Docentes universitarios alertan sobre el fraccionamiento del medio aguinaldo

El Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios de Entre Ríos (Sitradu), rechazó en un comunicado la posibilidad de desdoblar el pago del sueldo anual complementario. En un contexto de crisis, se hace evidente que “el ajuste lo venimos pagando los trabajadores”, señaló a AIM Sofía Sforza, del gremio de educadores. Reclamaron también el tratamiento del impuesto a las grandes fortunas.

La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios Histórica (Conadu H) rechazó la pretensión del gobierno nacional de dividir en cuotas el pago del medio aguinaldo a trabajadores y trabajadoras del estado nacional, “medida que podría extenderse en cascada hacia las provincias y municipios, entre otros”, advirtieron desde el gremio. En este sentido, la filial local, Sitradu, se expresó en este sentido advirtiendo sobre esta maniobra. En este contexto, desde el sindicato docente entrerriano plantearon la paradoja que plantea el Estado nacional priorizando otros intereses, apuntó a esta Agencia Sofía Sforza, de los Trabajadores Docentes Universitarios de Entre Ríos.

“Compartimos lo de Conadu H porque rescata puntos que venimos discutiendo, como el impuesto a las grandes fortunas, la deuda. ¿Qué pasa? Obviamente hay una gran crisis, sanitaria, económica, pero lo que viene pasando es que el ajuste lo venimos pagando les trabajadores. El gobierno dice que va haber un impuesto a las grandes fortunas, para poder invertir en salud, educación, pero eso de hecho no pasa. El único que está presentado es el de FIT-Unidad. Sigue renegociando la deuda. En momentos que hay que priorizar y aguantar, seguimos renegociando la deuda en lugar de directamente dejar de pagar hasta por lo menos esto se solucione”, planteó la referente de los docentes para trazar el estado de situación.

Frente a esta situación, Sforza se preguntó: “¿Qué pasa realmente entonces? Las burocracias sindicales negocian y acuerdan el recorte de los sueldos a los trabajadores de un 25 por ciento mientras les paga a los empresarios con plata del Anses, se anuncia que a partir de cierto monto el aguinaldo se va a pagar fraccionada. Básicamente se sigue sosteniendo en la espalda de los trabajadores los efectos de esta crisis”, afirmó.

Respecto a cómo se vienen sosteniendo la continuidad educativa, la profesora reflexionó que “en este contexto, con una docencia universitaria que viene sosteniendo de la educación, sólo hemos tenido una paritaria donde no hubo posibilidad de discutir, hacer asamblea o movilizarnos, en el cual hubo un acuerdo de tan solo el 16 por ciento en tres tramos. Entonces en este contexto, que se sostienen las clases virtuales con el bolsillo y recursos de los trabajadores de la educación, con cuestiones que no estaban previstas en la paritaria, lo importante es ver cuáles son las prioridades. Porque siempre las crisis y falta de inversión recae en nosotres, mientras no tenemos ni impuestos a las grandes fortunas y negociando el pago de la deuda”, reiteró.

Advertencia

En esta misma línea, la Federación sindical se mostró a favor de “privilegiar los recursos en la lucha contra la pandemia originada por el Covid-19, y en apoyo a las medidas que auxilien a los sectores más vulnerables en la emergencia sanitaria”, pero señalaron que “no somos las y los trabajadores y el pueblo quienes debemos seguir soportando los efectos de la crisis. Por el contrario, deben pagar quienes se han enriquecido con las medidas de acumulación y especulación financiera en los últimos años de políticas neoliberales. Por ello apoyamos medidas legislativas como el impuesto a las grandes fortunas, la expropiación de monopolios como Vicentín, y la suspensión y auditoría de la deuda externa”.

Es así que desde este sector de la docencia universitaria y preuniversitaria advirtieron “que no vamos a aceptar el pago fraccionado del medio aguinaldo, como ya están haciéndolo en algunas provincias. No es ésta la forma de responder al esfuerzo que junto a todo el pueblo estamos realizando. Exigimos el pago en tiempo y forma del medio aguinaldo y los salarios de las y los docentes universitarios y preuniversitarios, y del resto de los sectores”, concluyeron.