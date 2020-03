Docentes advirtieron que profundizarán el conflicto si no hay una propuesta salarial

Print This Post

Los trabajadores de la educación pública entrerriana concluyeron el paro de 72 horas con una multitudinaria marcha en la capital, registró AIM. Los dirigentes sindicales advirtieron al gobernador Gustavo Bordet que si no hay una propuesta salarial que responda a las necesidades del sector se profundizará el plan de lucha. También, se opusieron a la reforma del sistema previsional.

La marcha provincial docente convocada por las asociaciones Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) fue multitudinaria. El mensaje al gobierno provincial fue claro: exigen una propuesta de aumento salarial que no sólo acompañe la inflación, sino que también permita recuperar lo perdido; y defendieron en forma irrestricta el sistema previsional.

La multitudinaria columna que recorrió las calles de la capital concluyó con un acto en Casa de Gobierno, donde hablaron los secretarios general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes; de Amet Regional XI, Andrés Besel; de Jubilados de Agmer, Sergio Blanc; y de Agmer, Marcelo Pagani.

El acto fue una cabal demostración de unidad en torno al reclamo. “Que tomen nota. Estamos fuertes, muy fuertes para dar ésta y todas las peleas que se vengan”, afirmó Pagani, quien anunció que el paro de 72 horas promedió una adhesión del 90 por ciento de la docencia entrerriana.

Respecto de la demanda salarial, el secretario General recordó que el gobierno convocó recién para el 6 de marzo a negociación paritaria, por lo que “no es responsabilidad de los trabajadores la dilación en el inicio del ciclo lectivo”, señaló. Y anticipó: “Queremos para 2020 aumento salarial por encima de la inflación. Ya hicimos los trabajadores demasiados esfuerzos, necesitamos una propuesta salarial ya, que nos permita ganarle a la inflación y recuperar lo perdido. En esa dirección vamos a ir el día viernes, (a la audiencia paritaria convocada por Trabajo).

Además, enumeró algunas de las disputas centrales que la organización sindical tiene por delante. Ahí inscribió el paro de 24 horas convocado para el 9 de marzo, en adhesión al paro internacional de mujeres, “porque el movimiento de mujeres tiene una agenda y esa agenda debe ser política de Estado”, manifestó.

También recordó que estamos en vísperas de un nuevo 24 marzo, “para recordar el nefasto golpe de Estado de 1976. Hoy más que nunca: memoria, verdad y justicia. Y también en la calle nos vamos a expresar en ese sentido”.

Luego se refirió a la problemática de las escuelas rurales fumigadas: “Seguiremos disputando en la Justicia y en todos los ámbitos la derogación del decreto del gobierno. Lamentablemente el Superior Tribunal de Justicia le dio la razón al gobierno y se volvió a fumigar a metros de nuestros gurises y nuestras compañersas. Pero iremos a la Corte Suprema”, anunció.

Besel: “Estaremos juntos luchando”

El secretario General de Amet Regional XI, Andrés Besel, afirmó que “en este marco de unidad seguiremos luchando por el salario y condiciones dignas de trabajo”.

En ese marco, indicó que esperan que el 6 el gobierno tenga una propuesta salarial que responda a las necesidades de los trabajadores de la educación, ya que los sueldos quedaron atrás de la inflación.

Además, cuestionó la decisión del gobernador Gustavo Bordet de impulsar una reforma del sistema previsional en la apertura de sesiones de la Legislatura, por lo que reafirmó la voluntad de Amet de defender la Ley 8732.

Defensa del sistema previsional

El secretario de jubilados de Agmer, Sergio Blanc, fue el encargado de trasmitir la férrea voluntad del sindicato de defender los derechos jubilatorios consagrados por la Ley 8732 de la provincia.

“Hoy no estamos en la calle, pero le estamos dando cátedra a todos esos políticos que nos dicen que no estamos trabajando”, manifestó Blanc. “Estamos aquí demostrando que no hay ninguna interna, que todos los trabajadores vamos a estar en unidad en la defensa de la Caja de Jubilaciones y de nuestro salario”.

Luego rechazó las expresiones del gobernador a la Asamblea Legislativa, “donde blanqueó las intenciones de modificar la ley de jubilaciones”. Y replicó: Sustentabilidad, para toda la clase política, es sinónimo de ajuste. Y los trabajadores no vamos a permitirlo.