Docentes advierten al gobierno que no aceptarán sumas en negro ni fijas

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Los trabajadores de la educación pública abren el debate salarial y reclaman al gobierno que los aumentos sean remunerativos, bonificables y representen una verdadera recomposición ante la pérdida del poder adquisitivo. “Se vienen 48 horas de discusiones muy fuertes en el ámbito sindical para fijar el horizonte de cuáles son las perspectivas que tenemos y cómo nos vamos a mover”, aseguró a AIM la secretaria general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) Paraná, Susana Cogno.

El jueves el mayor gremio que representa a los docentes entrerrianos tendrá su plenario de delegados y el viernes la principal seccional de Entre Ríos (Paraná) realizará un taller de delegados en Hernandarias.

Los debates estarán centrados “en la discusión salarial y la defensa del sistema previsional, por un lado, y, por el otro en preocupaciones cotidianas como el contralor médico (que no está resuelto y se renovó el contrato de médicos auditores sin hacer una evaluación) y un fuerte reclamo de salarios mal liquidados (ya que muchos compañeros denunciaron que sus sueldos no fueron liquidados cuando no hay motivo para que ocurra esto)”, precisó Cogno a esta Agencia.

“Venimos en estado de alerta y movilización hace décadas en función de que no encontramos respuestas a los reclamos y a la agenda de reivindicaciones”, remarcó la dirigente germial, quien apuntó que Agmer Paraná, como sindicato, “lleva adelante una discusión muy seria en relación al tema salarial, que significa el profundo disgusto de cómo se llevaron adelante las últimas negociaciones y lo que implicó hacia la base docente, es más, Paraná es un departamento que rechazó los aumentos por considerarlos injustos, insuficiente, distorsivos y porque no implicaron un proceso serio de discusión, a tal punto que en los últimos años las propuestas no son acumulativas y toman como base (al ser liquidadas) el sueldo de diciembre del año anterior haciendo que se pierda salarios en forma permanente y, así, de ninguna manera se puede equiparar el porcentaje que asume el costo de vida y, tampoco una serie de recomposición salarial”.

Al respecto, la docente explicó que el magisterio entrerriano “es un sector postergado, con los salarios más bajos” y adelantó que se vislumbra que “en esta ocasión no habrá una seria discusión”.

Si bien la discusión entrerriana debe responder a lineamientos nacionales, Cogno consideró que la paritaria nacional “debe ser libre, sin techo y no estamos de acuerdo con que el aumento del Fondo Nacional de Incentivo Docente sea en negro (ya que Agmer Paraná denunció el ocultamiento de un fallo) y lo queremos remunerativo y bonificable, en blanco y que sea parte de nuestra historia”.

“No nos merecemos, como ningún trabajador en estado de jubilación, ser el botín de guerra de las políticas de turno, entonces con esto denunciamos que no estamos dispuestos a aceptar el mismo mecanismo al que se somete a jubilados nacionales; ni sumas en negro ni sumas fijas, que retrotraigan el proceso de discusión a muchos años atrás, cuando ya habíamos avanzado y logrado tener una discusión seria, más allá de que hay una gran deuda histórica que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, donde quienes gobiernan justifican un acto ilegal que es pagar salarios que achata la escala, que retrotrae el proceso político de discusión, no valora la carrera y nos pone en una situación de desventaja al conjunto de las medidas económicas”, remarcó.

Alarma por el sistema previsional

Por otro lado, Cogno lamentó que el Estado argentino, a través de quienes gobiernan, tomó la decisión de cambiar la impronta de los sistemas previsionales, por lo que recordó que los docentes definieron “defender el sistema previsional solidario e generacional, porque es parte de una construcción histórica de un Estado que respetamos y creemos que es necesario fortalecer, que cree vínculos y considere a los trabajadores como sujetos activos de transformación”.

“No aceptamos ninguna modificación al régimen previsional que atente contra los principios solidarios, generacional y móvil y si hay responsables son los políticos quienes deben ser juzgados, porque malversar fondos o hacer del salario de los trabajadores una situación de injusticia es perverso”, sentenció. Al respecto, argumentó que cuando se deja de ser activo “el gran reaseguro del sistema educativo es que el salario del sector de jubilados va atado a la reivindicación política de los activos por lo que la lucha es una sola: la de los activos y los jubilados. Porque mi salario se modifica como activo y tributa a las Leyes sociales, de asistencia y previsión, por lo que repercute en el salario del compañero jubilado, por lo que no permitiremos que se desvíe el eje, porque el déficit de la Caja es responsabilidad de quienes gobiernan y no de los trabajadores quienes no soportamos más ser variable de ajuste”.