y la cultura Iberoamericana

En toda Iberoamérica, consumir alcohol desde una edad temprana y en varias ocasiones es una práctica social permitida e incluso exigida en ciertos círculos. En realidad, este tipo de creencias culturales propicia que cada persona beba en promedio 8,4 litros de alcohol puro al año, lo que equivale a 2,2 litros por encima del promedio mundial.

Según informes de la OMS, los países que encabezan la lista del mayor consumo de alcohol anual son Chile con 9,6 litros al año por persona, Argentina con 9,3 litros al año por persona y Venezuela con 8,9 litros al año por persona.

Alcoholismo: causas y consecuencias

El alcoholismo se define como un consumo excesivo de alcohol, en el que se pierde el control sobre su ingesta. Se caracteriza por episodios frecuentes de intoxicación etílica. Además, en el alcoholismo existe una obsesión por el alcohol a pesar de las consecuencias.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como: toda forma de embriaguez que excede el consumo alimenticio tradicional y corriente o que sobrepasa los linderos de costumbres sociales.

Importancia del alcoholismo

Es alcoholismo es una enfermadad crónica, es decir, una adicción permanente. Esto no significa que no se pueda tratar con éxito la adicción, si no que es algo que se debe controlar de manera continua. Además, se considera una patología progresiva y degenerativa. Tiene numerosas repercusiones tanto en la salud como en la vida social.

Hay que destacar que en la adolescencia el alcohol genera aún más daño y adicción que en la edad adulta. El tratamiento del alcoholismo es complicado. El primer paso es que la persona reconozca el problema. Para superarlo, es fundamental que las personas cercanas le apoyen y participen en la terapia.

¿Cuáles son las causas del alcoholismo?

Parece que ciertos factores genéticos juegan un papel importante en el alcoholismo. De hecho se estima que si tus padres o hermanos son alcohólicos, es tres veces más probable que te conviertas en alcohólico. Pero esto tampoco significa que vayas a padecerlo con seguridad. Existen numerosos factores que pueden influir, como por ejemplo:

Ser una persona con baja autoestima.

Sufrir otros trastornos mentales como la depresión. También son determinantes las personas con mucho estrés o ansiedad.

Los factores sociales. El alcoholismo está muy determinado por la cultura y la sociedad en la que se vive. La accesibilidad a las bebidas alcohólicas o la aceptación cultural influyen notablemente.

El tipo de trabajo. Es un hecho que las personas que trabajan en pubs y bares nocturnos tienen mayor probabilidad de sufrirlo.

El hecho de que el consumo sea sostenido también es un factor de predisposición.

Indicios de un problema con el alcohol

En nuestra sociedad beber alcohol es una conducta muy aceptada. Por eso puede resultar complicado saber cuándo se trata de una situación patológica.

Sin embargo, existen ciertos patrones que pueden indicar que se trata de un problema de adicción. Por ejemplo, ocultar el haber bebido o mentir sobre la cantidad de alcohol ingerida. También incumplir con las responsabilidades o disminuir el rendimiento en el trabajo. Del mismo modo, debe alarmarnos que la persona beba sola o en condiciones arriesgadas.

Por otro lado podemos destacar síntomas físicos como cambios en el peso, dolores de cabeza y alteración del habla. La memoria y la concentración también se afectan. Una persona que sufra de alcoholismo puede incluso estar más irritable y agresivo.

¿Qué consecuencias tiene el alcoholismo?

Como hemos mencionado, el alcohol produce daños a nivel físico, intelecual y social. El consumo de bebidas alcohólicas está relacionado con enfermedades del sistema nervioso, cardiovascular, digestivo, etcétera.

El delirium tremens es un episodio agudo de delirio causado por el síndrome de abstinencia del alcohol. Se producen también efectos físicos como palpitaciones, escalofríos y convulsiones. Si no se trata puede causar la muerte.

El alcoholismo afecta con frecuencia al habla y a la coordinación. Como bien es sabido, la mayoría de los accidentes de tráfico están causados por un estado de embriaguez. Esto se produce en parte porque bajo la influencia del alcohol la persona se desinhibe y adopta comportamientos peligrosos.

Por otro lado, debemos destacar que un gran porcentaje de enfermedades hepáticas se debe al alcoholismo. Esto se debe a que el alcohol aumenta la grasa presente en el hígado. De esta forma se produce inflamación y, con el tiempo, una cirrosis del tejido hepático.

La gastritis y las úlceras, así como ciertos déficits vitamínicos, son otra grave consecuencia. Además puede afectar a la actividad sexual, a la vista, a la circulación, etcétera.

¿Cómo celebra el Día Mundial sin Alcohol?

Lo primero es pasar todo un día libre de alcohol, así que no bebas ni siquiera una cerveza o una copita de vino en la cena. Lo segundo es hacerte un portavoz de los efectos nocivos que trae consumir esta sustancia en grandes cantidades, para que ayudes a concienciar y sensibilizar a más personas. Esto lo puedes lograr compartiendo información por medio de las redes sociales con el hashtag #DíaMundialsinAlcohol.