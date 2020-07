Diputados buscan no estigmatizar a los deudores

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

A través de un proyecto de ley, la Cámara de Diputados buscará legislar para que no se incluya, en los informes crediticios, a los consumidores que estén en mora como consecuencia de la pandemia por el Covid-19. La iniciativa, autoría del radical, deberá ser tratado por la Comisión de Defensa del Consumidor, supo AIM.

Según pudo saber AIM, con este proyecto, se busca preservar a los consumidores que no pueden hacer frente a deudas contraídas, como consecuencia de la cuarentena impuesta por el Coronavirus, que afecta sus ingresos mensuales.

Por eso, “queremos que no sean incluidos en las bases de datos crediticias por el tiempo que dure el aislamiento obligatorio para que puedan, en caso de requerirlo, acceder a créditos que les permitan afrontar las necesidades básicas de consumo”, señaló Mestre en el texto.

Según informe elaborado por el Centro de Economía Regional y Experimental (Cerx), la carga de la deuda en las familias será uno de las grandes limitantes para recuperar el consumo. La deuda total de las familias alcanzó en junio los 1.905.119 millones de pesos y afectó a 11,9 millones de hogares, que equivalen al 86,5 por ciento de los hogares del país. El endeudamiento de las familias argentinas creció 4,6 por ciento empujado por las deudas no bancarias, que aumentaron 16,1 por ciento, de modo que casi nueve de cada diez familias terminaron el mes con compromisos de pago pendientes.

Según datos del Banco Central, las familias argentinas están endeudas hasta tres veces más que su capacidad de pago vulnerando el derecho humano de acceder a bienes y servicios esenciales.

Ante este hecho fáctico, “debemos articular un procedimiento que permita sanear las economías familiares que propusimos en el nuevo código de defensa del consumidor”, señaló el diputado radical.

“La pandemia ha agravado a límites nunca vistos la vulnerabilidad del consumidor en el mercado. No hablamos sólo de rupturas de cadenas de pago, o pérdida de miles de puestos de trabajo. Hablamos de personas que no pueden satisfacer necesidades humanas básicas. Esta situación nos obliga a tomar medidas urgentes para el bienestar de la población, porque la solución no es estigmatizar o discriminar a los deudores sino ponernos en lugar de ellos”, finalizó el titular de la Comisión de Defensa del Consumidor en Diputados.